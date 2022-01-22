Памяти советского, латвийского актера Арниса Лицитиса

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

22 января 2022, 11:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Арнис Лицитис

Умер знаменитый латышский актер Арнис Лицитис. Ему было 76 лет. Мне раздался звонок от моего друга-артиста и все! Ушел еще один представитель прекрасной эпохи. Мне больно!



Мы не часто, но общались с Арнисом Лицитисом: еще до пандемии я была у него и моего любимого Мартиньша Вилсонса на спектакле «Клев»… А летом, когда приехала в гости на поэтический вечер к Мартиньшу, то спросила: «А как поживает Арнис?» Из ответа я поняла, что не все так гладко и настаивать не стала. Какой мой самый любимый фильм Арниса? «Фаворит»! Красавец Алан Йорк покорил мое сердце! Это потом уже были «Богач, бедняк», «Долгая дорога в дюнах», «Узник замка ИФ», «Воры в законе», «Мушкетеры двадцать лет спустя»… Но, «Фаворит» навсегда останется в моем сердце.

фото: Арнис Лицитис, Татьяна Тимука, Мартиньш Вилсонс



Наше последнее интервью было на спектакле «Клев», куда меня пригласил Мартиньш Вилсонс… Я подошла к Арнису и спросила: «А в свободное время вы любите рыбачить?» Актер мне ответил, что, мол, пенсионер я уже… мне бы полежать и почитать… Так произошло наше последнее интервью…



- Господин Арнис, вы лукавите! Честное слово! Буквально тридцать минут назад закончился спектакль!



- Я сказал правду: пенсионер, который работает. Но отдыхать же нужно? Когда есть свободное время, то читаю, отсыпаюсь, смотрю сериалы. Сейчас именно такое время. А спектакли… Да, играю в театре.



- Российских зрителей всегда мучил один вопрос: «Латышский актер без акцента говорит по-русски! Как у него это получается?»



- Я же рос в советское время и был вполне «демократичным» ребенком. Часто ездил летом в пионерские лагеря. И как-то само собой получилось. Хотя моя мама совсем не знала русского языка, а я учился в латышской школе. И мои знания прекрасно помогли в карьере: это оказалось важным для работы в России.



- Вам комфортно было работать в России?



- Конечно! Мне повезло, что я общался и общаюсь с интеллигентными людьми – актерами, режиссерами. И за любое общение я благодарен. Действительно, мне повезло сыграть много интересных ролей: российского императора Павла, лидера польских коммунистов, красного стрелка, госсекретаря США и даже нациста. Мне везло на исторические персонажи. Кстати, был такой интересный момент: я играл Риббентропа, и в кадре напротив меня сидел Молотов, а слева – Сталин, которого играл Армен Джигарханян. Мне дали на подпись бумагу, и я подписал этот пакт Молотова-Риббентропа. Все должно же происходить достоверно! Дело в том, что я никогда не видел подпись Риббентропа. Откуда? Но мне ее показали… Зачем? Выяснилось, что моя подпись очень совпадает с его подписью. Как такое могло получиться? Не знаю!



- С каким режиссером вам было действительно интересно работать? Честно?



- Мне нравилось работать с Юрием Кара. Думаю, что он смелый и мужественный человек. Фильм «Воры в законе» - разоблачения власти. Подумайте, какая у человека должна быть гражданская позиция? И сколько смелости!



- Ваши коллеги в России говорят, что вы истинный прибалтийский джентльмен. Вы знали об этом?



- Нет. Но мне очень приятно. Спасибо.



- Есть у вас роли, которые ближе всего к сердцу?



- Все зависит от сценария, от материала. Мне нравится все талантливое. И даже если герой отрицательный, то я пытаюсь понять его. Зрителю должно быть интересно! Но мне всегда нравилось играть исторических героев. Меня восхищает подготовительный процесс: костюмы, кареты, интерьер. Нужно иметь бурную фантазию, знания истории, колоссальную энергию! Нужно много трудиться!



- Несколько лет назад вы очень ругали Раймонда Паулса за то, что он закрыл Театр юного зрителя, когда был министром культуры. Не простили его?



- Этот вопрос для меня до сих пор болезненный. Во всем виновата политика. Это были лихие 90-е. Да, я утверждаю, что закрытие такого отличного театра – ошибка! Но ужасает то, как это было сделано: сказали, что будет реорганизация! Ерунда! Нас просто выкинули на улицу, и актеры остались без работы! Просто выживали. Меня журналисты любят спрашивать: «Вы отказываете режиссерам?» В то время я соглашался практически на все! Очень сложная была финансовая ситуация. Было обидно! Так нельзя поступать с людьми!



- Но сейчас, слава Богу, все наладилось: работы хватает, энергии вам не занимать.



- Конечно. Я живу нормальной жизнью пенсионера: могу отдохнуть, но и поработать могу. Хорошо, что здоровье позволяет. Я же в детстве был очень болезненным ребенком. Поэтому мама отдала меня в спортивную школу, занимался спортивной ходьбой. Мне это дало хорошую спортивную форму и выносливость. Вообще, со спортом у меня теплые взаимоотношения: занимался баскетболом, неплохо держусь в седле, прилично вожу машину. Но я не экстремал! Все должно быть в меру! Нужно беречь себя.



- Господин Арнис, вы всегда славились как покоритель женских сердец! Вам приходилось играть с красавицами. Допускаете романы, флирты на съемочной площадке?



- Как это все давно было! Конечно, допускаю! Я же нормальный мужчина! Сложно было устоять!



- Простите, вы говорите о красавице Анне Самохиной? Многие СМИ писали, что у вас был роман.



- Анна – прекрасная актриса и великолепная женщина! Она не могла не нравиться. Зачем сейчас об этом говорить? Оставим мое личное мне!

Фото: Арнис Лицитис с Анной Самохиной



- Что вас больше всего раздражает в нынешней действительности?



- Ничего! Я всем доволен! А как можно раздражаться, когда ты живешь?



- Например, когда генсек Брежнев вам не дал звание народного артиста.



- Когда это было? Все быльем поросло. Было дело… Я ему показался «не очень советским». Что сейчас говорить об этом? Зачем мне звание? Главное – уважение зрителей! Вот этим я дорожу!



Для меня актер Арнис Лицитис навсегда останется совестью, воплощением спокойствия и тем человеком, который работает, работает… Я помню спектакль «Клев»: мне показалось, что Арнису уже сложно было отстоять на ногах весь спектакль, но он мужественно доигрывал роль. Нет, не мог Арнис Лицитис подвести зрителей, которые пришли на него…



Прощай, актер! Я провожаю тебя аплодисментами! Ты там, где другая сцена и роли, но главное – добрые друзья и любимые!

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