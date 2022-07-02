Визажист Захар Гринов: В жару непременно нужно быть с макияжем

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

2 июля 2022, 09:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В роли модели в жару "выступила" депутат Сейма Латвии, экс-министр благосостояния Рамона Петравича

Жара, солнце палит немилосердно, дождя и не видно за облаками, пот течет… А надо же быть в форме! Но, как заставить себя выглядеть на все 100, когда все естество просто хочет «осесть» у водоема, в лесу и, конечно, никакой косметики! А, может, стоит забросить на летний период премудрость makeup? «Нет! Нет!» - заявляет популярный российский визажист Захар Гринов!



- Захар, скажу честно от имени многих дам – совсем не хочется в жару, когда за 30 градусов думать о тенях, подводках и, о, ужас, тональном креме с тушью! Это просто «издевательство» над собой и кожей! Может, стоит просто умыться утречком и… все хорошо… Как думаешь?



- Думаю, что всем людям следует чистить зубы и умываться по утрам! Не стоит забывать о гигиене, но кто сказал, что в жару нужно махнуть на себя рукой? Разве наши женщины перестали быть женщинами? Разве им летом не хочется подчеркнуть черты лица, «сделать» взгляд выразительным и сексуальным, а губы чувственными? Конечно, хочется! Я не призываю наносить «боевую раскраску» - может выглядеть вульгарно, а вот подумать о чистоте своей кожи лица – необходимо! Ничто не делает даму такой привлекательной, как мягкая, ухоженная кожа лица.

В роли модели в жару "выступила" депутат Сейма Латвии, экс-министр благосостояния Рамона Петравича



- И что для этого нужно? Летом, конечно!



- Давайте сразу определимся! Летом не следует использовать сложные системы ухода за кожей – тоники, бустеры… Давайте возьмем за правило три позиции – очищающие средства, непременно увлажняющие, так как коже «сохнет» на солнце, и, конечно солнцезащитные средства. Это главное! Вот если вас пригласили вечером на мероприятие, то можно использовать сыворотку, или фруктовую маску! Но лучше, перед мероприятием, хорошенько выспаться и принять прохладный душ!



- Уместно ли, например, летом использовать тушь?



- А почему бы и нет! Конечно! Но тушь должна быть водостойкая! Вы же можете и вспотеть, простите, и искупаться, да и под летний дождь попасть… Я повторю, макияж может и должен присутствовать летом на лице женщины! Но он должен быть «легким» - тяжелые крема могут просто убить кожу, стоит отказаться от средств по уходу, которые содержат спирт! Он будет стягивать и высушивать кожу…



- На что особенно летом женщине стоит обратить внимание, когда речь идет о ее лице?



- Хороший вопрос! Я бы особенно бережно относился к коже вокруг глаз… Эту зону следует тщательно увлажнять, особенно тогда, когда дама в интересном возрасте! И не брезговать солнцезащитными очками.

В роли модели в жару "выступила" депутат Сейма Латвии, экс-министр благосостояния Рамона Петравича



- Что вас раздражает на лице женщины летом?



- Я не могу спокойно смотреть на лицо дамы, когда оно блестит – существуют же матирующие салфетки! Понятно, что жара и может появиться блеск, но нам на помощь приходят эти удивительные салфетки!



- Захар, но есть женщины, которые любят в любое время года использовать подводки, карандаши для глаз… Не слишком ли ярко в жару?



- Все должно быть в меру! Повторяю, водостойкая тушь, подводка и карандаш! Тени должны быть. Конечно, сухие и для очень легкого макияжа! Никаких излишеств!



- Захар, на какую часть лица сегодня модно делать акцент?



- В этом сезоне в тренде, конечно, брови! И их следует подчеркивать… Если что-то не совсем так с бровями, то лучше обратиться к визажисту, а если все прекрасно, то купите водостойкий карандаш! И вы будете прекрасны! А если к этому добавить прекрасное настроение, то и жара может быть в радость!



- Благодарю.