Музыкант Вис Виталис: Я русский человек и, понимая текущие проблемы России и российского общества, не остаюсь в стороне

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 июля 2022, 13:25 Анна Шершнёва

Обычно музыкально-эстрадная сфера в России далека от серьёзных понятий общества, государства, событий в стране и мире. Либо если уж вникает в серьёзные темы, то неким скандально-эпатажным образом. Однако есть и счастливые исключения, когда люди творческие остаются, несмотря на популярность и известность, понятными и понимающими общество в его основных пониманиях, надеждах и стремлениях.

Наша сегодняшняя встреча с известным музыкантом, композитором, поэтом, писателем, публицистом, сценаристом, кинорежиссёром и продюсером Висом Виталисом, чей необычный талант и разносторонние грани творчества вызывают восхищение, возмущение, протест или единодушие. Незамеченными его творческие работы не остаются уж точно. Итак, знакомимся и открываем.

− Вис Виталис – человек, знакомый поклонникам отечественного рэпа. Расскажите, уважаемый собеседник, о себе читателям «Аргументов недели».

− Я не рэпер (смеётся). Я занимаюсь творческими поисками в очень разных направлениях. Музыка – одно из них. Рэп просто был одним из ответвлений. Начинал я как бард, потом играл рок, панк, метал, фанк и хард-фанк… Ну, а когда все это надоело, к концу девяностых примерно, начал записывать и рэп. На тот момент в России это было самое свежее музыкальное течение. Рэп был настолько иным и непохожим на всё, что я делал до того, что я в него просто влюбился. Года три, наверное, вообще практически не слушал ничего больше, только рэп… и еще мой любимый Jethro Tull.

В итоге все это вылилось в запись трех рэп-альбомов: «Выживу стану крепче» (записан в 2000, вышел в 2004), «Делай что должен» (2008) и «One man standing» (2013). Хотя это не совсем рэп, конечно, это такая полистилистическая форма, я там смешиваю различные музыкальные стили и подходы.

Ну а потом, много позже, где-то уже к концу нулевых – у нас случился рэп-бум, русский рэп себя совершенно дискредитировал и мне даже стало стыдно называть себя рэпером. Впрочем, своими тремя рэп-альбомами – еще раз подчеркну, что они находятся на стыке рока и рэпа и их тексты вовсе не про телок, траву и тачки – я по-прежнему горжусь, это хорошие работы.

Но поскольку на МТВ я попал именно с рэп клипом – это был легендарный трек «В белом гетто», то в массовом сознании я так и остаюсь рэпером. Хотя с 2008 года вышел мой последний рэп-альбом, я уже записал еще 9 альбомов в других музыкальных стилях.

− Судя по послужному списку, Вы человек искусства. Давайте начнём с музыки. Вас в детстве «пытали гаммами» или это собственные наклонности привели в мир аккордов?

− Я самоучка во всех творческих направлениях. Так получилось, что в моем окружении – а это был спальный рабочий московский район – не было творческих людей, а перспективы у пацанов были примерно одинаковые – ПТУ и завод. Если не сел, конечно. Поэтому никаких музыкальных школ и курсов, и даже никаких планов о поступлении в творческий ВУЗ. Среда не давала даже думать в эту сторону. Поэтому все изучил сам. Может, оно и к лучшему: практически никто из моих более поздних знакомых, прошедших «музыкалку», музыкой дальше не занимался. Настолько сильно было привитое отвращение. К музыке надо приходить осознанно, когда она радость приносит. А все эти пытки маленьких детей гаммами… Это, на мой взгляд, трата времени и удовлетворение эгоистических амбиции тщеславных мамаш.

− Самые свежие работы как музыканта и композитора назовите, пожалуйста.

− Последний мой альбом – это своего рода был эксперимент, называется «Железо». Это рок-альбом, причем очень жесткий рок, даже металл, такое посвящение металлическим легендам прошлого. Я старался сымитировать сам подход, приёмы игры, звучание, темы, в какой-то степени… В общем, хотел сделать настоящий «железный» альбом, под который можно заниматься в качалке или биться на ринге. Никаких соплей, все очень конкретно. Мне этого не хватает в современной музыке. Там еще фиша – альбом этот был записан в 2020 году, на локдауне, и это был такой челлендж: я хотел записать его за десять дней – по песне в день, но в середине процесса простудился и потому работа заняла 14 дней, немного больше. Первая сторона – песни, которые я когда-то играл со своими ранними группами, еще в девяностых. Вторая – пять треков – песни, которые я написал специально для этого проекта. Причем, я писал каждую песню утром, по дороге на студию, до обеда делал аранжировку, а после – писал вокал и делал сведение. Вечером того же дня я трек выкладывал в сеть. В общем, помимо творческой задачи это была также и задача по самодисциплине. В общем, кто любит олдскульный рок и металл, послушайте, он на всех платформах. Там есть даже металлический медляк, вот!

А сейчас я заканчиваю работу над альбомом «Уголь» - он выйдет осенью. Это тоже гитарный рок, но уже более мягкий, такая «американа», ритм блюз, что-то вроде того. Десять треков, очень хороший, и мощный, и умный.

− Как из сферы музыки пришли ещё и в поэзию, прозу, драматургию, писательство?

−Да я так-то никуда не шел, оно само. Я вообще считаю, что реально творческий человек не может, во-первых, не работать, во-вторых, не искать и в-третьих, останавливаться, будучи довольным собой. Творческих сфер очень много, все они очень интересны и притягательны. Всю жизнь играть в одном музыкальном стиле? Или заниматься одной музыкой? Или просто писать книги? Это все круто, конечно, но для меня такое это невозможно, мне это кажется невыносимо унылым.

− Почему Ваши книги посвящены в основном межличностным отношениям, психологии женской и мужской?

