Надежда Бабкина: Женщина без любви не может прожить

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

12 апреля 2022, 22:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Яркая, сильная, харизматичная... Такой мы привыкли видеть Надежду Бабкину на сцене... Образ лихой казачки, бой-бабы "примеряла" на себя певица много лет назад, когда совсем юной восторженной девушкой приехала покорять Москву, в надежде, что ее услышат, что ее примут и поймут в этом непростом городе. Да и как иначе? Ведь она обладает таким редким, таким обещающим именем - Надежда...

Босоногое детство, родители и... табуретка.

Мне очень приятно и тепло вспоминать свое детство. Себя я помню практически с четырех лет... А вот мама рассказывала, что в младенчестве я постоянно орала, видимо, тогда уже давала понять родителям, что моя жизнь будет связана с песней (смеется). Я ведь старшенькая в семье. Когда родилась, то мама взяв меня на руки сказала: "Какая же она красавица. Бог даст и счастливой будет". Вот только с именем моим мама "намучилась"... Ребенка надо уже называть, а как? Мамочка и ее подружки наперебой давали мне имена... Ох, кем я только не была! И Дашей, и Глашей... А точку в этом деле поставил папа. Видя этот женский бунт он категорически сказал, что его дочка будет Надеждой. А как сказал папа, так и должно быть. Он был человек слова (смеется). Вообще, у нас в семье всегда последнее слово было за папой. А как иначе? Он же мужик, хозяин. Для меня отец был и отдушиной, и полководцем. Воспитывал, если надо, в строгости. У меня же его характер! Я упертая! Бывало наказывал и физически. Помню, решила обрезать волосы... Обрезала. Мама как увидела, то сразу же поняла, что меня ждет от отца, и велела мне одеть платок... Я, конечно, надела, но меня это не спасло... (смеется). Досталось мне от папы! Но я терпела и не плакала. Родители мои были люди образованные: папа - председатель колхоза, а мама работала учительницей младших классов. Конечно, они хотели, что бы я получила серьезное образование: стала или инженером, или учителем. Но у меня были свои планы (смеется). Петь я хотела, и нравилось мне это. Всегда пела. Никогда не забуду... Совсем маленькая, одетая в тулупчик, перевязанная платком, стою на табуретке в «холоднючем» колхозном "доме культуры" (смеется) и пою "Оренбургский пуховый платок". А меня все слушают, а потом, как захлопают. Помню, так это мне понравилось! До сих пор помню и этот холод, и свое "выступление" и табуретку. Видно, тогда я решила, что буду артисткой (смеется). У меня в семье все были музыкальные, но особенно мне нравилось, как пел народные песни мой папа. Но меня при всем этом не отдали в музыкальную школу. А вот мой брат Валера с детства учился играть на баяне. И мы вместе с ним выступали в школе. Я пела, а он играл. Даже на областные конкурсы ездили. Помню наше первое выступление. Большой зал, светлый, много народу, а мы на сцене. Как сейчас помню, что я пела французскую песню, но в русском стиле "Жила была пастушка". Я же с детства понимала, что мое пение нравится людям, и несмотря на отговоры родителей поехала после восьмого класса поступать в музыкальное училище в Астрахань. Меня прослушали, я понравилась, но меня отправили домой... доучиваться. Я уехала, закончила десятый класс и вернулась в училище.

Первая любовь. Москва, замужество.



