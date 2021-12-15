Взрослые оценки детского музыкального конкурса

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15 декабря 2021, 08:04 Виктор НИКОЛАЕВ

14 декабря в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга прошел гала-концерт XV Детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает все на свете хорошо», посвященного Андрею Петрову. О том, как проходило и чем запомнилось музыкальное состязание в этом году, мы поговорили с председателем жюри конкурса в исполнительской номинации, Народным артистом России, главным дирижером Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павлом Ароновичем БУБЕЛЬНИКОВЫМ.

- Павел Аронович, чем конкурс «Бывает все на свете хорошо», организованный Фондом Андрея Петрова, отличается от других детских музыкальных конкурсов?

- Хочу сказать, что в жюри такого детского музыкального конкурса я попал впервые и сделал для себя вывод, что «Бывает все на свете хорошо», как музыкальное явление, опирается, прежде всего, на профессиональную выучку конкурсантов, на школу, отличается серьезным отношением педагогов к ученикам, а жюри – к конкурсантам. В конкурсе, организованном Фондом Андрея Петрова, жюри менее медийное, зато более профессиональное, по сравнению с другими. Конкурсанты разбиты на три возрастные группы, и требования к ним предъявляются с соответствующей мерой серьезности.

- На конкурсе всегда работает представительное жюри.

- Да, для многих моих коллег большая радость заседать в жюри конкурса. Если говорить об исполнительской номинации, то вместе со мной конкурсантов оценивали Заслуженный работник культуры России, преподаватель хорового дирижирования Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Александр Логинов, профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургского института культуры, Заслуженный деятель искусств России Виктор Ильич Акулович, пианист и композитор, преподаватель СПб Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Иван Геннадьевич Александров, пианист, композитор, аранжировщик, преподаватель Российского государственного института сценических искусств Александр Сергеевич Богачев, методист секции преподавателей духовых и ударных инструментов «Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» Светлана Валерьевна Соболева и музыковед, директор ДМШ имени Андрея Петрова Наталья Георгиевна Коцарева.

В композиторской номинации председательствовал Заслуженный работник культуры РФ, член Президиума правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Владимир Сергеевич Сапожников, также в состав вошли Наталья Георгиевна Коцарева, Иван Геннадьевич Александров и я.

- В чем особенности работы в жюри детского музыкального конкурса?

- Наше жюри было строгим и взыскательным. Как видите, в него входили композиторы, дирижеры, музыканты разных специальностей. И мы с разных творческих позиций оценивали и композиторское, и исполнительское мастерство. При всем этом, ни на секунду не забывали, что все мы некогда были детьми, и старались, чтобы дети чувствовали нашу благожелательность. Современные дети очень быстро воспринимают успех, в их сознании стать каким-то, если можно так выразиться, телевизионным шедевром довольно просто. При отсутствии постоянной работы над собой появляется некая всеядность. Мы хотели бы ориентировать юных музыкантов на творческий рост и исправление каких-то недочетов. На конкурсе были яркие исполнители. Например, в младшей возрастной группе мне запомнился виолончелист Григорий Афанасьев, ставший лауреатом I степени. В средней группе лауреатом I степени стал пианист Кирилл Стрюков, обративший на себя внимание жюри своим исполнительством. Хочу отметить, что конкурс проходит анонимно и мы не знаем, откуда – из какой школы, из какого города – тот или иной участник. Для всех было большой неожиданностью узнать уже после подведения итогов, что Кирилл Стрюков, например, приехал из какой-то деревни Архангельской области.

- Конкурс посвящен Андрею Петрову. Были ли Вы знакомы с Андреем Павловичем?

- Да, естественно. С Андреем Павловичем Петровым у меня связано очень много воспоминаний. Это и замечательный, проводившийся ежегодно в течение многих лет, фестиваль «Ленинградская музыкальная весна», и время, когда мы задумывали наш детский музыкальный театр «Зазеркалье», в создании которого он нам очень помогал. Мы продолжаем поддерживать отношения с семьей Андрея Павловича: Ольгой Андреевной, ставшей одним из первых авторов нашего театра, с Натальей Ефимовной. С Мананой (внучка композитора) мы даже заседали в жюри «Золотой маски». И когда мы встречаемся, то всегда вспоминаем Андрея Павловича, его солнечную музыку, так похожую на него самого. Слава богу, что дети живут его музыкой и любят её.

- Почему выдающиеся, заслуженные артисты, композиторы с таким вниманием относятся к детскому творчеству?

- К детям необходимо относиться внимательно и серьезно. Наша задача – познакомить их с удивительным миром музыки, увлечь, заинтересовать. Я знаю, что посеянные зерна в свое время дают всходы, и хочется, чтобы они были благодатными.

- Чем Вам запомнился XV Детский композиторско-исполнительский конкурс «Бывает все на свете хорошо»?

- Очень теплой человеческой атмосферой, которая исходила, в первую очередь, от Натальи Георгиевны Коцаревой, женщины изумительной теплоты. Как только мы попали в музыкальную школу имени Андрея Петрова, сразу почувствовали заботу и уют. Все члены жюри, естественно, не могли этого не ощутить. И во многом благодаря созданной атмосфере нам работалось комфортно, и мы могли свободно обмениваться своими впечатлениями.

- Будет ли продолжение?

Школа имени Андрея Петрова и конкурс, организованный Фондом – островок настоящей культуры, который притягивает к себе молодых исполнителей. Конкурс достаточно молод, и я думаю, он будет набирать обороты. Его ждет хорошее будущее, чего я искренне всем нам желаю.

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