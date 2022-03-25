Жан Рено: Я умею находить радость в жизни

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

25 марта 2022, 16:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Открытый взгляд, легкая «небритость» и море обаяния. Жан Рено. Любимец женщин, баловень судьбы. Беседуя со звездой Франции начинаешь понимать, что актер знает секрет счастья… «Я умею находить радость в жизни», - так говорит сам актер.



- Месье Рено, для мужчины «немного за… интересное время» - это еще совсем не возраст…



- Это прекрасный возраст во всех отношениях! Пройдено много дорог, приобретен жизненный опыт, и только в таком «юном» возрасте мужчина понимает, что жизнь удивительная вещь!



- По данным опроса, который провел французский институт общественного мнения, вы являетесь любимым актером французов. Как вам такой «титул»?



- Это прекрасно! Я очень горд! Если честно, то к этому «титулу» я стремился всю свою сознательную жизнь (смеется). Я всегда хотел быть актером. Актером и никем другим. Я в восторге от своей работы. Более того, я знал всегда, что в жизни мне повезет. Когда человек сталкивается с проблемами и сложностями в детстве, то в зрелом возрасте ему обязательно повезет.



- Простите, вы испытывали нужду в детстве?



- О нужде и нищете я не говорил. Но проблем было предостаточно. Я родился в Касабланке, но моя семья вынуждена была бежать в Марокко от фашистской политики Франко. И только в 17 лет я вернулся во Францию. И мне пришлось все начинать с «нуля». Чтобы получить французское гражданство я вынужден был пойти в национальную армию. Но служба в армии меня закалила. Я получил много хороших уроков.



- Например…



- В любой ситуации мужчина должен оставаться мужчиной! Для меня огромное значение имеет слово «дружба». Я никогда не смогу понять, как можно предать и подвести друзей, близких людей. Я совершенно не могу общаться с теми, кто не держит слово. Терпеть не могу хвастунов и врунов. Возможно, я и к себе отношусь слишком серьезно, но я напрочь лишен высокомерия. Я никогда, например, не скажу: «Между прочим, я Жан Рено!»



- Вы очень скромны, месье!



- Я не думаю, что дело в скромности. Дело в принципах. И это совершенно нормально! Я не понимаю, как мужчина может не иметь своих принципов?



- И какие жизненные принципы у актера Жана Рено?



- У актера и мужчины. Как можно это разделить? Я уже назвал свои принципы, но извольте… Я считаю, что истинный мужчина, который имеет жену не имеет право заводить любовницу! Почему вы так удивились? Это вполне объяснимо. Я всегда женился исключительно влюбленным человеком. А если я полюбил женщину, то это серьезно. Серьезно для меня. И совершенно неважно, что я на тот момент находился в законном браке. Важно не лгать женщинам! Я и не лгал. Я просто объяснял жене, что полюбил другую и наши отношения закончены. Возможно, это резко, но лучше так! Лучше правда, чем вранье каждый день.



- В одном интервью вы сказали, что изменять жене – слишком тяжелый труд. Возможно, вы просто ленивый человек?



- Я серьезный человек. Но это совершенно не означает, что я тиран по отношении к женщине. Я обожаю женщин! И я даю им право выбора. В чем? Например, в желании родить ребенка. Это ерунда, что мужчина решает такие вопросы! Решает только женщина! А мужчина должен принять такое решение и обеспечить семью. У меня пятеро детей. И самый младший родился, когда мне было шестьдесят лет! Я страшно переживал. Переживал, что у меня не получится его воспитать. Возраст у меня «юный» (смеется). Ребенку нужно суметь дать и крепкую материальную базу и много, много, много любви и внимания. А когда ты разменял седьмой десяток, то не только жизненного опыта прибавилось, но и могут возникнуть болячки. А это очень неприятно. Неприятна беспомощность. Да, я боюсь болезней. Боюсь стать обузой. Славу Богу, что сегодня я здоров и счастлив. И мои родные счастливы со мной.



- Видимо, вы ведете здоровый образ жизни?



- Я просто стараюсь не есть и не пить круглые сутки. Да, я люблю заниматься физкультурой. Люблю бегать по утрам и полноценно отдыхать. Но отдыхаю я только с семьей. Это мой принцип. Мне доставляет удовольствие общаться с детьми. Я очень дорожу этим. Возможно, этому виной мои года? В более «юном» возрасте я стремился к тому, чтобы зарабатывать деньги. Потом было огромное желание добиться признания в карьере. А к шестидесяти годам на первое место вышла моя семья. И сегодня я не могу себе позволить долго отсутствовать вне дома. Я четко определил свой график съемок – два фильма в год! Это достаточно. Остальное время я посвящаю семье.



