Дмитрий Брикман - человек, который увидел время

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 декабря 2021, 07:10 Денис Виленский

С каждым прожитым днём, наша жизнь сгорает всё быстрее и быстрее, как пропитанная селитрой сигарета, унося в жестоком пламени всё, что нам дорого и тех, без кого ещё совсем недавно было невозможно представить себе сегодняшний день. Неумолимый скорый поезд набирает ход и, пожалуй, то немногое, что нам ещё остаётся, – отчаянная попытка ухватить, зафиксировать, удержать в памяти, на картах и жёстких дисках компьютеров отдельные части нашей ускользающей реальности. Одним из тех, кто ежедневно пытается это сделать, является наш бывший соотечественник, а ныне всемирно известный израильский фотограф – Дмитрий Брикман.

Чтобы сформировать общее представление о творчестве Дмитрия, достаточно ознакомиться с его проектом «Тени», где люди напоминают собой струящийся дым, оседающий прахом на седые ступени древнего города. Может быть поэтому, глядя на эти и другие фотографии, возникает ощущение, что ему удаётся невозможное – уловить образ самого времени, наглядно показав скоротечность и драматизм человеческой жизни со всей её радостью и печалью. Разумеется, я воспользовался первой же возможностью, чтобы пообщаться с ним не только о фотографии, но и о жизненной философии автора.

― Чем в вашей жизни является фотография и как вы к ней пришли?

― К фотографии меня привёл Иерусалим. Когда я осознал, что он собой представляет, мне потребовался инструмент для рассказа о нём другим людям. Этим инструментом оказалась фотография. На мой взгляд, только она позволяет осознать увиденное.

― Каково было ваше первое впечатление об этом городе?

― Наша первая встреча была не вполне удачной, поскольку нашу группу сопровождал человек, изначально не очень расположенный к городу и местным жителям. Так, с его подачи наша прогулка от живописного арабского рынка до Стены Плача больше походила на военную спецоперацию. Лишь спустя десять лет я смог найти общий язык с этим городом благодаря замечательному израильскому гиду Алику Литваку, буквально открывшему для нас Иерусалим во всём его чарующем колорите и многообразии.

Спустя какое-то время я осознал, что в Иерусалим нельзя приходить с какими-то предустановками, ожидая от него конкретных вещей. По моим ощущениям Иерусалим больше похож на живой организм, который либо пропускает человека, либо нет. И в то же время, он напоминает калейдоскоп, «узор» в котором никогда не повторяется. Некоторых людей он просто из себя выдавливает и таких примеров я видел достаточно, в то время как других затягивает в себя словно магнитом. Если человек приходит в этот город, понимая, что он не знает истину, и никто вокруг её не знает, то только в этом случае Иерусалим сможет приоткрыть ему свои тайны. Чем-то это напоминает отношения между людьми. Так, если вы приходите к человеку с благими намерениями и чистым сердцем, есть шанс, что и вам человек сможет открыться.

― Значительная часть Ваших работ посвящена Иерусалимскому храму Воскресения Христова, более известному нашим читателям, как Храм Гроба Господня. Вы видите повседневную жизнь этой величайшей для бесчисленного числа поколений святыни, знаете особенности проведения самых сокровенных религиозных церемоний. Не лишает ли это вас некоего ощущения чуда и мистического очарования, подобно ребёнку, узнавшему, как горит лампочка или разобравшему любимую игрушку?

― Нет, не лишает. Мистика заключается не в религиозном обряде. Мне довелось быть там ночью при закрытых дверях. Когда оказываешься в кувуклие – месте погребения Иисуса, слушаешь молитвы на армянском или греческом языке, то возникает совершенно особое ощущение и понимание того, что в этот момент можно обратиться к Богу с чем-то по-настоящему важным. Здесь важно понять, что ровно в той степени, в которой мы открываемся миру, и мир открывается нам.

― В вашем творчестве довольно много портретов детей и людей пожилого возраста. Складывается впечатление, что и те и другие знают о жизни нечто сокровенное, недоступное иным возрастным группам. Первые ещё только предчувствуют этот мир, тогда как вторые уже подводят под ним черту. Глядя на сделанные Вами фотографии, складывается впечатление, что морщины, испещряющие лица пожилых людей, переходят в изъеденные временем ступени Старого города, отчасти символизируя собой образ времени. Чем для вас, как фотохудожника, так привлекательно детство и старость?

― Отсутствием масок. Первые их ещё не успели надеть, тогда как вторые их уже сняли. Кроме того, человек именно в эти периоды жизни отличается особым отношением к миру. В книге Экклезиаста есть такое выражение «эвель эвалим», что не совсем точно переводится на русский как «суета сует». В целом, ни те ни другие не относятся к миру особенно серьёзно.

― В одном из ваших интервью вы рассказываете о том, как стали невольным свидетелем фото-сессии известного американского фотографа Спенсера Туника, весьма эмоционально описывая своё возмущение используемыми им приёмами работы. В частности, вы провели аналогии с Холокостом и немецкими концентрационными лагерями. Откуда в вас – человеке, родившемся и выросшем в послевоенное время в Советском Союзе, такая боль и ощущение сопричастности тем событиям?

