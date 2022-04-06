Владимир Жириновский - человек с характером

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

6 апреля 2022, 21:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Это статья – дань памяти Владимиру Вольфовичу Жириновскому. У меня было много, очень много интервью с лидером ЛДПР. Более того, мой экс-свекор – друг детства Владимира Жириновского, с которым поддерживалась связь долгие годы, несмотря на то, что родственник живет в Латвии. Я первый журналист из Прибалтики, который опубликовал в латвийских СМИ интервью с политиком. Кто такой Владимир Вольфович для меня? Глыба, масштаб, крутая энергетика и чувство силы! Он понимал и принимал все вопросы, и отвечал честно, как велела ему душа. Спасибо Вам, Владимир Вольфович от меня лично… Царствие Небесное. Одно из тех интервью…

Москва. Лето. Государственная Дума РФ. Я поднимаюсь на лифте… Десятый этаж… Не успела подумать: «А куда мне идти дальше?», как ко мне подошел молодой человек и спросил: «Вы журналист из Латвии? У вас интервью назначено на четыре часа. Проходите. Владимир Вольфович вас ждет». Просторный кабинет, длинный стол и несколько стульев… Ничего лишнего. В кресле председателя Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Я представилась и сразу же «получила» вопрос: «О чем, Татьяна, будем говорить? О Латвии? О России?» Политические вопросы явно не входили в мои планы. Мне интересно то, что скрыто от посторонних глаз. Личное. Я улыбнулась и сказала: «Владимир Вольфович, а давайте поговорим о Вас! О личном». Владимир Жириновский без тени смущения ответил: «Задавайте вопросы. Отвечу!»

- Владимир Вольфович, Вы всегда в «строю», на виду у людей. Это по силам не каждому человеку! Только сильным. Не устаете быть всегда сильным?

- Ой, как устаю! А что делать? Я родился не для отдыха, а для дела! Я, как грузовик «Камаз»… Еду, еду, еду - без остановки! И остановиться не могу. И дело тут не в физической силе, а в духовной. Дух у меня силен. Да и не могу я иначе. Вот привык жить в таком ритме. Например, уже собрался ложиться спать, а тут… звонок! В мире что-то произошло. И меня просят дать комментарии на центральном ТВ. Да еще в прямом эфире! Как мне отказать? И кто за меня разъяснить ситуацию? Вот я встаю, одеваюсь и еду. А мне хотелось бы уже отдохнуть…

- Вы привыкли уже жить в таком ритме! Но у каждого организма есть предел. Отдыхать же нужно…

- А я совершенно не против отдыха! Вы правильно сказали, что нужно уметь отдыхать. А вот я устаю от этого отдыха. Он мне надоедает. Допустим, каникулы в Новый год… Буквально проходит три дня и все! Я устал от отдыха. Мне нужна работа. Она у меня в крови. Работа меня держит. Я даже в субботу, к вечеру, уже начинаю изнывать без работы. Я прекрасно себя чувствую на трибуне в Государственной Думе или на выступлении в Кремле. Вот там мне хорошо! Возможно, я не умею отдыхать в нормальном понимании… Но это моя жизнь. И другой мне не надо!

- Я понимаю. Но неужели Вам никогда не хотелось все послать, извините, к лешему? Просто остановиться и полноценно отдохнуть!

- Бывало… На тридцать минут! Я родился человеком действия! Мне нужно двигаться, быть в гуще событий. Я не смогу спокойно выращивать цветы в саду. Можно умереть со скуки. Конечно, есть у меня и «свои» места для отдыха… Представьте, тихий вечер, пляж, моя дача или санаторий, и никого рядом… Только чайки и шум волн… Вот это для меня. Я могу расслабиться, подумать, отдохнуть. Или уехать в санаторий, где мне наполнят ванну сероводородной водой (типа «Мацеста»), когда нет никого в комнате и… тишина. Вот такой отдых я люблю. И он у меня бывает! Один раз в год…

- Владимир Вольфович, а вы хорошо помните свое детство?

- Помню. Не было ничего теплого в моем детстве. Не было… Это же послевоенное время. Время было тяжелое, бедное, голодное. Только-только закончилась война. Мама до трех лет сидела со мной дома, а потом отдала меня в детский сад. Вы не можете представить детский сад того времени! Худые, бедно одетые и вечно голодные дети. Что же в этом хорошего? Сложно было, но никто не роптал. Народ терпел. Что я помню из своего детства? Бабушка умерла. Похороны. Дядя умер. Похороны. Соседа убили. Похороны. Вот и вся память. А еще голод. Помню, моя тетка Валя пекла пироги… Она выкладывает их на стол, а я стою и прошу: «Дай мне один!» Долго просил, но пирога я так и не получил. Вот такое время было.

- Но неужели в детстве не мечтали ни о чем?

- Мечтали. Много мечтали, как разбогатеть. Залезем с мальчишками на крышу и мечтаем… Заведем кур! Продадим. Будут деньги. Заведем корову. Будем продавать молоко. Вот такие мечты были у мальчишек послевоенного поколения.

- Вы были предприимчивым ребенком…

- Да, я отличался от своих сверстников. Уже в детском саду с нянями, воспитательницами разговаривал о жизненных проблемах. Да и в школе, всегда спорил с учителями на социальные темы. Во мне много социального… А это не всегда хорошо! Социальное загораживает тебя от личного… Ты не думаешь о себе, о личной жизни, о любви… А время идет. Молодость прошла. И безвозвратно. Видимо, я заплатил своей личной жизнью и любовью за свои достижения в политике…

- Владимир Вольфович, простите… Но никогда не поверю, что Вам не знакомо такое чувство как любовь!

- Не было в моей жизни любви. Не было. И врать не буду. Да, в школе нравились одноклассницы… Но это просто симпатия! Думаю, что корни уходят в детство… У мамы и отца любви не было. Да и не хотел отец ребенка. Все это и повлияло, на мою дальнейшую жизнь. Я рос, не в нежности и любви… Знаете, когда моя мама умирала, то сказала мне: «Володя, я ни одного дня не была счастлива». Вот так…

- Что приносит Вам радость? Я говорю не о политике…

- Когда-то я посадил на дачи деревья… Они выросли и превратились в замечательный сад… Вот недавно я посмотрел на свой сад и сказал себе: «Как красиво!» Вот этот сад - приносит мне радость. Но я не часть природы. Человек - городской, никогда не будет частью природы… А жаль.

- Владимир Вольфович, я поняла, что несмотря на всю популярность… вы очень одинокий человек…

- Я уже говорил, что рожден не для любви, а для дела. Я не чувствую одиночества. Я постоянно в движении. Конечно, одному человеку тяжело. Кто-то должен быть рядом. Но это должен быть умный, успешный и спокойный человек. А если рядом люди, которые постоянно жалуются на свои проблемы, то такое общение утомляет…

- Вот думаю… Про праздник, который имеет место быть в жизни, спрашивать Вас не стоит…

- Почему? У меня был праздник! Раз в жизни. Это было в 1993 году. Я победил на выборах! На честных выборах. И меня пригласили в Кремль. Это праздник! Вообще, считаю, что тот год стал переломным годом в моей карьере.

- Если бы можно начать все сначала… Что бы Вы поменяли в своей жизни?

- Зачем мечтать о невозможном? Зачем тешить себя иллюзиями? Все так, как и должно быть.

Редакция «Аргументы Недели» соболезнует родным и близким, а также коллегам Владимира Вольфовича Жириновского.

Читайте также: Профессор Гундаров: Жириновский прививками бил по иммунной системе и разрушил ее до основания