Я человек по своей натуре очень влюбчивый. Если мне кто понравился, то все... ему от меня не уйти (смеется). Я всегда парней сама выбирала. Но влюбилась сильно в 17 лет. Это была настоящая любовь. Сейчас уже понимаю, что все это неправильно было. Ведь моя любовь был человек женатый. Это сегодня все проще стало... Женат или нет... А в то время! Позор, безнравственность. В общем-то правильно. Но что делать то если любовь? Меня даже вызывали на собрание в училище за такое поведение, и чихвостили по полной программе. Но спас меня папа. Он приехал ко мне и попал на это собрание. Вошел в кабинет, увидел меня такую несчастную и приказал выйти... Что и о чем там говорили, я не знаю. Но папа вышел, посадил меня в машину и отвез домой, чтобы я успокоилась, и одумалась. Нет, он не ругался, а наоборот, успокаивал и помогал. Я ему за это буду всегда благодарна. А потом я уехала в Москву и поступила в Гнесинкий институт. Обычно говорят, что провинциалки все добиваются своим упорством и наглостью. Упорством - да! Но точно не наглостью. Во всяком случае это не про меня. Я приехала в Москву с "открытыми глазами", наивная. Хотела только учиться, хотела петь. Конечно, Москва - город жесткий, со своими правилами, но точно знаю, что если имеешь цель, упорство, трудолюбие, то все получится. Безусловно, мне помог мой казачий характер, да и судьба была добра на хороших людей. С большой теплотой я вспоминаю Махмуда Эсамбаева. Какой артист! Глыба! Помню, что мы выступали в одном сборном концерте... Он народный, известный, любимый, а я только начинала... Волновалась страшно. Но после этого выступления я получила "большой подарок": ко мне подошел этот великий артист, взял меня за руку, и громко (что бы все слышали) сказал: "Запомните эту девушку. Ее ждет потрясающее будущее на сцене". Вот так и напророчил мне успех (смеется). И даже, когда я стала узнаваемой, известной, то этот замечательный, великой души человек приходил ко мне на концерты, заходил в гримерку, интересовался моей жизнью, планами. Помню, открывается гримерка, а на пороге Махмуд Эсамбаев и Людмила Зыкина. Зашли ко мне, поговорили, а потом Людмила Георгиевна предложила нам троим станцевать танец лебедей. И мы станцевали. Как можно это забыть? Как можно не благодарить судьбу за таких людей? Я вообще человек за все благодарный. Как у нас женщин бывает, если нас полюбят, то хочется наизнанку вывернуться, что бы ему, любимому, хорошо было. А иной раз, вот за это и по морде получаем. Я не люблю впускать посторонних в свою личную жизнь. Зачем? Это же моя жизнь: мое горе, радость, смех, слезы. Скажу только, что женщина без любви не может жить. Любовь это же не только химия, но и духовное притяжение, самоотдача, даже для многих жертвенность. Но в моей жизни жертвенности уж точно не было, а только страсть, притяжение и духовность. Я всегда нравилась парням, мужчинам, а вот официально замужем была только один раз. За отцом своего сына Данилы. И только по любви. Владимир (Владимир Заседателев, бывший муж певицы - прим.авт.) был серьезный музыкант, барабанщик, играл со многими известными джазовыми исполнителями... А познакомились мы в самолете, когда летели на гастроли. Я на него обратила внимание еще в аэропорту, и решила, что обязательно с ним познакомлюсь. А тут такая удача, а может и судьба. Летим вместе, да и сидим рядышком. А как сделать так, что бы он обратил на меня внимание? Я достала книгу "Письма незнакомки" и стала громко вслух читать. Так и познакомились. Когда уже прилетели, то решили, что проведем вечер вместе. И провели, всю ночь разговаривали, а потом, каждый ушел в свою сторону. Прошло буквально пару дней и он нашел меня на гастролях. Пришел с цветами и шампанским... Его родители меня приняли очень хорошо, несмотря на то, что я из провинции, а он коренной москвич. Мне часто говорят, что мой бывший муж был завидным женихом... Да мне все равно было, где мы будем жить... Главное, что мы вместе. И мы прожили 17 лет. Почему расстались? Возможно, двум творческим личностям сложно жить вместе, иногда у мужчин-артисов возникает ревность к успеху жены-артистки... Но то, что я не была готова к расставанию - точно. Все случилось неожиданно и больно. Я случайно обнаружила в его паспорте штамп о браке... Вот только фамилия жены была не моя! Как он это сделал - не знаю! Я спросила его только: "А зачем же ты спишь рядышком со мной?", а он начал говорить, что "пока сын маленький..." Я и отправила его... Но, что сейчас говорить об этом? Владимира больше нет. Царствие ему небесное. Помянуть его могу сейчас добрым словом.

Сын, святой старец, сын и... женское счастье...



