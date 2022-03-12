Юрий Батурин: Я навсегда запомню, как не мог выбраться из снежного плена

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

12 марта 2022, 22:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Харизматичный красавец актер Юрий Батурин запомнился зрителям по фильмам и сериалам «Обручальное кольцо», «Вербное воскресенье», «Бывшая жена», «Метод Лавровой». Личность этого актера достаточно загадочна, он не любит распространяться о себе и о своей личной жизни, он не любит тусовки, предпочитает «общаться» со зрителем через свои роли. Но тем и интересней было нашему брату, журналисту, «потрудиться» и разговорить актера – результат оказался интригующим…



Мои родители не имели отношения к кино.



Мои родители совершенно не имели никакого отношения к кино, театру. Была самая обычная советская семья. Мама работала в школе, а отец служил в рядах войск СССР. Забегая вперед, скажу тебе, что совсем немного времени я прожил в Эстонии: отца отправили служить в Прибалтику. Я вспоминаю это время с удовольствием! Для меня все было ново: менталитет, европейский шик, сдержанность прибалтийцев. Я же был довольно подвижным ребенком: любил пошалить и похулиганить, доходило даже до того, что родителей вызывали в школу, и проводили воспитательные беседы. Но при этом, я неплохо учился! От книг сложно было меня оторвать. Я мог зачитываться разными историями о пиратах и рыцарях. Да, меня увлекала та, другая, жизнь. Бывало, я отчетливо представлял себя на месте своих книжных героев: спасал принцессу из башни, защищал обездоленный, творил добро на земле (улыбается). Возможно, что литература и повлияла на выбор будущей профессии. А еще фильмы. Как же я любил смотреть кино с любимыми героями и представлять (опять же) себя на их месте. Это были персонажи Ван Дама, Джеки Чана, Сталоне. Я настолько воодушевился мечтой, что в 14 лет направился в город Днепропетровск поступать в театральное училище! Да, в 14 лет! А что тебя так удивляет? Была в училище группа для юных «дарований» (улыбается), где можно получить и навыки актерского мастерства, и получить аттестат о среднем образовании. Это был, конечно, смелый шаг для парня, который вырос в крепкой советской семье. Сразу скажу, что родители особого восторга не испытывали от моего решения! Но они знали мой характер: если я решил что-то, то отговаривать совершенно бесполезно! Мое упорство было вознаграждено: с первого раза поступил в училище! Учился и понимал, что выбрал для себя «свою» профессию. Но нужно же было развиваться дальше (улыбается). И я рванул в Москву! Поступил в РАТИ – ГИТИС, в мастерскую Марка Захарова.



«ЛЕНКОМ» И ПОИСКИ СЕБЯ.



Конечно, мне повезло, что после распределения я попал в театр «Ленком», но, увы, карьера так, как хотелось мне, не сложилась. Ролей, о которых мечтал, увы, не было, да и зарплата оставляла желать лучшего! А жить-то надо было. Думал, думал и… написал заявление об уходе. Ушел. А что дальше? Где наша не пропадала! Устроился работать обычным барменом в ресторан Аллы Пугачевой.



Вообще, у меня много «профессий». Точно в жизни не пропаду! (улыбается) Да, работал и в элитном ресторане, кстати, коллегами были мои однокурсники: Саша Олешко трудился официантом, Саша Носик был прекрасным барменом, какое-то время с нами таскал подносы Даня Страхов. Потом устроился механиком-водителем на одну из частных автобаз. У меня даже была кличка! Да! Артист! Я ехал за рулем, читал монологи, пел песни. У меня много чего было. Помню, поездку на Урал… Случилось так, что мою машину завалило снегом и мы, с напарником, не могли четыре дня выбраться из снежного плена. Серьезное испытание было: закончилась вода, еда, мы жгли покрышки, чтобы согреться. Но судьба помиловала нас – пришла помощь! У меня все было в биографии: макароны пустые ел, испытал безденежье, даже рекламным агентом работал. Но это были прекрасные уроки, которые закалили меня. И если бы мне не пришлось пройти все эти «нюансы», то, возможно, я бы не встретился с единственной и любимой…



ДОЛГОЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ.



