Николай Новичков: «Молодежь перебесится и все равно к нам придет»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 декабря 2021, 20:02

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Николай Владимирович Новичков — российский политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия» (с 2021 года). Доктор экономических наук, профессор. Министр культуры Пермского края в 2010—2012 годах. «Аргументы Недели» встретились с Николаем Владимировичем и поговорили с ним о его деятельности, вопросах урбанистики и современной культуре.



Вы - новый депутат. Человек, который, можно сказать, пришёл с улицы. Почему Вы поставили перед собой такую цель? В чём была мотивация прихода в Госдуму? Многие считают, что у этой профессии сейчас уже такое своеобразное применение – надо целыми днями сидеть, давить на кнопки. Решение всё равно принимается большинством, они всегда в Госдуме основные. В чём Вы видите свою миссию на ближайшие 5 лет?

- Начнём с того, что в Думе я человек новой, но в государстве российском и политике я человек далеко не новый. У меня был и есть опыт и партийного строительства, и государственной службы. Причём государственной службы как на федеральном уровне достаточно высокого уровня (я был заместителем руководителя Ростуризма), так и во многих регионах я работал на приличных позициях, на вице-губернаторских и так далее.

- А какие это регионы?

- Пермский край, Новгородская область, Кировская область. Где-то работал либо заместителем руководителя администрации, либо министром, либо советником губернатора. Калужская область также.

- В Кировской области Вы были в период Никиты Белых?

- Да, я не стесняюсь говорить, что он мой друг. Я ему по-человечески искренне сочувствую, что он оказался в такой сложной жизненной ситуации. Я далёк от оценки этого решения, мы люди законопослушные, но по-дружески, конечно, сочувствую.

19 ноября было два месяца с момента моего избрания. У меня есть определённый опыт, знания и намерение что-то делать.

Почему именно эта позиция? Потому что после недавних изменений в Конституции Российской Федерации Государственная Дума формирует правительство Российской Федерации. Пока у нас ещё с предыдущих созывов правительство работает. Оно будет формироваться парламентом и это, собственно, возможность влиять на принятие решений, влиять на кадровые вопросы, влиять на, не побоюсь этого слова, курс правительства.

Да, партия «Справедливая Россия - За Правду» – партия оппозиционная, но есть вещи, по которым мы голосуем консолидированно, как парламентское большинство. Эта вещь может быть принципиальной. Например, чтобы увеличить довольствия военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов. Понятно, что ни одна фракция не откажется это делать и есть различные вопросы. Это, как правило, конечно, вопросы социальные или вопросы, касающиеся национальной безопасности. В этом случае голосование происходит не просто единодушно, а единогласно. При нуле воздержавшихся и нуле голосовавших против. Такие вопросы, безусловно, есть. Не могу сказать, что их много. Это либо социальный вопрос, который мы не можем проигнорировать, либо это то, что касается вопросов внешней политики, обороны и безопасности. Здесь, собственно, наша позиция, как правило, совпадает. Но по большей части социальных инициатив, с которыми выходим мы или другие оппозиционные фракции, парламентское большинство либо сразу отказывает, либо берёт этот вопрос на вооружение и потом вносит само. Такие прецеденты тоже были.

На днях была история с обязательной отменой техосмотра. Ещё несколько лет назад наша партия предлагала оставить техосмотр только для определенных случаев. Определённые случаи – это изменение собственности, продажа автомобиля. Это автомобили какой-то категории. Например, автобусы, перевозящие пассажиров. Они обязаны производить техосмотр в любом случае. Есть ещё ряд случаев, которые всё-таки носят исключительный характер и не касаются всех 50 миллионов автовладельцев, которые есть в Российской Федерации. Вот поэтому мы с этой инициативой вышли. В итоге парламентское большинство «продинамило» наш законопроект, но внесло ровным счётом такой же от себя, от правящей партии. На днях это решение было в первом чтении принято. Понятно, что оно будет принято во втором и в третьем чтении, и дальше будет одобрено.

Естественно, в этой ситуации, поскольку мы с этой инициативой выходили, конечно, мы не можем возмутиться: «Послушайте, это не наш законопроект, а законопроект Единой России! Мы голосовать не будем!». Мы себя так вести не будем, поскольку этот закон точно направлен на то, чтобы жизнь людей стала чуть проще и дешевле. Мы понимаем, что это и время, и деньги, обязательный техосмотр. Есть куча контор, как мы знаем, которые делают левый техосмотр. Это всё, что происходит, и каждый автомобилист с этим сталкивался.