- Но вы сегодня на пике популярности. Вам платят огромные гонорары. Но это же может закончиться? И что тогда?



- Я далеко не бедный человек. Поверьте, мадам, я позаботился о своей семье.



- Например, имеете оливковую рощу…



- А что в этом дурного? Мне нравится выращивать оливки. Вот с виноградом сложнее… Я подумывал купить кустарники винограда, но это оказалось слишком дорого. Пусть виноградниками занимается Жерар Депардье.



- Для вас огромное значение имеют деньги?



- Только глупец может не думать о деньгах. Конечно, это важно. Я вырос совсем в небогатой семье. Моя мама была обычной портнихой. Да и родом я с Касабланки. А Касабланка – это Африка. И эта страна никогда не была моей. Я знал, что жить в ней не буду. Я мечтал о Европе. И мечтал о профессии актера. Я знал, что это ремесло меня прокормит. И стремился достичь успеха.



- Вы считаете себя больше комедийным актером, чем драматическим?



- Комедия – это состояние души. А с душой бывают иногда проблемы… Случается, например, депрессия. Но это тоже состояние души. Мне сложно сказать, что ближе для меня… Я просто актер.



- Это правда, что вы занимаетесь благотворительностью?



- Я бы не очень хотел рассуждать на эту тему. Это очень личное. Да, я занимаюсь этим благим делом. Я помогаю одной серьезной организации в изучении заболеваний головного мозга. Сегодня в мире огромное количество людей, которые страдают от всевозможных заболеваний, связанных с мозгом человека. И это страшно. А изучить такую проблему, помочь людям очень сложно… На это нужны огромные деньги!



- Вам больше нравится сниматься во Франции или Америке?



- Сложно сказать. Это совершенно разные «истории». В Америке больше времени и денег. Фильмы могут сниматься по 15 недель. Бюджет позволяет. Во Франции все съемки проходят гораздо быстрее. В Америке работают медленнее. Но мне легче работать во Франции или Англии. Американцы очень сильно держат дистанцию. Они создают одиночество на съемочной площадке. Именно! Мне сложно это объяснить и сложно понять. Я стараюсь всегда уничтожить одиночество! Я стараюсь общаться с людьми. Лично мне ближе европейский подход к работе.



- Вы человек конкретный. Часто приходится говорить слово «нет»?



- Приходится! Без этого невозможно. Например, я отказался от роли в фильме «Матрица». Категорично отказался. Почему? Я отказываюсь от ролей, когда не чувствую их. И если это «не мое», то просто отказываюсь даже если тебе за это платят огромные деньги.



- Вы сентиментальный человек?



- Возможно. Я могу заплакать, когда смотрю фильмы. Я могу заплакать, когда вижу, что у ребенка затравленный взгляд. Я говорю о детях, которые находятся в зоне военных действий или живут в нищете. Я страдаю от этого.



- Вы романтик или фаталист?



- И то и другое. Думаю, что способен на безумные поступки. Я из тех людей, которые считают, что жизнь прекрасна.



- Для вас жизнь сегодня – праздник?



- Жизнь прекрасна и удивительна. Но этого для меня недостаточно. Чтобы она была праздником, рядом с тобой должны быть близкие люди, которых ты любишь.



- Вас до сих пор во Франции называют секс-символом. Как вам такой «титул»?



- Какая ерунда! Я совершенно не считаю себя секс-символом. Я даже не донжуан. Я обычный мужчина. У меня было несколько романов, которые заканчивались весьма неприятно. Но об этом я говорить не хочу. Это личное.



- У вас есть свой идеал женщины?



- Конечно! О, это мое личное.



- Ходят слухи, что вы собираетесь навсегда покинуть кино. Это правда?



- Действительно, были такие мысли. Но это только мысли…



- У вас есть хобби? Есть что-то, что доставляет вам истинное удовольствие?



- Конечно! Я обожаю готовить! Это огромное удовольствие, когда к тебе приходят друзья, а стол накрыть «собственными» руками. Это ни с чем несравнимое удовольствие!



- Поделитесь рецептом от Жана Рено?



- И совершенно не подумаю это сделать! Это мое сокровенное! (смеется).



- Когда вам исполнилось шестьдесят (уж простите), то вы сказали: «Я словно иду по коридору, конец которого скоро увижу». Сегодня вы чувствуете то же самое?



- Возможно… Мы все уходим. Главное для меня не уход, а то, что останется после меня. Я всегда честен с людьми. И всегда говорю своим детям: «Нельзя обманывать родных людей. Никогда!» И если они запомнят мои эти слова на всю жизнь, то я не зря ее прожил.



- Благодарю.