О своем сыне я могу говорить долго и с гордостью. Это мое счастье, моя кровиночка, мои друг. Меня часто спрашивают: "А хватало ли моему сыну внимание мамы-артистки?" Нет, не хватало. Должна ли я каяться, что не уделяла много внимания сыну? Нет. Все идет так, как должно идти. Данила вырос прекрасным человеком. По профессии он юрист. Но главное, что мы одно целое. Самый большой и значимый критик для меня - мой сын. Самый сокровенный человек - мой сын. Самая большая гордость - мой сын. Мы живем дружно. Я - мать, которая всегда поймет, поможет своему ребенку. Он уже здоровый мужик, а любит иногда покапризничать, положить голову мне на плечико, чтобы я его пожалела, погладила. И это здорово! Здорово, что он понимает, что его мама - женщина и хочет простого женского счастья. Порой многие женщины живут только жизнью своих детей и совершенно забывают о себе. Был и у меня такой момент, но произошла одна встреча, которая поменяла многое в моей судьбе. Я человек верующий, хожу и молюсь в церковь, и в сложный период моей жизни я решила поехать в монастырь... Мне сказали, что там есть святой старец, который может помочь. Я и не надеялась, что попаду к нему, но видно, Бог дал мне такую возможность. Слишком тяжело мне было на душе. Когда я увидела этого старца, то меня поразили его глаза: голубые, прозрачные, понимающие... Он меня начал расспрашивать о моей жизни... Но меня в тот момент интересовала судьба моего сына. Я о сыне, а старец все обо мне... А потом попросил спеть... Я обомлела. Раннее утро, слышимость хорошая, а я своим голосищем затянула... Ну думаю, что все... Пропала. Но нет... Спела, выплакалась, получила благословение и ответы на свои вопросы, а через два месяца обрела свое женское счастье. Познакомилась с дорогим мне человеком... Я говорю о нем, о Жене... (Евгений Гор, любимый мужчина певицы - прим.авт). Мы уже десять лет вместе, и я счастлива вопреки всем слухам и злобным прогнозам. Была ли это любовь с первого взгляда? Не знаю. Но то, что меня заинтересовал этот мужчина - точно. Я его увидела на конкурсе молодых исполнителей, где была председателем... Прослушала я много конкурсантов, но вышел он... и что-то в душе екнуло. Хотелось и видеть и слышать его. Женя это сразу почувствовал. Даже после своего выступления за кулисами сказал: "Бабкина на меня запала!" Ох, хорошо, что я это потом узнала... (смеется). Но не все было так просто в наших отношениях. Гор меня долго проверял... Да, проверял... Приглашал в какие-то затрапезные кафе, рестораны, что бы я послушала его выступления... И я ехала! Да, понравился он мне! Запала Бабкина! И наступил момент, когда он стал доверять мне, а я ему. Могу сказать, что он точно изменил меня. Я была, действительно бой-баба, диктатор... Сказала слово и все! Не терпела, когда мне перечат. Да и сейчас не очень то люблю, но... Умеет он так сказать, что я и слушаюсь. А главное, что я понимаю, что любима. Приятно, когда раздается звонок и тебе говорят: "Я позвонил просто. Хочу сказать, что тебя люблю." До сих пор не могу понять, почему так всех удивляет наша разница в возрасте? Да, есть разница! И что? Почему надо, не зная нашей жизни, обсуждать нас? Было время, когда о своих чувствах я хотела рассказать всем, но что из этого получилось? Много грязи, обсуждения, сплетни. Как только Женю не называли! И "мальчиком Бабкиной"... Что только не говорили... И то, что это все ради пиара, и ради того, чтобы пробиться на сцену... Кому пиар такой нужен?! Женя состоявшийся мужчина! Человек, который знает три языка, имеет два высших образования, имеет свой бизнес, хорошо зарабатывает! Но я никому и ничего доказывать не буду! Это моя жизнь.! Если меня сын понял (Данила, моложе избранника певицы на пять лет - прим.авт.), пожелал счастья нам, то на все сплетни и грязь я, извините, плюю.

О диетах, пластических операциях и просто об отдыхе.

Что бы кто не говорил, но любовь меняет женщину. Конечно, хочется нравиться своему любимому не только духовно. Да и моя профессия обязывает быть в форме. Я и не скрываю, что обращалась к диетологу, косметологу, фитнес-тренеру. А как иначе? Трудно быть красивой? Нет, женщина должна быть красивой. А какими способами - неважно. Я, например, одно время с удовольствием ходила в фитнес-клуб около дома. Приходила уставшая, измотанная, но брала спортивную сумку и в зал. Результат - налицо. Мне нравится, как я выгляжу. Конечно, нужно давать организму и отдохнуть. Когда понимаю, что предел, то просто закрываюсь дома, отключаю телефон, ложусь в кровать и ничего не делаю. Люблю отдыхать в своем доме в Болгарии, или у себя на даче. Люблю повозиться в земле, посадить цветы, деревья... А какие у меня замечательные туи! Кажется, что растение южное и в московском климате не приживется, но нет... У меня все прижилось! (смеется) Но самое главное - верить в то, что все в жизни может измениться к лучшему. Нужно идти вперед с гордо поднятой головой и не отступать от своих принципов, а четко знать, что в жизни каждая женщина встретит свое счастье... Главное - не пропустить его.