Ален Делон: Главное в жизни – накопленный опыт

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

18 марта 2022, 21:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Ален Делон

Словно гром среди ясного неба – Ален Делон решил воспользоваться эвтаназией. Как же так? Слава, поклонение… «Это мое личное дело!» - так заявил актер моей французской коллеге. Не хочется думать о плохом… Вспомним просто интервью, которое удалось взять у Алена Делона «Аргументам Недели».



Этого французского красавца на его родине называют загадочным человеком. Женщины млеют при встрече с ним, а мужчины люто завидуют ему. Его обожают в Японии, в России, в Китае, а во Франции о нем стали забывать. Он мастер конфликтов и очень скор «на язык». Он имеет роскошь говорить все, что считает нужным. Он – Ален Делон.



- В одном интервью вы сказали, что не любите говорить о себе. Почему?



- Правда? Может быть… Я много давал интервью, много говорил о себе… Что я могу еще рассказать? Сейчас я живу спокойной, размеренной жизнью. Хотя… Я не могу назвать себя «мужчиной на пенсии». Почему? Актеры и политики никогда не выходят на пенсию, они просто уходят в мир иной, когда придет их черед. Ну что я могу сказать о себе? То, что я уже вошел в историю кино. Разве этого мало?



- Месье, вы считаете, что журналисты придумали вашу жизнь за вас. Так вы неоднократно говорили в интервью французским журналистам. Значит ли это, что все, что писали о вас – неправда?



- Я считаю, что каждый человек имеет право на свои суждения. Я считаю, что журналисты имеют право высказывать свое мнение обо мне. Возможно, мне это не всегда нравится. И что из того? Это их право. Как могут посторонние люди придумать за меня мою жизнь? Факты моей жизни известны. Я никогда не скрывал правды. Если я не хочу говорить о себе, то не буду этого делать! Конечно, есть журналисты, которым я отказываю в интервью, но они пишут обо мне. И пишут без меня. Пожалуйста! Пусть пишут!



- Самая невероятная глупость, которую вы о себе слышали?



- Глупость? То, что я завидую популярности Бельмондо. Это просто чушь! Я никогда не снимался в комедиях. Это не для меня. Согласитесь, когда зритель смотрит на мое лицо, то оно не вызывает смеха. А когда зритель видит лицо Бельмондо, то смеется от души. Разве это плохо? Мы совершенно разные.



- Месье, можно вас спросить о вашем детстве?



- Спрашивайте.



- Ваши родители развелись, когда вы были совсем ребенком. Вы говорили, что этот развод изменил ваш характер. Вы были непослушным, скандальным, невыносимым. Но именно эти качества помогли вам «выбиться в люди». Это так?



- Когда мои родители развелись, то я очень страдал. Для меня это был огромный удар. Конечно, я хотел видеть папу и маму вместе, но никогда их вместе не видел. И в моей душе бушевала буря. Я пытался быть хорошим, но меня просто не замечали. Я был лишним. Сейчас я понимаю, что родители пытались устроить свои жизни. Возможно, им просто не хватало времени на меня. Да, у меня было сложное детство. Да, я очень сильно шалил, меня выгоняли из школы, но это закалило мой характер. Я всегда умел постоять за себя.



- Вы мечтали стать летчиком. Почему? Что вас так тянуло в небо?



- Видимо, небо. Романтика. Риск. Но судьба распорядилась иначе… Я пришел записываться в «летный отдел» при министерстве авиации, но набор уже закончился. А ждать несколько месяцев (до следующего набора) я не хотел. И решил поступить в «морской отдел». И поступил.



- Вы часто упоминаете в интервью вашу жизнь в Индокитае. И говорите, что она сделала вас таким, какой вы есть. Что это было за время?



- Это было прекрасное время! Это было время дружбы и свободы. Я в 54-м году прибыл в Индокитай. Меня просто уговорили мои друзья послужить там в армии. Я согласился. Индокитай мне был совершенно не интересен, но там шли потрясающие уличные бои. А когда у тебя оружие в руках, то ты чувствуешь себя сильным и свободным. Но уже в 56 я покинул Индокитай.



- Месье, в жизни вы освоили много профессий. Вы были солдатом, учились на мясника, работали официантом. Вам эти профессии пригодились в жизни?



- Мне все в жизни пригодилось. Это опыт. Я искал себя. Второй муж моей матери был мясником. И я решил, что смогу им стать. Но не смог. Когда я увидел, как режут свинью… Увидел кровь, агонию, то твердо решил, что это не для меня. Когда пытался работать официантом, то у меня ничего не получалось. Я был не в своей тарелке. Я не умею служить. Но это моя жизнь. И только моя.