Понятно, что мы в этой ситуации играть и строить из себя обиженную дамочку-фифу не будем. Раз это направлено на улучшение жизни, значит мы это будем поддерживать. Есть там и социальные законопроекты, которые для нас значимы и чувствительны. Вот буквально вчера очередной раз парламентское большинство силами партий Единой России и Новые Люди отклонило законопроект об отмене ЕГЭ. Этот законопроект вносил господин Жириновский в своей фракции. Мы, естественно, его поддержали, поскольку это отражает нашу идеологию. Хотя по большинству вопросов у нас мнение с этой партией не совпадает. Они, как правило, голосуют как парламентское большинство и являются частью парламентского большинства на самом деле.

В данном случае они с этой инициативой вышли и понятно, что это была абсолютно популистская с их историей идея. Потому что ЕГЭ надо отменять, но делать это сложнее. У нас про это есть целая программа. Там 7 шагов к народному образованию. Просто так взять и отменить ЕГЭ – это вершина айсберга. Нужно менять систему целиком. Тем не менее, это отражает нашу идеологию, поэтому мы, естественно, поддержали инициативу. В течение нескольких минут законопроект был отклонён «Единой Россией». Поэтому в итоге за отмену ЕГЭ проголосовали 103 депутата. Это вся фракция «Справедливая Россия - За Правду», вся фракция КПРФ и часть депутатов ЛДПР, которые были в зале. Вот эти 103 голоса, и они имели место быть.

- А какой комитет Вы представляете?

- Я представляю комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Почему этот комитет?

Есть вещи, с которыми партия «Справедливая Россия - За Правду» шла на выборы. Есть программные вещи, с которыми Партия «За Правду» объединялась со «Справедливой Россией» и партией «Патриоты России» в феврале этого года, когда появилась объединённая партия. И есть, собственно, программные вещи, с которыми я шёл на выборы.

Понятно, что я должен работать во всех этих трёх ипостасях. И в самой большой, и в ипостаси чуть меньше, и в своей собственной. Вот, безусловно, есть вещи, которые там условно, с которыми классические представители «Справедливой России» работают уже несколько лет. К примеру, тот же техосмотр. Естественно, мы эту историю поддерживаем.

Вот отмена пенсионной реформы. Классические представители «Справедливой России», а не мы, левые, присоединившиеся «заправдинцы», последовательно выступают за отмену пенсионной реформы. Мы тоже это поддерживаем, потому что это правильно. Соответственно, мы двигаемся в едином направлении. Когда мы объединялись партией, то мы тоже принесли часть своих вещей, которые стали частью программы объединённой партии. Их можно долго перечислять, но я назову буквально три вещи.

Это, безусловно, признание Донбасса и его присоединение к России, отмена ЕГЭ и возвращение нормального классического советского образования, а также справедливый базовый доход.

Вот как минимум 3 вещи, с которыми мы пришли в объединенную партию. Они стали, в том числе, основой идеологии этой объединенной партии. По всем этим трем позициям у нас полное взаимопонимание, мы эти истории двигаем.

Для нас, как для части, которая присоединилась, эти позиции являются просто жизненными.

Отмена ЕГЭ для нас – это номер один. И справедливый базовый доход. Вообще «Справедливая Россия - За Правду» – это единственная партия, которая последовательно, однозначно и чётко, без всяких оговорок за это выступает. Мы настоящая классическая левая партия, которая выступает за интересы людей. Мы выступаем за то, чтобы государство делилось с людьми. У нас богатое государство, одно из самых богатых в мире. При этом у нас одно из самых бедных работающих населений в мире. Феномен: работающие бедные. Человек работает, но получает нищенскую зарплату.

Возвращаясь к комитету. Есть программная история, с которой я шёл на выборы как политик, как Николай Новичков. Эта программная история называется «Национальная Инициатива «1000 городов». Я, собственно, являюсь её соавтором, одним из ключевых соавторов. Суть её очень простая. В России сейчас чуть больше 1100 городов, где-то 1147. Города самые разные. 800 городов – это малые города.

- 30 000 – 50 000 населения.

- Совершенно верно. Разбросаны они по всему пространству нашей Федерации любимой, и большинство из них стоят не просто на грани выживания, они стоят на грани смерти.

Важная история. Скандинавы называли Русь Гардарики, то есть страной городов. Это часть нашего цивилизационного кода. Иметь города. Не просто место, где люди поселились. Город - это сложное, если хотите, метафизическое явление, связанное с осмысленностью. Существование в этом месте со связью с прошлым и с будущим, с миссией именно этого конкретного поселения и с его ролью в жизни региона, жизни страны, а, также некоторых городов Европы и мира – это история очень важная, сложная и для меня очень личная.

Поэтому мы говорим о том, что нам важно, какие бы события ни происходили, сохранить костяк городов. У нас процент городского населения растёт, но число городов уменьшается. То есть у нас, впервые за историю цивилизации, появился мегаполис, классический мегаполис, который описан в западных учебниках, с населением в 25 миллионов человек. Да, это Московская агломерация, и она продолжает расти.

