Почему в Латвии вакцинированные люди умирают

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 ноября 2021, 09:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: ИА Кррасная Весна

Если говорить о Латвии, то после локдауна «кривая коронавируса» поползла вниз. Тут можно согласиться с премьером страны Кришьянисом Кариньшем: «Локдаун дал ожидаемый результат!» Но, почему вакцинированные люди умирают? За последние сутки скончавшихся было 59 человек. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило разобраться в данном вопросе. На помощь пришла латвийский невролог Анита Райта.

- Анита, люди делают прививку, но и после нее есть трагические случаи. Нам долго говорили, что смертность можно остановить только вакцинацией.



- Я думаю, что нам предстоит тщательно изучить факторы, которые влияют на негативное состояние людей. Если мы говорим о смертности, то умирают те, которые имеют несколько хронических заболеваний: диабет, проблемы с сердцем, неврологические проблемы… Стоит учесть, каков уровень первой медицинской помощи, хочет человек ехать в больницу или же ждет, когда станет ему совсем плохо. Поймите, вакцинация необходима, чтобы облегчить болезнь, если наступит, конечно. Обязательно следует проконсультироваться с врачом, с семейным врачом. У нас же есть комиссии, которые тщательно изучают анамнез пациента и если есть необходимость, то дают, например, отсрочку.



- Анита, в чем же причины смертности привитых людей? Только в том, что они имеют хронические заболевания?



- Вы поймите, что у каждого человека организм имеет свои особенности: например, ослабленный иммунитет, легкомысленное к себе отношение и уверенность, что если есть прививка, то можно все и везде! У нас очень высокий пик заболеваемости пришелся на сентябрь-октябрь, а сейчас мы пожинаем плоды этого безумства: иными словами, мы лечим тех, кто заболел осенью. К сожалению, не всех можно спасти - вирус коварный. Я считаю, что локдаун следовало ввести уже в августе! Да, так строго, но был шанс тогда спасти людей от заражения. Увы, правительство все думало, решало, а врачи лечили! Упустили время. В октябре мы прошли локдаун – есть снижение заболевания. И это радует. Люди идут вакцинироваться. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться… Если пойдет и далее такими темпами вакцинация под строгим контролем, то, возможно, ситуация ближе к весне изменится…



- Благодарю.

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