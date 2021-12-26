Визажист Захар Гринов: Новый год встречайте элегантно

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 декабря 2021, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Захар Гринов

Меньше недели осталось до Нового года. Совсем скоро благородный Тигр займет свою территорию. В чем и как встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа? Балтийское бюро «Аргументы Недели» посоветовалось с российским визажистом, стилистом Захаром Гриновым.

- Захар, как ты посоветуешь «ублажить» Тигра? Это его год.

- Мне очень нравится этот хищник: благороден, решителен, не боится опасностей и, конечно, красив! Думаю, что год Тигра будет ярким на события. Так утверждают астрологи. А я посоветовал бы встретить Новый год элегантно! Главный тренд Нового года – сдержанность и умеренность! Я не думаю, что главного «виновника» торжества следует злить яркими красками!

- Какие цвета нынче в моде?

- Нейтральные бежевые, белые, молочные, песочные и мой любимый – желтый. Но это совсем не значит, что противопоказаны другие цвета! Тигр живет на природе, а потому прекрасно подойдет и зеленый цвет! Тигр очень любит воду, потому все оттенки синего, голубого. Не возбраняется и коричневый цвет! А черный – классика!

- Какой макияж вы советуете дамам на Новый год?

- Элегантный! Я склоняюсь к естественности! Давайте на Новый год используем натуральные оттенки, например, теней! Представьте себе: бежевая палитра и черная стрелка… Прекрасно! Глаза становятся выразительными, а стрелка увеличит их…

- Кстати, Захар, а как насчет накладных ресниц?

- Я же говорил об элегантности! Не думаю, что стоит использовать искусственные ресницы… Если уж есть такое желание, то стоит обратиться к визажисту, а не делать самой! Тут очень тонкий вопрос.

- А, какой маникюр лучше подойдет в Новый год и, конечно, губная помада?

- Губная помада – акцент на лице! Если у вас сдержанный макияж, то красная, малиновая помада – в самый раз! И тут можно использовать глянцевую. Новый год же! Что касается маникюра, то он просто необходим ухоженной женщине! Но Новый год, простите, не повод для «извращений»: никаких стразов и «камней». Если честно, то, например, в повседневной жизни я не люблю красный лак! Прямо, простите, «бордель» на выезде напоминает! Я бы посоветовал на Новый год классический френч. Элегантно!

- А как насчет аксессуаров?

- Вот с аксессуарами можно быть смелее: сдержанный образ можно разбавить меховым клатчем или сумочкой с «камнями». Это вполне допустимо. Но главное – чувство меры! Женщину украшает элегантность и хорошее настроение! С наступающим Новым годом!

- Благодарю.

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