- И это ужасно.

- Это сложно. Я бы так сказал. Возможно, этот мегаполис имеет право на существование при наличии всей иерархии городских организаций. Если хотите - городских округов, городских поселений, городов федерального назначения и так далее.

Цветник, он должен быть большим и разнообразным.

У нас число миллионников в Российской Федерации больше, чем было в РСФСР. Но уровень урбанизации, с точки зрения развития городов, стал меньше. Получается, у нас растёт гигантскими темпами основной мегаполис. Есть еще города, которые претендуют на роль мегаполисов: Санкт-Петербург, Казань, Краснодар. Развиваются они бурными темпами. Все остальные миллионники тоже растут за счёт выкачивания населения из близлежащих средних и малых городов. При этом, ещё раз повторяю, процент городского населения растет, он уже перевалил и за 75%. Да, сельское население падает у нас и параллельно вымирают малые и средние города. Об этом ещё 100 лет назад Драйзер писал. Собственно, это всё описано в классических произведениях. Понятно, что это приводит к перекосу и экономического развития, и, самое главное, перекосу в качестве жизни.

Меня как политика это очень сильно волнует, и я выступаю апологетом сохранения всей тысячи этих самых разнообразных городов. Чтобы в ближайшие десятилетия не только не сократилось их число, но как минимум осталось прежним. Необходимо, чтобы они развивались. История про то, что нужно построить несколько новых миллионников в Сибири крайне сложная, и к ней надо относиться очень осторожно. У нас много городов Сибири, которые претендуют на роль миллионников. В том же Кузбассе, от которого я избран в Государственную Думу, всего два города претендуют на роль миллионников - Кемерово и Новокузнецк. И одним единым они не будут. Между ними 200 километров. То есть в перспективе, когда-то, может быть, это действительно станет мегаполисом. Сибирского значения, национального. Пока оба города на это претендуют.

Хабаровск и Владивосток. Какой из них выбираем? Какой нам роднее? Да, они оба претендуют на это, да и список можно продолжить, и это на самом деле хорошо. Пусть они оба претендуют. Пусть оба развиваются.

К счастью, нужно отдать должное тем же властям Кузбасса, аэропорт есть и в Кемерово, и в Новокузнецке. Сейчас третий аэропорт в Шерегеше будет строиться. Это правильно.

Например, город Березники в Пермском крае мог бы стать крупным городом, но там нет аэропорта. При том, что он большой и имеет экономическое значение, он всё равно обречён на то, чтобы быть спутником. Всё равно он будет находиться в роли сопутствующего, и таких примеров очень много.

Что значит развитие городов? Это, как правило, две составляющие. Два кита – экономика и культура. Культура отвечает на вопрос: «Почему мы гордимся своим городом, почему здесь живём и будем жить дальше?». Экономика отвечает на вопрос: «Где мы работаем, где будут работать наши дети?». В этом конкретном городе. Это ведь важная история.

Чем отличается город от села? Не размерами он отличается, а тем, что в городе живут незнакомые люди. В селе все друг друга знают, все друг другу родственники или родственники родственников, соседи. В городе же живут незнакомые люди, и город становится городом, когда появляется городские деятельности, когда ты вовлекаешь в свою работу (не важно, это бизнес, благотворительность, культурная деятельность) незнакомых тебе людей.

Тогда город становится городом, тогда появляются вот эти самые городские отношения. Понятно, что по классическому определению род деятельности определяет город из всего. Но сейчас всё сложнее. Во-первых, ещё при Советском Союзе появились горожане, которые проживают в селе. Рабочие совхоза - это горожане. Они же не на участке работают, получают зарплату. Это городской тип жизни. Сейчас, с учётом развития постиндустриальной экономики, дауншифтинга, люди приезжают в село, занимаются тем же самым. Они же от этого не становятся селянами, они остаются горожанами, просто проживают в сельской местности. Но это, собственно, не про это, а про то что город - это более сложное образование, чем просто несколько домов, которые находятся вместе. Важны городские деятельности, вовлечение знакомых людей. Да, важна связь с этим местом, то есть связь с географией. Почему это происходит в этом месте? В какие отношения транспортные, логистические, экономические он вовлечен? Наконец, самое важное, что объединяют и культуру, и экономику, эти 2 кита, на которые кладётся черепаха – это миссия. Зачем? Зачем этот город существовал, существует и будет существовать в перспективе? Да, сам, это очень сложный вопрос, потому что городские сообщества, как правило, на этот вопрос ответа не имеют. Как правило, ответ на вопрос «Что с этим городом происходит здесь и сейчас?» следующий: «Так получилось, так сложилось». Это не ответ, это ответ, который отсекает будущее. Мы должны понимать, для чего происходят процессы. Где мы будем работать, где будут работать наши дети. Первое – это экономика. Второе – это почему мы гордимся нашим городом и хотим, чтобы сюда пришли люди. Культура. Эти две составляющие нужно отрабатывать в каждом из 1000 городов.

