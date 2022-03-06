Светлана Рожкова: Страшный грех – уныние

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

6 марта 2022, 18:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Сегодня нам, когда депрессия просто «задушила», необходимо услышать позитив! Я так думаю! Для меня позитив, нужное слово в определенный момент, энергия, надежда – актриса разговорного жанра Светлана Рожкова. В самые «непонятные» моменты моей жизни Светочка всегда выручала добрым словом. А в день, когда православные всего мира встретили Прощеное Воскресенье, то сам Бог «велел» говорить о добре. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» удивительная Светлана Рожкова.



- Светочка, сложно сегодня многим… Очень сложно постичь всю информацию, которая, как «снежный ком» катится на нас… Как «выживаешь»?



- Живу, Танюша, живу. К сожалению, решила, что концерты стоит отменить, не то сейчас время… Отменила, а потом подумала, когда пообщалась с людьми в социальных сетях, нужен позитив! Люди хотят доброго слова, улыбки, юмора… Без этого никак! А то, ты права, депрессия может накрыть с головой. Вот подумываю, как изменить свою программу и возобновить концерты. Моя позиция такова – буду биться с унынием! Это же страшный грех… уныние…



- Светочка, сегодня Прощеное Воскресенье… Для тебя это имеет значение?



- Конечно! Конечно! Я пойду в храм и буду молиться за всех, кто вольно или невольно обидел меня, кого обидела я. Знаешь, в последние дни замечать стала, как в некоторых поселилась злоба, ненависть… Многие просто на взводе. Я все понимаю! Все! Но ненависть и злоба нас к добру не приведет. Никого и никогда злость не приводила к хорошему. Я сталкиваюсь с этим сейчас: иногда мне такое пишут в социальные сети – поток негатива, оскорблений… За что? Для чего? Что я «сотворила» тем людям? Я прощаю, потому как понимаю нервозность. И меня простите. Вот собираюсь в храм, чтобы всей душой молиться, молиться, молиться…



- Скоро наступит Великий Пост. Будешь поститься?



- Сегодня мое состояние здоровья не особо позволяет поститься. Мне необходим белок… Я сходила к батюшке и поговорила с ним – дал мне разрешения не строго соблюдать пост. Обычно, я старалась соблюдать пост… Не только это касалось питания, но и души. Пост – не диета, а осмысление своей жизни, своих ошибок… Способ понять, а что есть Любовь?



- А что есть Любовь?



- Бог! Любовь – это Бог! Господь нам завещал прощение и любовь. Как жаль, что мы частенько об этом забываем… Сегодня просто необходимо вспомнить об этом… Сегодня на долю России выпало испытание. На долю многих людей. Как же важно сейчас оставаться людьми… Нашим мужчинам выпали сложные времена, они приняли удар на себя, а нам, женщинам, остается ждать и молиться. Пусть в вашем доме всегда пребудет хлеб, а в душе поселится тихая молитва. Люблю ВАС!



- Благодарю.



А я, пользуясь своим «служебным положением», хочу сказать: «Светочка, как бы мы ни были сегодня территориально «разделены» для меня это ничего не меняет – я тебя Люблю! И это навсегда!»