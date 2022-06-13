Депутат ГД Максим Гулин: «В регионах необходимо создавать такие условия, которые смогут удовлетворить потребности молодых людей»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 июня 2022, 13:04 Яков Дятлов,

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Максим Гулин в интервью редакции «Аргументы недели» рассказал о том, возможен ли отказ от Болонской системы и поделился мнением, почему молодежь покидает свои родные регионы.

- Какие изменения ждут ЕГЭ в ближайшее время и возможна ли замена на альтернативный экзамен?

- По данному вопросу развернулась широкая дискуссия, мнения разделились на два лагеря. По итогам социологических опросов можно выделить тенденцию, что за отмену ЕГЭ больше всего выступает старшее поколение людей России, а за его сохранение выступают молодые люди, которые уже проучились или учатся по данной системе. У ЕГЭ есть несколько весомых плюсов, которых нет ни у одной предлагаемой альтернативы. Во-первых, ЕГЭ помогает избежать коррупции при поступлении в вузы. Во-вторых, с помощью ЕГЭ была решена проблема предвзятости учителей на итоговых экзаменах, получилось избавиться от субъективности при оценивании работ учащихся. В-третьих, ЕГЭ стал кадровой лестницей, благодаря которой талантливые и целеустремленные школьники могут получить бесплатное высшее образование в любом государственном вузе России. Если говорить о существующих альтернативах ЕГЭ, то на данный момент нет такой системы, которая была бы настолько прозрачной и давала бы большие возможности для выпускников школ. На эту тему можно долго дискутировать, если мы хотим что-то менять, то надо работать над этим, создавать альтернативы, анализировать, сравнивать их и по итогу выбрать наилучший вариант.

- Возможен ли отказ от Болонской системы?

- Большая часть общества выступает за отказ от Болонской системы. Многие посчитали, что вместе с отказом от Болонской системы, можно отказаться и от ЕГЭ. Это не совсем так, поскольку единый государственный экзамен не является частью этой системы. ЕГЭ построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций нашей системы образования.

Выход из Болонской системы — очень сложное мероприятие, требующее последовательной перестройки системы. Если будет принято окончательное решение отказаться от этой системы, то следует реализовать это максимально аккуратно, исключив возможные проблемы и угрозы для студентов, обучающихся по Болонской системе. Думаю, Министерство науки и высшего образования России совместно с профильным Комитетом Госдумы предложат оптимальное решение. Очень важно, чтобы переход от одной системы обучения к другой был безболезненным как для студентов, так и для вузов.

- Когда будут введены уроки финансовой грамотности для школьников?

- По новому Федеральному государственному образовательному стандарту уроки финансовой грамотности для детей и подростков будут вводиться с нового учебного года. Отмечу, что в разработке новых стандартов принял участие Банк России.

Финансовая грамотность не будет выделена в отдельный предмет. В начальной школе знания по этой тематике будут преподаваться на уроках математики и окружающего мира, а в 5–9 классах элементы финансовой грамотности станут составной частью математики, географии и обществознания. На этих уроках школьников постарше научат правильно оценивать риски предпринимательской деятельности и избегать разных видов финансового мошенничества.

Детям с первого класса необходимо прививать навыки правильно распоряжаться деньгами, формировать и планировать личный бюджет, знать и понимать, что такое кредит, ипотека — это очень важно для комплексного развития молодого поколения.

- Что делается для развития предпринимательского потенциала молодежи?

- Предпринимательство – компетенция настоящего. Мы живем в рыночной экономике, поэтому важно понимать из чего складывается успешность того или иного продукта. Мы, как партия «Новые Люди», совместно с Фондом поддержки образовательных программ «Капитаны» запустили программу для школьников и студентов - «Я в деле». Один из этапов этой программы – посещение школ наставниками, которые рассказывают молодым людям, от чего зависит успешность продукта и как его правильно реализовывать. Благодаря проекту «Я в деле», у школьников и студентов появляется возможность попробовать свои силы в реальном экономическом пространстве. Я считаю, что такой опыт очень важен для молодых людей.

- Какую поддержку «Новые Люди» оказывают российским предпринимателям в условиях санкций?

- Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что в условиях санкционной войны от нас ждут смелых и решительных действий. По линии партии «Новые люди» уже внесены более 70 конкретных предложений по борьбе с бедностью, переоснащению производства, поддержке малых и средних предприятий.

Большая работа по данному направлению ведется Комитетом Госдумы по малому и среднему предпринимательству, который возглавляет депутат от нашей партии Александр Дёмин. Важно, чтобы предприниматели создавали множество рабочих мест и обеспечивали внутренний рынок страны продукцией разного рода. Поддержка малого и среднего бизнеса очень важна для функционирования экономики.

После встречи с кабинетом министров, ряд предложенных мер поддержки предпринимателей был принят. На данный момент вырабатываются новые меры.