− Это книги, написанные на заказ по предложению издательства, вот почему (смеётся). Я-то могу написать книгу на любую тему, но людей больше интересует именно эта. Что логично. И как выяснилось, этот эксперимент – а для меня и это был эксперимент – оказался удачным. Моя трилогия «Женщина. Где у нее кнопка» постоянно переиздается, пользуется спросом и, судя по корреспонденции, помогает людям жить. Это отдельно радует!

− Одновременно публицистика посвящена общественным событиям, тому же Донбассу, противоборству России и Запада. Как так умеете совмещать разностороннюю риторику?

− Я русский человек и, понимая текущие проблемы России и российского общества, не могу и не хочу оставаться в стороне от осмысления грозных вызовов современности. Времена не выбирают, как сказал поэт. Нам выпали именно такие времена и нам с этим надо как-то справляться. И конечно, я всегда буду на стороне своих людей и своей страны. Это естественно. Все пройдет, а Россия останется. И в любой сложной ситуации главное – сохранять спокойствие и стараться максимально консолидироваться. Потому что, как сказал другой поэт, «царство, разделенное в себе, не устоит».

− Давайте ещё об актёрстве, режиссуре и продюсерстве и с прекрасным закончим. Как попали в мир кино и чем отметились в нём?

− Да таким же нахрапом, как и всегда. Явочным порядком! То есть, я честно попытался – два раза – поступить во ВГИК. Оба раза меня завалили, но это отдельная история. Тогда я просто взял камеру и начал снимать сам – очень многие из знаменитых мировых режиссеров прошли такой же путь, кстати. Снял 8 короткометражных фильмов и два полнометражных документальных. Более 300 видеоклипов и рекламных роликов, написал три полнометражных сценария (сейчас ищу финансирование на съемки), в общем, работаю в этом направлении и планирую сделать намного больше. Кстати я самый номинированный российский независимый режиссер, у меня 138 наград и номинаций в мире за мои короткие метры.

Но все не просто так, конечно, я киноман с юности, все девяностые провел в «Музее Кино» Наума Клеймана… Очень хорошо знаю историю кино и разбираюсь в самом кино, многое прочел, многое понял уже в процессе… Вообще, для режиссера, как я считаю, главное – спортивная реакция, жизненный опыт, кругозор, неутомимость, умение ладить с людьми, смелость и, конечно, художественный вкус. Тогда все получится!

− И совсем уж необычно – альпинизм. Любите экстрим?

− Раньше – конечно, сейчас уже меньше. Нет времени, да и необходимые мне яркие эмоции научился добывать более изощренными путями. А вообще горы, это да. Горы − это великая вещь. Но с ними надо быть осторожнее, они заколдовывают не хуже…волн или барханов!

− Как отнеслись к событиям Русской весны в Донбассе 2014 года и СВО 2022-го?

− Украина в ее современном виде это недружественное России государство, несущее опасность моей стране и моим соотечественникам. К огромному сожалению, эта трансформация произошла быстро и жестко… Граждане Украины, в большинстве своем, этого вовсе бы не хотели и не поддержали бы. Но сейчас это уже такой натасканный на войну боевой пес, задачей которого является причинение максимального количества проблем моей стране. Разумеется, к купированию этой проблемы я отношусь положительно. Разумеется, политический путь был бы предпочтительнее, чем военный. Разумеется, мне невероятно жаль попавших под раздачу мирных граждан и многострадальную украинскую землю. Но что сделано – то сделано. Чем быстрее все это закончится, тем лучше. Но закончиться это должно нашей победой.

− Вы интересуетесь политикой, общественными процессами. Ваши взгляды далеки от мира богемы, нетипичны для него. Как пришли к этому?

− Наверное, потому что я не богема (смеётся). Я же уличный парнишка, я отслужил срочку, я спортсмен, я работал на конвейере и на заводе. Я грузил, и я бомбил… Я знаю и люблю, несмотря на все минусы, простых людей с окраин, а в богемную среду в принципе никогда не был погружен, хотя и соприкасаюсь постоянно. Но это вот соприкосновение, на протяжении двух и более декад, мне только доказало, что в основном наша интеллигентская богема неумна, эгоцентрична, нечистоплотна и подловата. Никакого желания погружаться в эту среду не испытываю.

− Социализм, по Вашему мнению, возможен в современной России и всём остальном бывшем Союзе?

Конечно. Более того, я уверен, что это не только единственный выход, это неизбежный выход. Вопрос только в том, насколько скоро к этому выводу придут массы и насколько кровав будет сам путь. Хотелось бы, конечно, побыстрее и почище. Но тут уже не мы решаем.

− Какие планы имеете на ближайшее будущее?

− Их очень много и все они творческие. К сожалению, все они требуют финансирования – кино хочу снимать, а это дело затратное. Сейчас в стране денег не так много… Но не сдаюсь. Ищу финансирование, общаюсь с продюсерами и продакшн-компаниями, нарабатываю связи, рассылаю в киностудии и на платформы синопсисы и презентации… Стучусь, как рекомендовано, и надеюсь, что отверзнется!

− Когда поклонники услышат Ваш очередной альбом?

− Осенью будет «Уголь». Это раз. Вероятно, осенью же выйдет первый альбом моего параллельного проекта «Витюра Сокол» − это такие дворовые пацанские песни, московский альбом, посвящено послевоенному времени. В стадии завершения также очередной (шестой) – альбом моего поп-проекта «Сердце», это такой взрослый поп, умный. Рекомендую, кто не слышал. Ну и конечно, третий альбом моего хулиганского, провокационного и циничного проекта «Ex -Boyfriends», он называется «Третий заэпический» и он действительно заэпический, клянусь своей треуголкой (улыбается).