- Месье, вы выросли в бедной семье. Вынесли ли вы уроки из бедности?



- Уроки… Бедность унижает человека. Да, унижает.



- А сегодня вы богаты и успешны. Что для вас значат деньги?



- Я очень много работал. Да, я был беден, но судьба дала мне шанс. И я им воспользовался. Я могу многое себе позволить… Могу помогать тем, кто очень нуждается. Я должен обеспечить своих детей, родных. А для этого нужны деньги. Деньги – средство для достижения своих целей.



- Месье, вы обладаете удивительной харизмой. Кажется, что перед вами не может устоять ни одна женщина. Знакомы ли вам отказы и понятие «разбитое сердце»?



- Я все в жизни делал ради женщин! Я любил и люблю женщин. Я хотел отдать им все мое сердце. Но жизнь преподносит нам сюрпризы. Я был счастлив в своих браках, но, увы, они были не на всю жизнь. Почему? Сложно сказать… Когда ты встречаешь женщину, то восхищаешься ею (я говорю о близких мне женщинах). Но когда ты живешь постоянно с ней, то возникает проверка бытом. А это всегда сложно. Я был женат на актрисах. Конечно, я благодарен им за любовь, но… На съемочной площадке актрисы прекрасны, а после съемок они приходят домой и… ругаются с прислугой. И это в семейной жизни происходит постоянно. От этого можно устать.



- Месье, есть такое мнение, что любовь живет три года. Вы согласны с этим мнением?



- Очень интересно. Я не задумывался над этим вопросом. Это очень индивидуально. Я жил со своей женой пятнадцать лет в любви и согласии (актриса Мирей Дарк - прим. авт.). Да, очень индивидуально.



- Месье, а есть у вас человек, который изменил вашу жизнь?



- Да! Это удивительная женщина! Розали ван Бремен. Она мне на радость родила прекрасных детей. Мое счастье – Анушка и Ален-Фабьен. Это подарок мне на склоне лет. Желанные дети меняют нашу жизнь в лучшую сторону.



- Месье, а какой период в жизни вы считаете самым счастливым?



- Я часто думаю об этом. У меня нет конкретного ответа. Каждый год приносит свои радости и проблемы. В один период жизни я чувствовал себя свободным, в другой период очень влюбленным, в другой удачливым… Эта моя жизнь. А жизнь всегда прекрасна.



- Кого из ваших женщин вы вспоминаете с особой нежностью?



- Мадам, женщины это чудо. Я счастливый мужчина! Всех своих любимых я вспоминаю с нежностью. Жаль, что некоторых нет уже на этом свете. Вот это печально.



- Месье, из чего сегодня состоит ваша жизнь. Вы можете описать, например, вчерашний день?



- Мадам, вам так интересна моя жизнь? Это очень личное. Впрочем… Иногда я просто люблю отдохнуть дома. Мне нравится мой дом. Иногда я даю интервью. Иногда я гуляю по Парижу. Иногда я бываю на кинофестивалях. Я просто живу.



- Что для вас фраза «быть счастливым»?



- Я думаю, что это понятие очень индивидуальное. Состоявшийся в жизни человек – счастливый человек.



- Месье, вас страшит старость?



- Нет! Меня страшат болезни. Когда человек болен, то он одинок. Он никому не нужен. А это уже страшно.



- За что вы больше всего благодарны судьбе?



- За то, что я живу!



- Вы окончательно ушли из кино?



- Мне перестало нравиться современное кино. Профессионалов осталось совсем немного. Неудачников много, а талантливых осталось мало. Меня некоторые режиссеры упрекали в том, что я очень сложный человек на съемочной площадке. Они неправы! Если режиссер профессионал, то я и слово лишнее не скажу. Ну а если режиссер не знает, как посадить актера в кадре, то… Я спуску бездарностям не даю. Пока я решил, что больше не хочу сниматься. Но… Если я получу предложение от Никиты Михалкова, Люка Бессона, то возможно и изменю свое решение.



- Месье, может ли опостылеть слава?



- Что за ерунда? Каждый актер мечтает о славе! Поверьте! Сейчас, когда ко мне подходят люди и просят дать автограф, то мне безумно приятно. Это не может надоесть!



- Вы довольны, как сложилась актерская судьба вашего сына Энтони?



- Я доволен своими детьми. Простите, мадам, но наше интервью закончено. Спасибо вам.



- Благодарю.