Свое долгожданное счастье я встретил в… ресторане, где работал. Ирина. Красивая девушка, модель. Конечно, я помню, как это произошло! Она принимала участие в каком-то шоу. А я обслуживал всю эту тусовку. Ириша заказала у меня стакан апельсинового сока. Я принес, она поставила стакан на бильярдный стол и… пролила. Это была катастрофа! Пятно на бильярдном столе! Ира, видимо, заметила мой взгляд и дала свою визитку: «Я готова возместить материальные потери!» Честно, я ни секунды не думал о деньгах! Думал о ней и о заветном телефоне на визитке. Конечно, за это «пятно» с меня вычли приличную сумму, но, право слово, все это мелочи! Долго я хотел позвонить Ирине, но… стеснялся! Она же модель, красавица! А кто я? Но пересилил свои «страхи» и позвонил. Мы общались часа два. А потом я пригласил ее на свидание в… музей Пушкина. Вот тут-то и блеснул знаниями! Ириша была покорена мной! А уже после третьего свидания я попросил ее руки! И с тех пор мы вместе.



Я не могу сказать, что в нашей семье все идеально! Это глупо. Было все: размолвки, ссоры, хлопанье дверями. Но мы единое целое! Что главное в наших отношениях? Доверие и свобода. Да, я имею безграничную свободу. Это самая большая заслуга моей жены. Она дала мне такой уровень свободы, что нужно быть просто поросенком, чтобы не оценить это. И свою свободу я делю вместе с супругой, хотя, у меня есть всегда выбор. Ревнует ли жена? По возможности я беру Ирину на съемки. Честно, одно время, Ирина была просто в ужасе от моих постельных сцен! Представьте, вы лежите в постели с навешенными микрофонами, вокруг вас стоят человек 20, рядом чужой человек, а тебе приходиться изображать страсть! Да и мои партнерши все красавицы: Светлана Ходченкова, Нелли Уварова, Ольга Филиппова…



Меня часто спрашивают: «А вы верите в судьбу?» Я верю в то, что нужно ставить перед собой цели и добиваться их. Нельзя отказываться от своей мечты! Никогда! Даже тогда, когда руки опускаются.



Меня не сразу приняло кино… Был момент, когда я решил уйти из профессии. Думал об этом! Знаешь, я очень долго видел один сон: стою на сцене голым, и испытываю неудобство, стыд. Долго мне снился этот сон… Ролей серьезных не предлагали. Думаю, что это было где-то на подсознательном уровне. Неустроенность в актерской профессии. А потом… Судьба дала мне шанс. Это был сериал «Знахарь». После него моя карьера пошла в гору, а этот сон перестал донимать меня. Вот что это? Знаки? Судьба? Награда за ожидание?



Так и в семейной жизни: терпение, прощение, понимание, любовь. Знаешь, я как-то сказал своей жене, что если ее разлюблю – уйду. Она тоже может так поступить. Это нормально, когда любовь уходит.



Но сейчас мы счастливы. Господь, дал нам прекрасного сына! Богдан! Мы много лет ждали, когда судьба подарит нам этот комочек счастья! Пуд соли съели, когда вымаливали нашего сына. И через 15 лет брака, на Рождество 2013 года, у нас родился долгожданный сын. Это ли не счастье?



ЧЕГО Я ЖДУ? О ЧЕМ МЕЧТАЮ?



Здоровья родным людям. Молюсь, чтобы Господь любил моего сына, так как любит меня. Люблю ставить перед собой цели и добиваться их. Помню, что уже говорил! Но не грех и повторить! Мечтаю сниматься, сниматься, сниматься. Жду интересных предложений от режиссеров…