Депутат Госдумы Наталья Костенко: У граждан должны оставаться средства к существованию, которые будут защищены законом

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 мая 2022, 10:56 Яков Дятлов

Депутат Государственной думы Наталья Костенко

Депутат Государственной думы Наталья Костенко в интервью редакции «Аргументы недели» рассказала о том, как можно решить проблему закредитованности населения и поделилась мнением о проблеме малой популярности внутреннего туризма в России.

Вы в Государственной Думе уже второй состав. В 7 созыве Вы часто отстаивали права граждан-заемщиков. Планируются ли новые законопроекты, направленные на защиту прав заемщиков?

Конечно, на данный момент мы работаем в этой части по двум направлениям. Прежде всего, продолжается работа по проблеме сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов с граждан. В прошлом созыве из-за сильного противоборства банков нам удалось решить эту проблему на половину – только для тех заемщиков, взыскание долгов которых идет через службу судебных приставов. Сегодня любой такой человек, получив исполнительный лист, может обратиться в Службу и попросить письменно не взыскивать с него прожиточный минимум (иначе действует правило взыскания 50% дохода). Однако, у нас остались незащищенными пенсионеры, ради которых изначально мы и инициировали законопроект. Взыскание долгов с них также осуществляется через Пенсионный фонд. Мы опасаемся, что кредиторы не будут обращаться к приставам, а в ПФР, так как смогут получить больше. И пожилые граждане будут оставаться без средств к существованию. Также в Госдуме находится наша инициатива о бесплатном банкротстве для пенсионеров – сейчас они, как лица получающие регулярный доход, должны платить неподъёмные для них средства, чтобы избавиться на старости лет от долгов. Будем ее продвигать.

Другая важная инициатива связана с противодействием финансовым мошенникам. Вместе с Экспертным советом Центрального Банка РФ мы разрабатываем законопроект о введение так называемой «второй руки». Мы обязываем банки создавать услугу, которая распространяется на все денежные переводы от 1000 рублей: клиент по своему желанию заранее определяет лицо (родственника или знакомого), которому он доверяет. После чего, клиент в банке оформляет полномочие этого доверенного лица, который будет подтверждать банковские переводы клиента.

При совершении транзакций, сотрудник банка обязан будет связаться по телефону с клиентом и доверенным лицом и получить от них согласие на совершение переводов. Если согласие от доверенного лица не будет получено, банк запретит совершение перевода, тем самым обезопасит клиента от хищения его средств.

Эта инициатива также больше ориентирована на защиту пенсионеров, но при желании данным механизмом сможет воспользоваться любой.



Почему с каждым годом растет закредитованность населения?

Президент Владимир Путин очень сильно озабочен этим вопросом. Есть целый ряд поручений Правительству работать над снижением уровня закредитованности. Но пока долги населения растут. Тут и пандемия сыграла свою роль, и мировой экономический кризис, связанный с принятием Коллективным Западом необдуманных антироссийских санкций. Пока Европа, конечно, страдает от них больше, но нарушение логистики торговых поставок и снижение оборотов поставки продукции все равно сказываются на росте цен. Если говорить о закредитованности населения России, как о соотношении долга к годовой заработной плате, то на данный момент коэффициент составляет 56%. При этом четыре года назад этот показатель был на уровне 44% - то есть плюс-минус соответствовал среднему критерию предельной закредитованности конкретного заемщика, который при кредитовании определяется банком при одобрении займа. Однако, если вы посмотрите на исследования уровня кредитной нагрузки на душу населения в странах мира, то увидите, что России далеко до жителей США и Европы, где он в разы выше, при том, что стоимость займов гораздо дешевле. Своя рубаха ближе к телу. Однако, анализируя мировую статистику можно понять, что уровень доходов не всегда коррелируется с уровнем закредитованности, а скорее с показателем возвратности займов. В моем понимании уровень закредитованности в России связан с высокой доступностью займов для граждан, когда кредиты получают безработные и не получают начинающие предприниматели или люди однажды допустившие просрочку платежа. У меня в практике был случай, когда приставы пришли арестовывать имущество у многодетной семьи, где никто не работал и изъяли несколько плоских широкополосных телевизоров, которые все были куплены в кредит в магазине. Типичный случай был с престарелой женщиной с пенсией не более прожиточного минимума, которой два банка выдали кредитов на полмиллиона рублей. К закредитованности и невозвратности займов ведет и непоследовательная, нерациональная политика кредитных организаций. Например, когда банк вместо того, чтобы предоставить кредитные каникулы человеку, потерявшему работу или имущество после наводнения, чтобы он мог сориентироваться и навести порядок в своих финансовых делах, ему предлагают взять другой кредит – больше и по более высокой ставке, чтобы погасить имеющийся. Таким образом, человека загоняют в яму, из которой он уже не может выбраться. Также в стране сформировался очень низкий уровень доверия к банковской системе, в том числе из-за полумошеннических схем, применяемых при кредитовании. То галочки за тебя сам банк проставит, то страховку навяжет, то установит повышенный процент за снятие средств с кредитки и забудет об этом предупредить клиента. Из-за этого у людей психологически возникло более легкое отношение к исполнению своих обязательств по кредитам.