― Есть такое понятие, как генетическая память. Даже фильмы, в которых описываются события тех лет, доставляют мне буквально физическую боль. Что касается Спенсера Туника, то, конечно же, он волен выбирать художественные приёмы, используемые в своём творчестве. Упомянутая вами фотосъёмка проводилась на рассвете на берегу Мёртвого моря. Он загнал на площадку несколько сотен обнаженных еврейских мужчин и женщин, а затем в мегафон резким голосом с выраженным немецким акцентом командовал им «быстро поднять руки вверх». Возможно, при других обстоятельствах это выглядело бы иначе, но когда видишь пред глазами несколько сотен голых евреев с поднятыми руками, других ассоциаций лично у меня не возникает. Я не уверен, что даже сам фотограф задумывался об этом и это ещё более страшно.

Фотография с ресурса Getty Images.

― Есть весьма известный и популярный фотограф – Георгий Пинхасов, для которого высшее мастерство – отсутствие какой-либо рефлексии по отношению к объекту съёмки. По его словам, он готов самозабвенно фотографировать кого угодно, включая Гитлера, полагая, что фотограф, подобно видеокамере, не должен нести за свою работу какой-либо ответственности. А как вы относитесь к подобным взглядам? Приходилось ли Вам ограничивать себя в процессе фотосъёмки или на этапе селекции фотографий? Каковы критерии, по которым вы отбираете фотографии? Не чувствуете ли вы в связи с этим каких либо творческих и этических ограничений?

― Всё очень просто. На мой взгляд, основное правило этики в фотографии совпадает с сутью иудаизма – никогда не делай ближнему своему того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Фотоаппарат подобен ручке для письма, которой можно написать изысканное стихотворение, а можно убить человека. Бесстрастным фотограф должен быть исключительно при репортажной съёмке, но это несколько иной род деятельности. Я не умею фотографировать то, что меня не трогает внутри. Для меня фотография – это, прежде всего, эмоция и возможность донести до зрителя увиденное. Так, если на музыкальном концерте мне будет скучно, то зритель сразу же уловит это настроение и в моих фотоснимках. Точно так же я не буду фотографировать неинтересного для меня человека.

― Как бы вы могли охарактеризовать магистральное направление вашего творчества. Это в большей степени документальная или художественная фотография?

― Когда мне задают этот вопрос, меня охватывает некое недоумение. Конечно, в первую очередь, это художественная фотография. Вместе с тем, я не люблю фотографировать в студии, поскольку мне интереснее сознавать реальность, нежели её создавать.

― В нашей беседе вы коснулись темы чистоты и незамутнённости сознания путешественника, впервые приезжающего в Иерусалим. А ставите ли вы перед собой некое предопределённое техническое задание на фотосъёмку или же также предаётесь воле случая в надежде на удачный кадр?

― Я не хожу в ожидании чуда. Если происходит что-то интересное, я стараюсь это запечатлеть. Более того, бывают дни, когда проходив целый день, я вообще не делаю ни одной фотографии. Многое зависит от моего внутреннего состояния. Повторюсь, Иерусалим – это живой организм, в общении с которым бывают разные дни, в том числе и не вполне продуктивные.

― Один из Ваших фотографических проектов посвящен книге Экклезиаста, авторство которой, согласно преданию, приписывается царю Соломону. При каких обстоятельствах и благодаря кому вы познакомились с этой удивительной книгой? Как она повлияла на ваше творчество и мировоззрение, а, возможно, и жизнь?

― Это по-настоящему великая книга, несмотря на довольно скромный объём изложенного в ней текста и единственная книга в Библии, написанная в жанре исповеди. Она очень человеческая. Сто процентов людей слышало фразу «суета сует», «время разбрасывать камни и время собирать камни», при том, что девяносто процентов из них вообще не читало эту книгу. Экклезиаст произвёл на меня столь сильное впечатление, что едва закрыв эту книгу, я несколько месяцев бегал по друзьям, предлагая с ней ознакомиться. Параллельно я продолжал фотографировать и очень скоро понял, что по сути фотографирую образы из Экклезиаста. Осознав это, я записал эту книгу своим голосом и наложил на звуковую дорожку фотографии. Так появился жанр, который я назвал фото-переводом. Значительно позже по числу глав появился двенадцатисерийный фильм, в котором двенадцать известных людей комментируют текст книги. Так, настоятель Храма Гроба Господня – Отец Самвел весьма жёстко заявил, что Экклезиасту Бог дал много ума, которым он так и не воспользовался. По мнению Игоря Губермана, в книге слишком часто встречается местоимение «я», и вообще, Экклезиаст слишком много о себе воображает. Важно понять, что эта книга не истина, она лишь наглядно показывает нам, что вторично, а что первично, каждый из нас должен решить для себя сам.

