Владимир Платонов: В сговор и существование «мирового правительства» не верю

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 декабря 2021, 10:20

В издательстве «Аргументы недели» вышла книга экономиста и медиаменеджера Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» - о том, что ждет человека в результате стремительного развития цифровизации и роботизации. Книга вызвала большой отклик среди читателей и дискуссию в экспертном сообществе. Сегодня тему перспектив и вызовов, которые нас ждут уже в самом ближайшем будущем, мы обсуждаем с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым.



- Развитие цифровых технологий и сферы применения искусственного интеллекта стремительно меняет рынок труда. Какие профессии, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы через 5-10 лет и как избежать роста уровня безработицы в связи с автоматизацией производственных процессов практически во всех отраслях, в том числе в сфере услуг?

- Очевидно, что стремительно наступающая «цифровая революция» резко изменяет и бизнес-процессы, и повседневную жизнь людей. Человечество производит и обрабатывает все больше информации, а значит, все больше спрос на IT специалистов (программистов, инженеров, аналитиков данных и т.д.) и искусственный интеллект.

Но здесь кроется угроза того, что освобождение рабочих мест и потеря профессий приведут к расслоению и озлоблению общества. Поэтому к этой проблеме нельзя подходить чисто коммерчески: уволю-ка я сто человек и куплю один компьютер. Государство, если оно смотрит далеко вперед, не имеет права отдавать решение такого вопроса в руки предпринимателю. Общество должно развиваться гармонично, каждому необходимо давать возможность найти достойную работу.

С угрозой безработицы можно будет бороться переподготовкой кадров на актуальные специальности. Кстати, мы в МТПП уже создаем собственные специализированные программы дополнительного образования по актуальным и еще недавно незнакомым нам запросам бизнеса (менеджер цифровой трансформации, конфликтология в сфере глобального градостроительства, медиация, комплаенс и т.д.).

- Наша читательская аудитория, как и общество в целом, разделилась на тех, кто за прививки и тех, кто против QR-кодов – многие считают это нарушением конституционных прав…

- Гражданам вообще свойственно разделяться на группы сторонников разных точек зрения. И связано это с совершенно разными причинами. Если говорить об убежденных «антиваксерах», то часть из них – просто жертвы слухов и откровенных политических спекуляций; часть выступает против вакцинации из-за недостатка информации или образования; некоторые не приемлют сам факт принуждения человека к проведению медицинских процедур. Есть, кстати, люди, которых смущает сам термин «QR-код». Кстати, возможно, имеет смысл использовать более понятные и спокойные слова. В свое время, будучи депутатом Мосгордумы, я выслушал на приеме избирательницу, чрезвычайно взволнованную объявленным переходом к «электронному правительству». Она была очень напугана и подробно пересказала мне сюжеты всех фильмов про терминатора… Я, тогда тоже чувствовал некое неприятие выражений «электронное правительство», «электронный парламент». Позднее законодатели, проявив мудрость, заменили слово «электронное» на «открытое» и общественное напряжение на эту тему как-то исчезло. Возможно, сейчас тоже стоит поискать ясные и понятные обозначения для будущих, скажем так, «прививочных паспортов», уже существующих в некоторых странах, и это частично поможет решить проблему.

Что же касается нарушения конституционных прав, которое часто упоминают «антиваксеры», то как юрист я должен напомнить: Конституция действительно дает россиянам много прав, но в ней есть важнейшая часть 3 статьи 17, о которой почему-то часто забывают: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Человек, выступающий против вакцинации и умышленно подвергающий окружающих риску заразиться из соображений собственного эгоизма, нарушает их право на жизнь, дарованное 20 статьей Конституции. На этом все юридические споры, мне кажется, закрыты.

- Собственно, все эти теории заговора порождают страх того, что уже скоро люди могут стать невостребованными в новой экономике, о чем мы и говорили ранее. И мифическое мировое правительство с помощью вакцинации якобы хочет избавиться от «лишних» граждан.

- А где логика? Если подумать за несуществующее «мировое правительство», то от лишних граждан как раз проще было бы избавиться при помощи болезней; вакцинация же смерть предотвращает. Соответственно, если бы «мировое правительство» хотело избавиться от лишних людей, то правительства всех стран не проводили бы все более жесткую политику обязательной вакцинации своих граждан ради сохранения их жизней.

