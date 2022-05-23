Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: Диета так не работает – «начну я со следующего понедельника»

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

23 мая 2022, 17:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича

На пороге уже июнь, а это значит, что наши прекрасные дамы усиленно пытаются «ухватить» последний момент – сбросить за зиму набранные кг! Разумеется, те кто их набрал! Если честно, то таких, нас, предостаточно, независимо от статуса, возраста… Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило побеседовать с самым красивым и элегантным политиком Латвии экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичей.



- Рамона, вы уже не первый год носите звание – «самый красивый политик Латвии». Тяжело дается такое звание?



- Все в нашей жизни не так уж и легко… Особенно, когда дело доходит до политики. Нервы нужно иметь железные и еще быть всегда в форме, особенно, когда это касается женщин. Да, есть такое мнение, что на даму-политика люди смотрят более внимательно – словно оценивают ее по многим, многим критериям. Я понимаю, что «встречают по одежке»… От этого никуда не убежишь. Хотя, для меня всегда было важно – а как тебя «проводят»…



- Рамона, давайте откровенно: сколько сил, времени вы тратите, например, на то, чтобы быть стройной? Возможно, это у вас генетически – быть подтянутой?



- Я на свою генетику не жалуюсь: моя мама была худенькой до конца жизни, папа подтянутым… Но были и полненькие в нашем роду. Когда я была совсем юной девочкой, то ела в больших количествах сладкое – особенно любила торты… Помню, как сложно было в те времена достать вкусных торт! И я просыпалась рано утром, шла в магазин, стояла в очереди, но приходила домой «с добычей», которую могла съесть целиком сама. И знаете, не толстела! Все изменилось, когда я родила детей – с каждым ребенком у меня увеличивалась талия, и я все серьезнее боролась с ненавистными кг. В этом мне помогали, конечно, дети – бессонные ночи, первые зубки, газики, потом школа и т. д. Иногда так уставала, что и поесть забывала. В те времена мне легко было сбросить кг, потому как была молода и обмен веществ соответствовал юности. А вот когда дети выросли и я «ушла» полностью в политику, то и с кг стало сложно бороться…



- Почему же?



- Когда я стала занимать серьезные политические посты, то у меня сложилось такое впечатление, что все «кг негатива» я навесила на себя! Это не так просто работать и с коллегами, и при этом желать улучшить жизнь людей, например, пенсионеров, инвалидов, малоимущих… Почему? А потому, что эта самая уязвимая часть общества и на нее всегда, вот так бывает, не хватает денег. А я с этим не была согласна! И получала негатив, который заедала и все оставалось, увы, на моих бедрах. А еще прибавить к этому вечерние приемы и фуршеты, то совсем становится «радостно», когда понимаешь, что любимое платье не застегивается…



- И много набрали кг, если можно огласить информацию?



- Можно. Я такая же женщина, как и другие! Скажу так – от 15 до 18 кг! Сложно было в пандемию – только и заглядывала в холодильник. Я тот человек, который любит вести активный образ жизни – много ходить, спортзал, работать в саду… Но в пандемию и комендантский час, увы, мы вынуждены были находиться дома. Вот и набрала излишек кг…



- Рамона, но сейчас по вам не скажешь. Как худели? Конкретно, пожалуйста!



- Пожалуйста! Я уже свыклась, что пусть будут эти лишние кг, но в ситуацию с моим весом вмешалась дочь – она учится в Латвийском Университета им. Пауля Страдиня на отделении диетологии (коррекции веса). Она мне предложила помочь – «Мама, ты хочешь вернуть себе свою тонкую талию?» Я, конечно, согласилась…





- И что происходило дальше?



- Сперва я занималась «математикой» и «письмом» - записывала все, что съела за день! А дочь считала калории… Вы даже не представляете, сколько калорий в растительном масле, которое мы выливаем для жарки из бутылки! А следует налить в столовую ложку – тогда и еда полезней, и кг в норме будут. Моя диета составляла два месяца. Все основывалось на подсчете калорий и мотивации. Мы часто находим себе отговорки – «мол, начну с понедельника»… Диета так не работает! Нужен твердый, уверенный старт! Решил конкретно и сразу действуй! Тогда и процесс пойдет уверенно.



- Какая мотивация у вас была?



- Желание вновь улыбаться, глядя в зеркало! Да и лишние кг давали… Вот вам пример – возьмите пачку сахара (1 кг) в руку… Вес чувствуется? А теперь возьмите три, пять пачек, например… Тяжело же! А вот эти кг вы носите на себе! Разумеется, подсчет калорий – это отказ от большинства продуктов. Я полностью отказалась от сахара, от любимых тортиков, от копченого, соленого, жирного мяса… Да, два месяца мой рацион был – капуста, морковь, помидоры, огурцы (в основном)… Я ела курицу – филе или ножки без шкурки, творог обезжиренный… У меня выходило около 1000 калорий, но были дни, когда и 800…



- Срывы случались?



- Нет. Я человек обязательный – сказала и делаю.



- И каков результат?



- За два месяца – 5 кг.



- А сейчас продолжаете считать калории?



- Вы знаете, похудеть сложно, а вот набрать весь и за неделю можно. Сейчас мой вес идет вниз, но это совсем не значит, что мне не хочется сладкого, кусочек свининки… Хочется! И я разрешаю себе полакомиться, но! Не каждый день! И не в больших количествах! Должна быть мера! И потом я часто хожу в спортивный зал – там отключаю мозги и привожу тело в порядок. Но у меня есть главный рецепт прекрасной формы – нужно заниматься делом, а не сидеть дома и постоянно заглядывать в холодильник! Когда человек занят любым делом, то он мало думает о еде… Поверьте, проверено!



- Благодарю!