Жан-Луи Трентиньян: Памяти актера

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

18 июня 2022, 13:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Это интервью пролежало у меня несколько лет. Интервью с французским актером Жан-Луи Трентиньян, который знаком российскому зрителю по картинам «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина». Почему оно ранее было не написано? В тот момент у актера погибла любимая дочь Мари. Погибла в Прибалтике. И я не хотела, чтобы лишний раз «обсасывали» жизнь любимого мною актера. Видимо, каждому интервью свое время.

- У вас карьера началась с картины Роже Вадима «И Бог создал женщину». Вы снимались с великолепной Брижит Бардо. Она не очаровала вас?

- Бардо могла очаровать любого мужчину. Она прекрасная женщина и хорошая партнерша. А вот актрисой тогда была не совсем хорошей. Уже потом она научилась играть. Но в этом фильме она просто покоряла своей красотой. На это и ставил Роже Вадим.

Жан-Луи Трентиньян и Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину».

- Зрители просто были в восторге от фильма «Мужчина и женщина». Он современен и до сих пор. История любви, измены, возвращения. Как вам работалось с Анук Эме?

- Великолепно. Очень чувственная женщина и талантливая актриса. Мне повезло, что в моей жизни случилось такое кино. Удача. Несомненно, удача. У меня мало встречалось в жизни таких съемок. Как удивительно работал режиссер Клод Лелуш: он много разговаривал с нами, но при этом ничего не навязывал. Мы строили наши экранные отношения с Анук сами. Что чувствовали, то и играли. Нет, мы даже не играли, а просто жили. Семейная атмосфера была на картине «Мужчина и женщина».

- Месье, могут ли два творческих человека дружить? Действительно быть добрыми приятелями без зависти, соперничества? Я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах.

- С женщинами я предпочитаю не только дружить. Конечно, дружба между двумя актерами возможна. И она несомненно существует. У нас были теплые отношения с Ивом Монтаном. Он заряжал меня своей энергией, мы много времени проводили с ним и разговаривали на разные темы. Сегодня я не могу уже так ни с кем говорить.

- Вы о чем-то жалеете?

- Нет. Впрочем, немного. Я уже далеко не такой молодой. И это огорчает. Жизнь проходит моментально. Сегодня ты полон сил, а завтра уже ты в преклонных годах. Но от жизни невозможно устать.

- У вас остались яркие детские воспоминания? Те воспоминания, о которых человек помнит всю жизнь.

- Я помню, конечно, свое детство. Но оно было не особо ярким. Я был скучным ребенком, но милым. Меня многое могло привести в отчаяние. Все что угодно: плохая оценка, неласковое слово, плохая погода. Я даже иногда думал: «А стоит ли жить?» Жизнь так сложна. Но, видимо, перерос такой период.

- Месье, вы бы хотели что-то изменить в своей жизни?

- Моложе я уже не стану. Друзей не верну. Что я могу изменить? От меня же ничего не зависит.

- Благодарю за беседу.

От автора.

Жан-Луи Трентиньян просто обожал свою дочь Мари. Она была актриса. Красавица Мари полюбила певца Бертрана Канта. Их называли «золотой парой». Мари снималась в фильме «Колетт», которые проходили в столице Литвы Вильнюсе. Она поехала на съемки с любимым Бертраном. Никто не знает, что на самом деле произошло в номере отеля, но когда портье обнаружил Мари без сознания, а ее Бертрана в невменяемом состоянии, то спасти девушку уже было невозможно: она была избита, впала в кому, и через несколько дней умерла. Как утверждал сам Кант, он не понимал, что делал. Она довела его. Он избил ее, а когда понял, что натворил, то хотел сам свести счеты с жизнью. Врачи же утверждали, что у Мари был раскроен череп и не было возможности спасти актрису.

После смерти дочери Жан-Луи Трентиньян впал в депрессию, перестал сниматься. Да, он играл в театре, но это был совсем другой Жан-Луи. Как утверждают мои французские коллеги, актер так и не смог оправиться от горя… Он считал, что дети не должны уходить в мир иной раньше родителей…

Жан-Луи Трентиньян скончался 17 июня 2022 года…