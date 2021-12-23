Депутат Сейма Рамона Петравича: о пособиях, будущем и о вакцинах в Африке

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 декабря 2021, 16:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

2021 год завершает свой путь. Глупо было бы говорить, что уходящий год был «усыпан розами», наоборот! Коронавирус «бушует», люди терпят финансовые потери, а наше будущее, увы, призрачно. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило побеседовать «под елочкой» о жизни с экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичей.

- Рамона, нынешний год подходит к концу. Как настроение?

- У меня «смешанно» на душе: с одной стороны Рождество – время умиротворения, надежд, веры, а с другой, увы, муторно думать о будущем… Я, конечно, оптимист по натуре, но в ближайшие месяцы я не вижу изменений к лучшему. Уж, простите! Давайте подумаем хорошенько, а с чем мы входим в 2022 год? С непомерными счетами за отопление, электричество, газ? С безработицей? С тем, что непривитым пенсионерам не положены даже 20 евро компенсации за огромные счета? Разве я говорю неправду? Так она и есть. Согласитесь, сомнительные результаты для радости! Я уже не говорю о том, что происходит с вакцинацией…

- А, что происходит с вакцинацией?

- Неразбериха! На днях, на заседании Сейма я задавала вопросы нашему министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу: мне было интересно, а сколько у нас в Латвии на «складах» есть вакцин? Сколько привилось людей? И как много тех, кто получил четвертую вакцину? Я была удивлена, когда министр здравоохранения СПРОСИЛ меня: «Где вы получили такую информацию?» Это о четвертой вакцине! Позвольте, в латвийских СМИ достаточно подобной информации, да и в социальных сетях хватает информации! Мы же не в лесу живем, общаемся друг с другом! Видимо, г-н Павлютс настолько далек от общения с людьми, что и предположить подобного не может! Я долго задавала министру вопросы и выяснила следующее: правительство решило закупить более 4 миллионов вакцин! Вы только вдумайтесь! Зачем столько много? В стране менее двух миллионов: число латвийцев сокращается с каждым годом – уезжают из страны, а мы покупаем, покупаем… Вдумайтесь, сколько это обходится Латвии?! Я понимаю, что вирус есть! Надо защищаться! Но тогда пусть мне объяснят наличие вакцин на складах, у которых истекает срок годности!

- И куда «пойдут» эти вакцины?

- Я бы сказала! Извините! Я понимаю так, что наши ответственные за вакцину чиновнику скоро будут «бегать» по Африке с «дозой» и предлагать ее! А, как иначе? Г-н Павлютс мне ответил, что Латвия собирается подарить вакцины другим странам…

- Позвольте! Так если истек срок годности, то как… подарить?

- За месяц, например, до окончания срока вакцины… А почему такое большое количество вакцин закупают, то есть мысли, что нам «грозит» следующая «доза» - четвертая. Хотя, министр здравоохранения утверждает, что пока мы ограничимся третьей! Полная несостоятельность некоторых чиновников.

- Рамона, как вы оцениваете работу нового министра благосостояния Гатиса Эглитиса?

- Я не люблю обсуждать коллег, если честно… Экономист и только месяцев шесть на посту… Пока результатов нет! Но есть моменты, которые меня возмущают в любом чиновнике – бездушие! Как можно было привитым пенсионерам дать эти мизерные 20 евро компенсации за электричество, а непривитым, увы, ничего! Как? Это же пенсионеры! Незащищенный «слой», простите, общества! Мы все будем пожилыми людьми и к нам могут также относиться! Чины, регалии, деньги, конечно, не вечны! Могу четко сказать, что вот под «такое» я бы никогда не поставила свою подпись! И не ставила! Видимо, была «неправильным» министром. Знаете, я сужу людей по поступкам, а многих публичных руководителей страны и по словам… Вспомните, что сказал г-н Эглитис, когда стал министром благосостояния? Он обещал отобрать финансирование еврофондов у краев, где на выборах победила оппозиция! Я не верю, что он не понимал, что говорит! Не верю! Видимо, высокий пост «закружил» голову г-ну Эглитису, и он решил высказаться…. Мое мнение. Есть хорошая русская пословица – «что у п@ на языке, то у трезвого на уме». Я не выпивала с Гатисом Эглитисом, но позволю перефразировать пословицу – «что у простого человека на уме, то у большого чиновника на языке». Человек сказал, а люди запомнили. Для меня подобные высказывания очень характеризуют человека.

- Рамона, а какого мнения вы насчет акций, пикетов, демонстраций?

- А это отлично! Я уважаю свой народ и рада, что они таким образом высказывают свое мнение. Иногда я думаю, что нас постепенно превращают, извините, в «рабов»: не сделал прививку – остался без работы! Выступил и высказал свое мнение – получи штраф! Вы только вдумайтесь, сколько денег было потрачено на работу полиции, когда они «гонялись» по Латвии за депутатом Гобземсом, когда тот проводил акцию протеста против действий правительства?! Брошены были все «силы» на его задержание! О какой демократии мы тогда говорим? Где свобода слова? Никто же не оскорблял наше правительство, а высказывал то, что наболело на душе! Без грязи, грубых слов! А выходит, что просто нельзя! Вы спросили о будущем… Я верю в свой народ! Верю! Нельзя бесконечно издеваться над людьми! Люди могут и ответить… С наступающим Рождеством! Мира и счастья всем!

- Благодарю!

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