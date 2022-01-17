Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: о мужском уме, свингерах и «животных» в парламенте

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

17 января 2022, 19:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из архива Рамоны Петравичи

Что греха таить, но мы все любопытны! И даже очень! Особенного, когда это касается публичных людей – как они там живут? С кем делят свои вечера, чем занимаются в свободное время, ругаются ли со второй половинкой, как справляются с трудностями? Я думаю, ничего зазорного в таком любопытстве нет! Такая натура у человека. Но я предпочитаю, чтобы все «объяснения» исходили от первого лица. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» откровения экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи.



- Рамона, латвийские СМИ вас называют самым красивым депутатом Сайма. Но работа в парламенте, надо отдать должное, связана и с интригами, большими нервами, компромиссами, а иногда и полным выгоранием. Намедни, в местных СМИ появилась информация, что экс-министр здравоохранения г-жа Винькеле вынуждена была обратиться к психотерапевту – видимо, не справлялась уже со своим духовным состоянием. Вы справляетесь?





- Слава Богу! Пока справляюсь. Я понимаю свою коллегу г-жу Винькеле: серьезный специалист, очень ответственно относилась к своей работе и в один момент… а ты больше нам не нужна, спасибо! Я прошла через это: мне просто позвонил премьер- министр Кришьянис Кариньш и сказал: «Вы больше не служите министром. Спасибо за сотрудничество!» Я понимаю, что была неудобным министром для г-на Кариньша, но тут дело в его отношении к людям: можно было лично пригласить в кабинет, объяснить, пожать руку, например, или подарить цветы, но, увы, наш премьер считает, видимо, людей за «вещи». Что касается психотерапевта, то мне некогда было ходить к нему – я продолжала работать депутатом, и старалась продвигать идеи, которые я задумала на посту министра. Я же не могла бросить пенсионеров, детские дома, учреждения для престарелых. Я постоянно приезжала к ним, и как я могу сейчас не приехать и не помочь? Меня ждут люди. Вот так и прошел тот болезненный период… Конечно, меня очень сильно поддерживает моя семья и я благодарна Богу за то, что он мне дал таких родных людей.



- Рамона, а давайте поговорим о личном, сокровенном… Открыто поговорим?



- Давайте.



- Всегда хотела вас спросить, а вы помните, как познакомились со своим супругом, и как он сделал вам предложение?



- Как давно это было! Я училась в университете и подрабатывала официанткой в кафе. Работы было много, и я не засматривалась на посетителей… Но двух веселых друзей я заметила: может внутренний голос дал сигнал? Ребята поужинали и ушли, а потом один из них стал приходить в кафе в мою смену. Вот так и познакомились: Александр ухаживал тактично, с уважением. А вот поженились мы с Александром, когда у нас было уже двое детей: просто пошли в ЗАГС со свидетелями и расписались. Никаких торжеств, никакого свадебного платья… Родители даже не знали, что мы стали мужем и женой. Когда пришли к ним в гости, то показали наши кольца, но мой папа не поверил, а «потребовал» официальный документ! Мы предъявили! Так родилась наша законная семья!



- Рамона, в наше время, у меня создается такое впечатление, что надежные, ответственные, умные мужчины, увы, роскошь. Больше стало, как говорил поэт Евгений Евтушенко, «мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины - почти, что мужиками»…