― Бытует мнение, что Экклезиаст по сути своей является атеистическим произведением, во многом перекликающимся своим содержанием с древнеегипетской «Песнью арфиста». Уточните, пожалуйста, являетесь ли вы верующим человеком и если да, то как изложенные в этой книге суждения соотносятся с вашими религиозными взглядами?

― К сожалению, люди часто смешивают религию и веру. Я считаю себя человеком верующим, но при этом абсолютно не религиозным, не привязанным ни какой религии. В синодальном переводе Евангелия от Иоанна есть ошибка, роковая для понимания текста. Там есть фраза: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Если же обратиться к оригиналу, то вместо понятия «Бог» мы обнаружим понятие «Логос», что означает «смысл». Так и для меня вера – это ощущение жизни в присутствии смысла.

― Большинство людей предпочитает не задумываться о конечности своего существования. Стоит ли вообще думать об этом? Если да, то в каком контексте? Если бы люди не формально, а по-настоящему осознали, что они смертны, как бы, на Ваш взгляд, изменилась наша жизнь, наша цивилизация?

― Если думать о смерти, то действительно, можно сразу повеситься. Если же у Вас есть смысл, то просто нет времени впадать в эту депрессию, суть которой и заключается в отсутствии смысла существования. Я исхожу из того, что все мы рождаемся с определенными возможностями, которые необходимо в себе открыть и всеми силами реализовывать.

― Что для вас «счастье» и можно ли вообще в этом мире быть счастливым? Быть может, счастье это лишь некая химера?

― Счастье – это не цель, а лишь индикатор того, что вы идёте в верном направлении и, прежде всего, реализуете заложенные в вас способности. Самое глупое – следовать общепринятым представлениям о счастье, завязанным на уровне материального благополучия, поскольку какими бы красивыми и модными ни были ботинки, если они не соответствуют вам по размеру или фасону, особой радости от них не получить. Мне довольно много приходится видеть людей, избравших для себя престижные, денежные профессии, но при этом абсолютно несчастных, поскольку они занимаются не своим делом. Всё что им остаётся – это сменить род деятельности или найти хобби, на котором бы отдыхала их душа.

― Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о проекте «Детский недетский вопрос» нашим читателям, поскольку я вполне допускаю, что некоторые из них могли о нём пока ещё не слышать.

― Как-то раз мой сын, которому тогда было ещё совсем мало лет, спросил меня: «Папа, а почему люди воюют?» Я понял, что вопрос не так прост, как это может показаться на первый взгляд, и с тех пор я стал задавать этот и другие «детские» вопросы взрослым людям, тем самым положив начало этому проекту. Сначала я вёл его на радио, потом ушёл в Интернет. К настоящему времени передача «Детский недетский вопрос» насчитывает более 250 выпусков. Спустя какое-то время вышла книжка с одноименным названием. Перед детскими вопросами все равны. На поверку оказывается, что это и есть самые важные вопросы, которые должен задать себе человек, при этом я принципиально не касаюсь политики, считая её по большей части паскудной игрой амбиций.

Интервью с Борисом Гребенщиковым в программе «Детский недетский вопрос».

― Какую цель/цели вы преследуете, задавая, на первый взгляд, детские незамысловатые вопросы своим гостям?

― Самое главное – побудить человека задуматься над своей жизнью, выстроить диалог с самим собой, чтобы в конечном итоге понять, что ему по-настоящему нужно от жизни. Кроме того, ответы на эти вопросы интересны лично мне.

― По какому принципу вы выбираете детские вопросы?

― На сегодняшний день в моём списке тысяча сто один вопрос. Какие-то из них повторяются, какие-то нет. Готовясь к очередной передаче, я пробегаюсь по этому списку и в ходе беседы задаю некоторые из них своему гостю, хотя часто даже не знаю, каким будет первый вопрос.

― В Латинской Америке живёт племя Пираха, члены которого в течение жизни несколько раз меняют свои имена, полагая, что на разных этапах своей жизни человек представляет последовательную цепочку совершенно разных личностей, лишь отчасти напоминающих друг друга. Не считаете ли вы детский опыт, а значит и ответы не вполне релевантными взрослой жизни?

― Взрослый человек напоминает кокон, внутри которого сидит ребёнок. Задавая вопросы, я всегда называю возраст человека, в надежде пробить эту оболочку. Не так давно я ездил во Францию в гости к Вячеславу Полунину на его знаменитую Жёлтую мельницу, где мы записали двухчасовое интервью. Слава – абсолютный ребёнок, при том что вполне уверенно стоит в этой жизни на обеих ногах. Если вы оставляете в себе ребёнка, это чувствуется. Исповедуя подобные взгляды, в какой-то момент вы понимаете, что условности, навязанные нам миром взрослых, – не более чем игра, а вся разница между вами и вашим начальником состоит лишь в том, что он может вас уволить. Вопрос не в том, что о вас подумают люди, а насколько вам комфортно существовать в этом мире. Вот и я желаю всем как можно дольше смотреть на этот мир с неостывающим интересом.

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