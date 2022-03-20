Одри Тоту: Я живу вполне благополучной жизнью

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

20 марта 2022, 16:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Французы называют актрису Одри Тоту женственной, нежной и романтичной. Но сама же она считает себя очень практичной и свободолюбивой. Как показало интервью Одри четко знает, что любит, чего ненавидит и что страстно желает.

МНЕ НЕЧЕГО рассказывать о себе. Я живу очень благополучной жизнью. Очень. А вообще, я среднестатистическая европейка. Не понимаю, почему вызываю такой интерес у людей? Актрис красивых и талантливых много!

Я НЕ ЛЮБЛЮ демонстрировать свои удачи или неудачи. Это просто неприлично! И я за равноправие во всем! Да! В моем мире нет социальной иерархии, например, между мужчиной и женщиной. Оба пола равны. Жаль, что многие женщины этого не понимают. И от этого много разводов и одиноких детей. Нет, я не феминистка. Наоборот, я люблю получать внимание от мужчин, но и я им оказываю внимание. Мы равны! Так и во всем!

МНЕ НЕ ПОНЯТНО, почему меня называют «символом Франции»? Возможно, это возникло после фильмов «Амели» и «Код да Винчи». Я не ожидала такой популярности, но была готова к узнаваемости. Но в меру… Когда все это на меня обрушилось, то я испытала шок! Но исключительно в бытовых вопросах… Например, я очень люблю посидеть в кафе и съесть салат… Но это стало практически невозможно! Вместо салата и спокойствия я должна улыбаться всем, подписывать пожелания на открытках, фотографироваться. Сложно, согласитесь, чувствовать себя зверюшкой в зоопарке.

ЖАЛЬ, ЧТО У ЛЮДЕЙ слабо развито воображение. Я постоянно нахожусь в этом состоянии. Друзья говорят, что это мои странности, но я думаю иначе. Мне важны люди, их судьбы, их мысли. Допустим, я могу долго стоять в гостинице над белоснежной раковиной и думать: «А что судьба у этой женщины, которая так прекрасно ее выдраила? Она бедна? Где ее муж? С кем дети?» Потом я начинаю представлять ее за работой… Чем это заканчивается? Я мысленно желаю ей счастье!

МОЯ ЖИЗНЕННАЯ потребность заключается в свободе. Я с детских лет чувствовала себя свободной. Возможно, что я была старше своих сестер и братьев. Я не могу представить, что у человека нет выбора в жизни! Есть! Просто люди не хотят испытать трудности, чтобы получить желаемое.

МОЯ ЛЮБИМАЯ РОЛЬ? Конечно, Коко Шанель. Она прекрасна и независима. Она полностью контролировала свою жизнь. И это прекрасно!

Я НИКОГДА НЕ БУДУ кокетничать с мужчиной. Это удел… иных женщин. Мне кажется, что я в душе… мальчик! Люблю смотреть футбол, одевать простые майки и джинсы. Мне в этом комфортно. Да, я не бедная девушка, но не люблю покупать дорогие наряды. Мне просто неловко это делать. Просто неловко!

МОИ ДРУЗЬЯ считают меня закрытым человеком. Но они иногда ошибаются. Я честный человек, но у меня есть свои секреты. А почему их нужно знать даже друзьям?

Я НИКОГДА НЕ БУДУ специально делать карьеру в Голливуде. Зачем? Тратить на это силы? Прекрасно понимаю, что фильм «Код да Винчи» вполне возможно моя единственная роль в Голливуде. И что из этого? Я снялась с прекрасными актерами. Я получила то, что хотела. А мечтать о блестящей карьере в Америке… Я никогда об этом не мечтала.

Я ПРОСТО ОБОЖАЮ путешествовать. Иногда мне скучно становиться в Париже и я собираю чемоданы, и улетаю в тихое спокойное место. Я бы сказала, что хобби мое – путешествие!

ЧТО Я НЕ ЛЮБЛЮ? Много косметики на своем лице… и маникюр. Видите, я девушка не совсем обычная.

МНЕ ЖАЛЬ, когда режиссеры воспринимают меня, как хрупкую девушку. Это обманчиво. Да, я не люблю конфликты и выяснения на съемочной площадке. И я умею долго терпеть и наблюдать. Но настает момент, когда я четко и конкретно все говорю в лицо. И порой этим вызываю шок у съемочной группы.

Я СОВСЕМ НЕДАВНО узнала, что родители назвали меня в честь Одри Хепберн. Это было забавно. Чем? Мои родители видели во мне юриста, а не актрису. Но при этом назвали в честь великой актрисы. Магия кино!

МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: «А чем вы хотите заниматься в старости?» И это совсем несмешной вопрос! Век актрисы…понимаете? Я буду фотографом! Люблю запечатлеть красивые моменты в жизни людей! Человек прекрасен, когда он целует другого человека, ребенок очарователен, когда он спит на руках у матери, великолепен седой мужчина, который пьет утренний кофе со своей второй половинкой!

Я ПЕРЕСТАЛА ПОНИМАТЬ слово «финансовый кризис». У меня нет проблем с этим. Но я вижу много людей, которые страдают от нехватки финансов. И я стараюсь помочь. Да, я занимаюсь благотворительностью, но больше ничего не скажу. Не хочу!

МНЕ НРАВИТЬСЯ изучать иностранные языки. Я горда, что свободно говорю по-английски. А в школе несколько лет изучала русский язык. Конечно, я уже его несколько забыла… Но если вновь позаниматься, то я вспомню его. А сейчас мечтаю выучить испанский. Мне нравится этот темпераментный народ.

Я ЖАЛЕЮ, что не могу завести домашнего любимца. Я постоянно в разъездах и оставлять на посторонних людей животных – бесчеловечно! Но обязательно у меня будет питомец! Чуть позже…

Я НИКОГДА НЕ БОРОЛАСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ… Это глупо! Просто я не даю им повода сплетничать обо мне!

МОЙ НЕДОСТАТОК? Иногда я могу причинить боль человеку. Это темперамент моего характера. Но это бывает редко… И мне потом очень неловко от этой ситуации.

МНЕ ОМЕРЗИТЕЛЬНО, когда мужчина врет или заставляет женщину унижаться. Это нетерпимо в нормальных отношениях! Понимаю, что есть женщины, которым нравится «психологическая боль». Но это не мои отношения. Возможно, я избирательна, но я и очень требовательная. А вообще, я люблю одиночество. Мне никогда не бывает скучно с собой.

ДЛЯ МЕНЯ ДУХИ «Шанель №5» - тайна, запрет, роскошь. Я в детстве впервые почувствовала этот запах… На своей тёте… Это было прекрасно! И с того момента я влюблена в этот аромат.

МЕНЯ ЖУРНАЛИСТЫ СПРАШИВАЮТ: «МЫ не можем о вас ничего плохого написать! Хотя, вы полны тайн!» И я с ними согласна! Ну что можно обо мне дурного написать? Я же такая милая, серьезная, смешная и… немного откровенная… и немного загадочная… То, что нужно!

ЧТО Я МОГУ ПОЖЕЛАТЬ человечеству? Крепко стоять на ногах в жизни. И тогда тебя никто не собьет с правильного пути. А еще… иметь сомнения в душе… Ведь сомнения заставляют нас думать и принимать верные решения!