Что, по Вашему мнению, нужно предпринять, чтобы понизить уровень закредитованности населения?

Нужно повышать степень доверия между населением и кредитными организациями. Нужно развивать такие форматы как кредитные каникулы и реструктуризация (а не рефинансирование) долгов граждан, страхование (сейчас при наступлении страхового случае банк идет к заемщику или его родственникам, а не в страховую как должен). Чтобы человек понимал, случить с ним что, банк все сделает, чтобы он встал на ноги и смог отдать ему долг, а потом взять у него же еще один. В этом случае и закредитованность не будет выглядеть такой большой проблемой. И возвратность вырастет. У нас же, любая просрочка (задолжал ли ты миллионы или 100 рублей, погасил свой займ или нет) является несмываемым пятном на репутации, хотя по закону спустя три года кредитная история должна обнуляться. Система должна быть более гибкой, иначе банкам выдавать кредиты будет скоро некому. Кроме того мы открываем широко двери для различных мошенников и нелегальных схем кредитования населения.

На защиту каких прав и свобод есть особенный запрос у граждан в этом году?

Я обратила внимание, что на данный момент остро стоит вопрос о защите инвесторов. Необходимо ввести определенные правила по защите инвесторов как в договорах с банками, так и в договорах с биржами. На данный момент россияне не доверяют биржам, что очень сильно тормозит развитие экономики и замедляет рост доходов самих граждан. Мы заинтересованы в том, чтобы повышалось количество инвесторов, вкладывающих денежные средства в российскую экономику, в реальный сектор нашей экономики. В условиях повсеместного импортозамещения инвесторы играют большую роль, потому что у государства может не хватить возможностей на самостоятельное финансирование каждого нового предприятия. Деньгами частных инвесторов можно построить не меньше производств, чем на государственные средства.

В чем причина малой популярности внутреннего туризма в России? Что нужно сделать, чтобы поменять отношение людей к туризму в своей стране?

В головах наших людей часто живет стереотип о том, что Россия находится еще в 90-х - везде разруха и совок. Россияне привыкли думать, что за границей все лучше, чем в собственной стране. При этом уже более 10 лет наша туристическая инфраструктура активно развивается. Появляются благоустроенные места, новые супер современные санатории, различная туристическая инфраструктура, в том числе дороги, которые позволяют развивать самый бюджетный вид туризма - автомобильный. Конечно, стремиться есть еще куда. Но нужно понимать, чем чаще мы будем ездить по стране, тем качественней и комфортнее будет становиться этот процесс. Государство активно оказывает грантовую поддержку туристической отрасли, появляются новые места размещения туристов, отели, кемпинги и т.д. Однако, в этой отрасли нужно повысить проектный подход при распределении средств. Условно говоря, не просто давать деньги на кемпинги-глэмпинги, а развивать туристические маршруты, которым необходима подобная инфраструктура. Параллельно с финансированием детского кэшбэка хорошо бы еще и деньги заложить на модернизацию самих детских лагерей. Гостиницы строить там, где они нужны, а не там где у инвесторов есть проект на сегодняшний момент. А то мы в этом сезоне чартерами планируем туристов в Дагестан возить, однако с начала нужно решить там проблему дефицита мест размещения. Все эти вопросы мы обсуждаем на заседаниях нашего комитета. А в целом – у нас прекрасная экология, чистый воздух, прекрасные реки, большое количество лесопарковых зон, всё это является особенностью России, которой нет у многих стран Европейских стран. Иностранцы, которые посещают нашу страну, это оценили! Пришло время и нам это сделать!