Теперь, возвращаясь к вопросу, почему комитет?

Потому что Дальний Восток и Арктика, плюс приравненные к ним северные территории, список которых недавно определило правительство – это большая часть территории Российской Федерации.

- Вот тогда ко всему этому сразу вопрос, Ваш прогноз, когда уже Владивосток и Хабаровск де-юре и де-факто станут китайскими?

- Никогда.

- Да ладно!

- Никогда не станут китайскими, потому что есть ещё вторая составляющая – культурная. Это европейские города, европейские. Даже при наличии большей части экономических отношений с Китаем и Кореей. Мы не забываем, что есть конкуренты – Китай, Корея, Япония, далее по странам АТЭС. Растёт Вьетнам серьезными темпами. Безусловно, экономические отношения у Владивостока, Хабаровска, многих дальневосточных территорий с восточными нашими соседями значительны. Но это всего лишь половина происходящего. Культурно это европейские города. Собственно, туризм во Владивосток из стран АТЭС – это, в том числе, туризм посмотреть, как люди в Европе живут, понимаете? Не надо бояться, что что-то такое произойдет. Я по этой части не то что оптимист, я уверен в силе культурного цивилизационного кода русского человека.

- Вот как раз переходим к этой теме. Ваша партия известна, особенно на первом этапе, своей патриотической позицией. Один из ваших ярких харизматических лидеров – это Захар Прилепин. Вопрос связан с патриотическим воспитанием молодёжи. Понятно, есть культурный код, традиции. В то же время молодёжь – вся в гаджетах, в которых творится непонятно что. Надо ли с этим что-то делать? Или это просто такие нормальные болезни роста и молодёжь будет с нами?

- Ну, смотрите, начнём с конца. Безусловно, это болезнь роста. Мы с вами прекрасно помним свою молодость. Рок-клубы и так далее. Все рок-музыканты, за редким исключением, стали патриотами.

- Тот же Кинчев, например, Сукачев, Вадим Самойлов.

- Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов. Галанин отмечал юбилей недавно. Они все патриотами стали почему? Потому что они русские люди.

Галанин на своих концертах, наряду со своей музыкой и с музыкой, которую он исполнял с Гариком Сукачёвым в группе «Бригада С», исполняет огромное количество советских песен. Он осознает свою культурную связь, как и большинство рок-музыкантов, с советским прошлым.

- Нынешняя молодёжь, с чем она будет связана?

- То же самое. На определённом этапе мастера культуры, если действительно это культура, осознают, что они являются частью большого культурного цивилизационного движения, которому более 1000 лет. Если это не культура, то это пройдет.

- А нам что надо делать?

- Это было сказано с точки зрения оптимизма. С точки зрения реализма же следующее. Захар Прилепин не случайно говорит, что хорошо растут только сорняки. Культурные побеги нуждаются в том, чтобы за ними ухаживали. В поливе, в удобрении, в особом внимании в этом выпалывании сорняков. Поэтому советская власть, даже в самые сложные экономические периоды (разруха, периоды после гражданской и Великой Отечественной войны) занималась культурой. Она создавала условия для того, чтобы творческие, талантливые люди получали образование и занимались воспитанием окружающей действительности.

Более того, у Захара, есть уверенность, что фактором Победы явилась советская лирическая песня, военная советская лирическая песня. Это то, чего не было ни в одной из воюющих армий. То есть не маршировать надо, хотя это тоже надо. Военная лирика в фильме «Два Бойца», это 1943 год в исполнении Марка Бернеса – вот этим люди занимались. Враг стоит у Волги. Только его из Подмосковья выгнали, а мы фильмы снимаем и песни пишем. Это очень важно. Нужно создавать условия, чтобы культура развивалась в любых условиях.

У нас всегда сложные экономические условия, нужно называть вещи своими именами. Всегда что-то не так, всегда чего-то не хватает. Ставить культуру на второе место ни в коем случае нельзя, поэтому экономика и культура всегда идут вместе, они одинаково значимы. И тем и другим нужно заниматься одновременно. Вот поэтому в вопросах о сорняках нужно создавать альтернативу ещё раз. Чтобы люди видели, что есть настоящая культура, есть созидательное начало, есть интересные творческие решения.

Что касается молодёжи, молодёжь перебесится и всё равно к нам придет.

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