- Как студенту без опыта работы устроиться на своё первое рабочее место?

- Нами был разработан законопроект «Про первое рабочее место», который освобождает предпринимателя от части налогов, если его организация берёт на работу молодого человека без опыта работы. «Новые люди» в этом направлении также ведут активную работу.

В свою очередь, я лично стараюсь содействовать привлечению молодых людей в сферу экономики через трудоустройство со студенческой скамьи сузов и вузов. У меня много молодых помощников, ведь именно они, как никто другой, улавливает и адаптирует новые тенденции. Под руководством опытных наставников молодые люди становятся мощной социальной и экономической силой, способной решать проблемы и принимать вызовы современного мира.

- Почему молодые люди покидают свои регионы?

- Безусловно, молодые люди ищут лучшие для себя условия для трудоустройства и успешной самореализации. Эти возможности широко представлены в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных центрах. Для закрепления молодых специалистов в регионах необходимо создавать такие условия, которые смогли бы удовлетворить их потребности на рынке труда с достойной заработной платой.

Первостепенная задача - развитие региональной экономики, создание новых рабочих мест. Особое внимание следует обратить на инфраструктуру городов и борьбу с экологическими проблемами, а также на возможность получения высококачественного высшего образования. Важно предоставить больше возможностей регионам для самостоятельного решения проблем, повысить бюджеты за счёт перераспределения налогов. На мой взгляд, это основной комплекс задач, решение которых поможет обратить внимание молодых людей на свои родные регионы.

- Средний возраст преподавателя в России по разным оценкам составляет 47–50 лет. Что нужно предпринять для омоложения преподавательского состава?

- Я, как Первый заместитель председателя Комитета по просвещению, постоянно поднимаю этот вопрос для обсуждения. Привлечение молодых педагогов в школы — очень важная и трудоемкая задача. Для того, чтобы молодые люди устраивались на работу в школы, должны быть созданы привлекательные условия. Таких условий можно достичь, снизив бюрократическую нагрузку на учителей и установив единый федеральный оклад в размере 75.000 рублей за одну ставку. Зарплата простимулирует выпускников педагогических вузов идти работать по специальности. На сегодняшний день только единицы из выпускников педагогических вузов идут преподавать в школах. Должен быть разработан целый комплекс мер, который позволит постепенно увеличить благосостояние преподавателей и привлечь молодых специалистов в школы по всей стране.

- Индивидуальные планы обучения, насколько они важны для развития подростка?

- Я выступаю за то, чтобы у каждого ребенка была возможность выбора индивидуальной траектории обучения. Стоит учесть, что это не должно быть в ущерб базовым знаниям, которые даёт школьная программа. Возможность делать самостоятельный выбор с раннего возраста поможет вырастить ответственное молодое поколение. Сделав свой выбор, ребенок будет с интересом изучать предметы и более ответственно относиться как к учебе, так и к своим решениям. Для нахождения золотой середины по этому вопросу, я создал Рабочую группу по «инновационным практикам в образовании и их законодательному регулированию». С каждым годом тренд на индивидуальный подход в образовании и развитии ребенка набирает популярность. В условиях существующей системы образования этот тренд реализуется медленно, поэтому, если мы хотим улучшить образование, то надо понять, сколько потребуется ресурсов для внедрения изменений и насколько эффективными будут внедряемые реформы.

- Поднятие флага России и исполнение гимна в школах. В чем цель этого нововведения?

- Основной целью поднятия флага России и исполнения гимна является воспитание в детях уважения к ценностям нашей страны, для формирования патриотических чувств. Надо отметить, что к этому нововведению мы шли планомерно.

В проекте бюджета, рассмотренном в начале работы текущего созыва Государственной думы, были заложены средства в размере около 1 миллиарда рублей на покупку флагов и флагштоков для каждой школы нашей страны.

Буквально 9 июня т. г. Министерство просвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны.

Важно объединить и сплотить школьников между собой, поскольку порой в крупных школах большинство учащихся очень плохо знают друг друга, зачастую формально организовано школьное самоуправление, мало активностей, исходящих от самих учащихся. Это надо менять, чтобы школьники проявляли инициативу и заинтересованность в проведении мероприятий. Необходимо найти деятельный подход, вызвать интерес. Поднятие флага России и исполнение гимна должно быть ожидаемым событием, чтобы не достигнуть обратной цели. Можно отвратить школьников от государственной символики, если подъем флага и пение гимна превратятся в рутинные, обязательные действия, которые будут в тягость школьникам.

Это должно быть продумано до мелочей и сделано достойно в качестве важного элемента воспитания, например, чтобы чести поднятия государственного флага были удостоены лучшие ученики, добившиеся высоких результатов в учебе, творчестве или спорте. Сама процедура должна соответствовать значимости этих символов.