- Продолжу стихи Евтушенко: какой занятный общества этап, коварно подготовленный веками… Да, согласна с вами! Есть такая тенденция. Хорошо, что есть и «другая» половина мужчин – надежные, отвечающие за свои слова и действия. Мы же люди! И даже самый сильный мужчина, увы, может «сломаться» от внешних обстоятельств. Знаете, после одного заседания в Сейме мне пришла весьма странная мысль – с каким животным я бы ассоциировала наших мужчин-депутатов? Меня так увлекла эта смешная мысль, что я серьезно задумалась и обнаружила в парламенте льва, который спокойно «лежит» и наблюдает, пантеру, которая затаилась за деревьями и ждет своего часа, шакал, который думает только о том, чтобы укусить и напасть при удобном случае, пока крупные хищники заняты иным делом, есть медведь, который «спит», а как проснется, то любит почесаться, есть и волк, думающий о своем, но очень голодный. Я не стану называть фамилии, но вот такая мысль меня посетила. Я думаю, что все зависит от воспитания в детстве: если родители все решали за своего сына, непомерно баловали его, то он привык к такому положению и будет требовать от жены полного подчинения. Я сталкивалась с такими семьями. Не смогла бы жить такой «обслугой». Ситуации, конечно, разные в жизни бывают: женщина, например, посвятила свою жизнь мужу, детям, создавала уют, очаг… Она не смогла получить образования – времени не было, а потом уже и зрелость наступила. Что ей остается делать, когда ее жизнь – семья? А мужчина мог и измениться за это время, привыкнуть к комфорту и даже не замечать супругу. Поверьте, не так много женщин, которые готовы бросить все «на карту» и жизнь «переломить» свою! Да и мужчин таких не так уж и много, кстати. Мои наблюдения. Я тоже могла сидеть дома «за мужем», но не хотела! Да, я, как жена, мать, обязана думать о семье, создавать уют, следить за здоровьем близких и спокойным климатом в доме – с удовольствием это делаю! Сама! У меня нет никакой приглашенной помощницы, кроме близких, но мне важно общение, быть нужной людям. Так воспитывали меня родители, мне люди очень много помогали, когда были проблемы, а теперь мой черед «платить долги». Человеку помогает человек – всегда! А вот направляет Бог!



- Рамона, вы верующий человек?



- Это личное! Как в нынешнее время без Спасителя и молитвы прожить? Я не понимаю…





- Рамона, давайте поговорим о женском и мужском уме. В чем отличие?



- Интересный вопрос. Помните, был такой фильм «Гардемарины»? Так там одна дама пела песню и в ней были такие слова: «мужеский ум либо есть, либо нет». Прекрасно! Я думаю, что отличие, конечно, есть. Из моих наблюдений: мужчины имеют привычку думать самостоятельно, искать решение вопроса без хитростей… Иногда просто зацикливаются, пока не найдут ответ на вопрос, часто делают это в одиночестве. А вот женщины более эмоциональны! Они не ищут способов найти решения прямо «в лоб», а прибегают к хитрости, уловкам, включают обаяние, задействуют чувства. Это природная особенность женщин. Я замечала, что для мужчин порой свойственна абстрактность мышления, а вот для женщины – конкретность. Часто мы, дамы, полагаемся на интуицию, бываем импульсивны в принятии решения, а вот мужчина не любить рисковать – предпочитает объективность. Мужчину не всегда можно склонить на отмену решения, а женщину – да.



- Вы часто меняете свои решения?



- Я долго все обдумываю, сложно принимаю решения, но если приняла, то не изменю!



- Рамона, с какого ритуала начинается ваш день? Как отдыхаете после трудового дня?



- Да, у меня есть свой ритуал – чашка кофе по утрам! Ничего не могу делать, если не выпью кофе! Пью его в постели, с телефоном и котом Патриком! Таким образом готовлюсь к рабочему дню. Насчет отдыха… Обязательно выбираюсь на природу – релакс потрясающий! А вечерком любим посмотреть с семьей фильмы…





- Кстати, совсем недавно брала интервью у латышского режиссера Андрейса Экиса, который снял фильм «Свингеры» - вы смотрели? Что вообще думаете о свингерах?



- Ой! У вас и вопросы! Смотрела, конечно! А почему бы и нет? Мне нужно опустить глаза скромно и сказать: «Нет! Как вы можете?» Да, смотрела, читала об этом. Я, разумеется, не большой специалист в делах свингеров – не участвовала в подобных действиях, но, если людям это необходимо… Есть разные причины: кто-то захотел разнообразия, кто-то «освежает» семейную жизнь, а кто-то просто наблюдает. Человеческие инстинкты. Нам интересно все, что не допустимо открыто. Мы все взрослые люди. Главное – не переходить грань… Я говорю о педофилии, развращении детей. Вот тут должен вступать суровый закон! А взрослый человек сам справится со своими эмоциями… Мы же отдаем отчет своим желаниям, не так ли?



- И крайний вопрос: что делает женщину женщиной?



- Я уж точно не буду оригинальной! Свой запах… Свои духи… Великая Коко Шанель говорила: «У женщины, которая неудачно выбрала духи, нет будущего!» Полностью согласна! Если «на мне» нет капельки духов, то я просто, простите, обнажена публично!





- А какой ваш любимый аромат?



- Восточные нотки.



- Благодарю.

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