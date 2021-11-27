Евгений Князев: В мистику я не верю

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27 ноября 2021, 18:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

С раннего детства Евгений Владимирович Князев мечтал об актерской профессии. После школы попытался поступить в театральный институт им. Б. Щукина, но, увы, неудачно. Кто мог предположить, что спустя много лет, Евгений Князев станет ректором, именно, «Щуки»? А еще подарит зрителям массу великолепных ролей! Лично я могу сотни раз пересматривать «мистический» сериал о Вольфе Мессинге… Специально для Балтийского бюро «АН» интервью с Евгением Князевым.





- Евгений Владимирович…



- Давайте без отчества! У вас, в Европе, так же принято?



- Принято.



- Вот и будем беседовать «по именам»!



- Евгений, ваша роль Вольфа Мессинга просто великолепна. Но фигура в истории неоднозначная: пророк или мистик? Вам не было страшно соглашаться на эту роль?



- История с ролью Мессинга была интересная. Я находился на даче и мне позвонили с предложением сыграть Вольфа Мессинга. Я как-то сразу согласился и… забыл об этом. Дело в том, что предложение поступило еще за год до начала работы над сериалом. Я, действительно, не раздумывал над предложением, но имел не очень большое представление о Мессинге. Уж потом стал узнавать, что это за личность. Конечно, Вольф Мессинг – личность огромного масштаба и человек – загадка.



- Вам лично интересен этот человек?



- Конечно. Несомненно, Мессинг обладал даром. И имел возможность заглянуть в чьи-то мысли. Я этого не понимал! Как можно, например, знать дату смерти своей жены? Предвидеть разные события в истории страны? До сих пор это загадка для меня!



- Но такой дар просто так люди не получают. И от кого этот дар? От Бога или нечистого?



- Именно. Я сам пытался понять: Богом дан этот дар или дьяволом? Но так и не смог понять. Но сделал вывод: лучше не иметь такого «таланта».



- Евгений, но скажите откровенно, была ли «мистика» на съемочной площадке? Никогда не поверю, что не было!



- Ничего особенного не было. Какая мистика? В мистику я не верю. Это что-то неизвестное, то, чего мы не понимаем и не знаем. Лично я верю в предназначение свыше, в то, что не нами определяется, кем мы станем. От нас зависит исключительно одно – каким человеком ты станешь! В большей степени плохим или в большей степени хорошим. Нужно стараться жить по нравственным законам, тогда будет и тебе, и окружающим комфортно.



- Но после выхода сериала пресса, простите, разрывалась от мистических историй на съемочной площадке. Писали, что совершенно неслучайна смерть Романа Гречишкина, сыгравшего Мессинга в молодости.



- Глупость это. Много чего писали. Я считаю, что смерть Романа не имеет никакого отношения к мистике и сериалу! Печальное совпадение – не более. Да, случилась трагедия и не стало человека. Но при чем тут сериал?



- А в своей жизни вы сталкивались с чем-то необъяснимым?



- Пожалуй… Моя младшая дочка заикалась в детстве. Мы обращались к разным врачам, но результата положительного не было. Нам посоветовали одну бабушку – знахарку. И она помогла! И совершенно бескорыстно. Как это можно объяснить? Но дочь больше не заикалась!



- Кстати, а нужно ли за свой дар просить плату? Думаю, что это спорный момент. С одной стороны – дар, а с другой – работа.



- Вот эта бабушка – знахарка, например, денег не берет! Говорит, что дар тогда пропадет. Да и Вольф Мессинг обещал не использовать свой дар в корыстных целях, и следовал этому всю жизнь.



- Евгений, вы создаете впечатление очень творческого человека. А творческие люди не совсем приспособлены, извините, к быту. Вы можете, например, гвоздь забить в стену?



- Могу. У меня закваска крестьянская. У моих родителей был дом под Ясной Поляной и мы там жили. Время было сложное: я родился, когда прошло всего десять лет после войны. Время тяжелое. Все приходилось делать самим. Доставалось и взрослым, и детям. Мне нравилось всегда помогать отцу по хозяйству. Да и во «взрослой жизни», люблю делать что-то своими руками.





- Евгений, вы ведущий актер театра им. Вахтангова, известный киноактер. Но, наверняка, было время, когда вы и не мечтали о таких ролях, о популярности. Или мечтали? Или знали, что оставите свой след в профессии?



- Ну насчет следа… не знаю пока. Мне грех жаловаться! После окончания «Щуки» был приглашен в труппу Государственного Академического театра имени Евг. Вахтангова. Я, рос, работая в этом театре. И понял, кто такие настоящие «звезды»! Это актеры, которые скромны, интеллигентны. Я никогда не слышал от этих людей и намека на недовольство: номер не тот или не та машина! Вот с кого нужно брать пример! А что происходит сегодня с молодыми актерами? Посмотрите какой у них райдер!? Это же просто ужасает. Видимо, они думают, что у нас Голливуд, и мы создаем «великое» искусство! Но это же все не совсем так!



- Евгений, у вас есть две дочки. Папины дочки, видимо. Какой вы отец?



- Хороший (улыбается). Но следует родителям всегда помнить, что детям свойственно отрываться от них. Я всегда привожу пример из спектакля «И дольше века длится день»: мой герой говорит: «Куда бы мы не шли, куда бы мы ни ехали, мы идем и едем за нашими детьми, а дети идут и едут от нас в противоположную сторону, каждый день все дальше и дальше, и никогда нам с ними не встретиться.» Что делать, если с детьми можно только прощаться? Родители и дети – глубокий вопрос. Лично у меня присутствует чувство неловкости перед родителями…



- У вас были сложные отношения с родителями?



- Конечно, нет! Я договорю о той неловкости, когда дети отрываются от родителей. И гораздо позже начинаем понимать, что ближе и роднее никого нет! Мои родители радовались за меня… Помню, как я отрывался и говорил, что поменяю профессию, буду актером. Мне говорили, что ничего не получится, но были рады, когда я поступил в театральный. Более того, они застали то время, когда я уже начал сниматься. Увы, их нет сейчас со мной. Я с огромной благодарностью отношусь к своим родителям и надеюсь, получу такую же благодарность от своих дочек.



- Евгений, всегда хотела поговорить о традициях театра Вахтангова. На мой взгляд, ваш театр отличается традициями, чего не скажешь о новых…



- Да. Мы несомненно гордимся тем, что сумели сохранить, именно, свои традиции. И это главная задача. Мы не стараемся «искать» новаторство, а стараемся придерживаться традициям. А традиции – это не игра, не стилизация. И хороший традиционный театр – своеобразный вызов театральному миру. Главное – умение сохранять, а не разрушать. И кстати, своих студентов я учу не только актерскому мастерству, но и быть личностями, уметь думать, выходя на сцену.



- Меня всегда удивляло то, что каждый год выпускаются сотни студентов их разных театральных институтов. И каждый надеется, что его узнает «мир»! Но талантливых людей, я думаю, что единицы. Вы согласны?



- Безусловно, есть очень талантливые и интересные ребята. А есть и… обычные. Но если он прошел конкурс, например, на платной основе, то я же не могу запретить ему учиться! Это будет означать, что я «покушаюсь» на его право! Право учиться. Так сказано в Конституции!



- Благодарю.

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