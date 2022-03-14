Алексей Шевченков: Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

14 марта 2022, 22:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Режиссеры называют Шевченкова талантливым и многогранным актером. Коллеги по цеху считают его душой компании. А зрителям он нравится просто за свои роли. Достаточно вспомнить фильмы и сериалы «Дальнобойщики», «Колдовская любовь», «Реальный папа», «Спасайся, брат», «Иуда», «Черная кошка». Приз 35-го ММКФ «Серебряный Георгий» - За лучшее исполнение мужской роли в фильме «Иуда». Сам же Шевченков считает себя обычным парнем, которому не интересны тусовки, сплетни, интриги. На вопрос о человеческих ошибках отвечает с долей иронии: «Такая жизнь. Все мы иногда ошибаемся».





Моя профессия.



Да, я иногда до сих пор сомневаюсь, что выбрал «свою» профессии. Точно! Как говорят: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Но я же человек совершенно реальный и понимаю, что никогда не стану «генералом» в своей профессии. Почему? Дело в моих ролях… То я играю бандита, то наркомана, а если не наркомана, то зека, то насильника. И выбор таких ролей от меня совершенно не зависит. Что предлагают, на то и соглашаюсь – жить-то надо. Правда, я всегда пытаюсь оправдать своих героев. Ну нужно же внести в образ положительную нотку. Но признаюсь честно: играть подонков не самое приятное дело. И вопрос тут не в образах, ни в персонажах, а в мелочности, иногда и бездарности некоторых режиссеров. Я говорю о штампах, стереотипах. Подумай сама, если актер играет зека, то непременный атрибут – железные зубы, татуировки. Создается такое впечатление, что личность человека не нужна, а нужна его среда обитания. Нет, я вовсе не хочу оправдать насильников или бандитов, но любой человек вовсе не застрахован от тюрьмы, где, кстати, отбывают срок и вполне нормальные люди. Знаешь, иногда мне кажется, что я никогда уже не сыграю положительных героев… Да, есть у меня фильмы, которыми можно гордиться… Например, «Разлучница», «Иуда», но есть много образов, перебить которые просто невозможно, хочешь этого или не хочешь. Ну не буду я Брэдом Питтом! Хоть тресни! Я не герой-любовник. Дело в том, что в нашей профессии мало быть талантливым. В ней нужно быть еще и красивым. Видимо, это так. Хотя… Сколько героев-красавцев просто «сгорели», по разным причинам, в киноиндустрии! Много. И сколько актеров сыграли героев-любовников, но не обладали талантом, харизмой? Да, много. Но я же говорю «про солдата и генерала»… А «генерал» - это эталон пика в моей профессии. Я считаю, что их единицы. И они – классика! Например, Олег Табаков, Сергей Юрский, Армен Джигарханян, Владимир Высоцкий. А мне еще расти и расти…





У БОГА НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ.



Знаешь, я свято верю, что по жизни меня ведет Бог! Посуди сама… Родился я в небольшом городке под названием Черняховск. Это местечко в 80 км от Калининграда. Воспитывала меня и сестру одна матушка, которая работала не покладая рук. Особых детских развлечений в городке не было. Единственное занятие для пацанов – спорт. Я и занимался футболом. Кстати, весьма прилично. Даже делал успехи. Помню, после местного чемпионата, где мы играли с поляками, ко мне подошел их тренер и очень настойчиво просил меня перейти к ним в команду. Одним словом, хотели меня поляки «купить». Но внутренним чутьем я понимал, что футбол не совсем для меня… Я грезил актерством. Глупые детские мысли, но мне казалось, что те, кого я вижу на голубом экране – небожители! Люди с Олимпа. И попасть в их «компанию» - честь и удача. Да, меня манила профессия актера, как Александрийский маяк (улыбается), но я отчетливо понимал, что шансов поступить в театральный институт у меня просто нет. Я рос спортивным ребенком, но мало образованным… Учился в школе скверно. Да и речь у меня была плохая. Ясно не мог выразить свои мысли. А о внешности я и не говорю… Невысокий, неказистый. Словом, имел я полный набор отрицательных качеств для актера. Но была мечта! И я решил, что мне следует попробовать ее воплотить в жизнь. Сразу после выпускных экзаменов я и двинул в Питер. Почему в Питер? Этот город мне казался уютным и комфортным. И немаловажным обстоятельством было то, что из всех многочисленных театральных ВУЗов я знал только адрес Ленинградского Государственного Института театра и кино. Совершенно не был уверен, что поступлю. Возможно, поэтому и страха не чувствовал. Просидел всю ночь на вокзале, а с утра пошел на вступительные туры. Помню, в аудитории набилось много желающих поступить. И все такие чистенькие, аккуратненькие… А я в старом, растянутом свитере и совершенно уставший. На вокзале же толком не поспишь… Но мечта звала. И мне повезло. Для экзамена я выбрал душещипательный отрывок про лошадей. Не помню какой уже, но помню, что испытывал огромное удовольствие, когда его читал. Стоял я перед приемной комиссией с «беломориной» в зубах, со слезами на глазах и что-то там изображал. Мне казалось, что комиссия будет в восторге от меня. Но не так все просто. Меня слушали, слушали… А потом и сказали: «Молодой человек, перестаньте сопли распускать! Прочитайте что-то более веселое!» От таких слов я впал в ступор! Я же считал себя драматическим актером! А тут я должен насмешить комиссию. Но делать нечего! В запасе у меня была басня и отрывок из «Василия Теркина». Сейчас я понимаю, что опытные преподаватели рассмотрели во мне комедийный потенциал. Да, рассмотрели. И только благодаря «Василию Теркину» я поступил (смеется). Это удача? Случайность? Провидение? Я думаю, что в небесной канцелярии судьба человека пишется при рождении. У Бога на каждого есть свои планы. И случайных людей на земле не бывает. Видимо, «наверху» решили, что я должен стать актером. Зачем? А я не знаю… Думаю об этом часто, но ответа пока нет.