Ведь посмотрите, что происходит в странах с давними демократическими традициями. Гражданину присылают уведомление, в котором сказано, когда необходимо прийти на прививку. В случае отказа ему могут ограничить возможности получения ряда услуг со стороны государства и даже заблокировать банковский счет. В России, кстати, пока больше используют пряник, а не кнут. Например, к нам в Московскую торгово-промышленную палату обратились предприниматели, готовые выделить немалые средства, чтобы стимулировать граждан идти вакцинироваться. И вот тут, кстати, логика ясна и проста: больше вакцинированных – ниже вероятность объявления локдауна, от которого бизнес несет огромные потери. Поэтому мы, получив поддержку московских властей, разыграли среди вакцинирующихся 10 квартир в Москве и много автомобилей. Честно разыгрывали, в прямом эфире. Некоторые победители даже отказывались верить, когда им звонили и объявляли, что они получили за прививку, скажем, «однушку» в Лефортово. Приходилось убеждать, что это не жульничество. А некоторые звонили и благодарили буквально со слезами… А вы говорите – избавляться от лишних граждан!

Подумайте только - правительствам разных стран и так очень сложно договориться о том, чтобы разобраться с оружием массового поражения, которое может одномоментно уничтожить весь мир. Даже в этом вопросе не могут прийти к единому решению! Трудно представить, что они объединились, сговорились и организовали пандемию. Все это – для антиутопических романов.

- Современный бизнес невозможен без сбора, накопления и использования массивов личных данных потребителей. Как минимизировать злоупотребления в этой сфере, которые чреваты возникновением серьёзных проблем как для отдельных граждан, так и для общества и государства в целом? Ведь наши персональные данные могут оказаться в руках не только недобросовестных людей на нижнем уровне власти, но и даже мошенников.

- Бороться надо не с цифровизацией, а с теми людьми, которые совершают должностные преступления, продавая информацию. Уже двадцать лет назад, когда «цифры» еще не было, на Митинском рынке можно было купить любую информацию. Так же важно вовремя информировать граждан о появлении новых способов мошенничества. Менять законодательство, если потребуется, чтобы закрыть лазейки для преступников, строго наказывать. А выступать против «цифры» – это все равно что бороться с теми, кто выпускает топоры. Да, иногда с их помощью убивают. Но все же пользы от них больше – ими колют дрова и совершают чудеса зодчества.

- Бурное обсуждение в родительском сообществе вызывают новации в сфере образования - предлагаемые цифровые платформы, дистант, необходимость новых дисциплин и форм тестирования получаемых знаний и навыков. Как должна быть реформирована система среднего и высшего образования, чтобы выпускники школ, колледжей и вузов могли быть востребованы на стремительно меняющемся рынке труда?

- Мы живем в стране с самой молодой рыночной экономикой (ей всего тридцать лет), но многовековыми традициями предпринимательской деятельности. В Москве сейчас почти 760 тысяч малых, средних и индивидуальных предпринимателей и почти 800 тысяч самозанятых. Все предприниматели заинтересованы в хороших кадрах. Это логично: бизнес платит деньги, он хочет использовать качественных специалистов. И вузы тоже хотят выпускать специалистов, востребованных рынком, это повышает их рейтинг.

Поэтому можно и нужно говорить о расширении системы целевых наборов не только для государственных ведомств (что уже делается), но и для бизнеса. И здесь необходимо сотрудничество вузов, бизнеса и власти. Но три этих сферы довольно далеки друг от друга. А они должны где-то встречаться, и обсуждать, кого и как готовить – до того, как начинать обучение. Самая удобная площадка для этого - негосударственное и некоммерческое объединение предпринимателей. Московская ТПП находится на стыке бизнеса и образования. Это позволяет нам активно участвовать в работе по подготовке именно тех специалистов, которые востребованы на производстве. У нас есть ряд специальных проектов – Международный клуб работодателей, межвузовский бизнес-инкубатор, система поддержки молодежных стартапов и инноваций. Все это в конечном итоге завязывается на помощь молодым в поиске своего достойного места в жизни. И эту работу мы будем продолжать и развивать, потому что она позволяет более оптимистично смотреть в будущее.

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