В кино иногда присутствует мистика.



Но были у меня на съемках и мистические истории. Снимали мы картину «Колдовская любовь», где у меня была одна из главных ролей – спокойный, бессловесный участковый Федя. Роль хорошая, но сериал «ведьмовский»… В том смысле, что нельзя заигрывать с темными силами! Даже в кино. Все началось, когда одна из актрис сериала попала под машину. И как попала! Полностью неожиданно. Был перерыв между съемками, все занимались своими делами… Вдруг скрип, крик… Ба, да наша актриса уже под колесами джипа! Как так? Откуда взялся джип? Она и сама не поняла, как «прыгнула» под машину! Но что интересно, она осталась не просто жива – ни одной царапины! Как это объяснить? Я в подобную чертовщину не верю, но тут мне стало не по себе. Да и меня этот мистический сериал не обошел стороной. Во время съемок у меня погибла любимая кошка. Ей было два года, и я везде таскал ее с собой. Посажу в специальную корзинку и на работу. Если честно, то я не особый любитель животных, но мне ее слепым котенком подбросили под дверь. Занес ее в квартиру, думаю, пусть оклемается, молочка попьет, а потом пристрою добрым людям. Но она была такая дохленькая, что не есть, ни пить не могла. Я ее из пипетки кормил. Но со временем эта «подруга» меня «купила». Однажды принимал ванну, а она решила, что я тону. Стала мяукать, бегать, биться о двери… Я понял, что она меня точно спасет! Верная очень. И с того момента мы вместе. Я не разлучался с ней практически два года. Но она погибла во время съемок «Колдовская любовь». Мы снимали сериал в районе Лукьяновки (Украина). Это небольшая деревня. А жили в обычных деревенских домах. В один из вечеров я не смог найти свою китю… Искал долго. А потом нашел ее мертвой на улице. Соседи сказали, что она прыгнула с чердака и разбилась… Я похоронил ее в той самой колдовской деревне, где проходили съемки. Вот что это было? Случившееся можно подвести под мистику. Мол, усатая подруга защищала хозяина от черного ведьмачества и взяла проблемы на себя. И ушла в мир иной. А может это досадная случайность? Я не знаю. Но китю мою жаль очень. В подобных случаях человек склонен находить ответы, копаться в себе, искать загадки, мистические знаки. Ведь от рождения в нас заложены страхи, мощное воображение. Я не отрицаю этого, но и стараюсь не вникать в такие дебри.

А был у меня случай, который мог бы закончиться плачевно. Это было на Кавказе. Снимали серию «Дальнобойщиков». Мне досталась, как полагается, роль отморозка. По сюжету мой герой насилует девушку. Мы снимали в плотном графике. Это сегодня сняли, а завтра уже эфир. Поэтому по телевизору эту «несчастную» серию показали аккурат в дни нашего пребывания в Адыгее. По законам гостеприимства нам накрыли шикарный стол. Народу было много… И съемочная группа, и сельчане. Когда вечер «набрал обороты» и все расслабились, то один «горячий» мужчина обратился ко мне: «А почЭму так с дЭвушкой поступил? Раз так сЭграл, значит, ты в жизни такой!» Уж не знаю, как я его уговорил! Но в итоге все подняли тост за примирение. И тут один из старейших мне совершенно спокойно говорит: «Если бы эту серию показали раньше, чем вы приехали, мы бы тебя убили. Это закон гор!» Вот и опять меня Бог хранил. Живой остался (улыбается).

Знаешь, иногда мне неинтересно сниматься. Почему? Из-за молодых коллег. Я вспоминаю, как мы работали с Виктором Раковым, Дмитрием Назаровым, Татьяной Колгановой, Игорем Петренко. Это же огромные профессионалы. В каждом кадре есть душа. Есть понимание образа и желание донести до зрителя свою мысль, идею. А когда сталкиваюсь с некоторыми «мидийными» лицами, но уж очень молодыми, то задаю себе вопрос: «Что же ты делаешь в кино?» Одна техника, пустые глаза, а души нет. Я вспоминаю, как мы снимали фильм «Игры мотыльков». Изумительный актерский состав: Алексей Чадов, Маша Звонарева, Юрий Кузнецов… Как-то для одного эпизода решили «подснять» Юрия Кузнецова. Актеру нужно было сесть в машину и проехать буквально пару метров. Кузнецов сказал: «Нет проблем!» Сел за руль, газанул и… влетел в стену сарая. Мы к нему с вопросами: «Как вы? Что? Почему?» А Юрий Александрович, извиняясь, объясняет: «Я же машину не вожу. Вот газ с тормозом и перепутал. А признаться стыдно. Не профессионально как-то…» Подумай, человек мог получить травмы. Серьезные травмы. Но для него совершенно не профессионально то, что кто-то другой будет выполнять его работу. Но это старая школа. Школа в которой присутствует главное - уважение к зрителю.