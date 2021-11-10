Татьяна Кравченко: о мужиках, «Сватах» и розовых очках

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 ноября 2021, 15:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем скоро зрители увидят продолжение полюбившегося сериала «Сваты». Все те же герои: повзрослевшая Женечка, неутомимый Иван Степанович, хозяйственная Валюша, интеллигентная Ольга Николаевна, любитель горячительного Митяй… Совсем скоро зритель окунется в новые истории дружной семьи Будько-Беркович-Ковалевых-Буханкиных. Не знаю, как кому, но лично мне очень полюбилась Валюша в исполнении Татьяны Кравченко. Да и эту замечательную актрису я знаю давно и очень люблю! Татьяна Кравченко о своем детстве, мужиках и, конечно, «Сватах».

Детство, сложные отношения с мамой и мечтах.

Вот как начну с тобой говорить, Танюха, так у тебя одно на уме – интервью! Ты, как Остап Бендер из «Золотого теленка»… Тот все кричал: «Дай миллион! Дай миллион!» А ты заводишь: «Дай интервью! Дай интервью!» Ну, бери! Когда я тебе отказывала? Хочешь о детстве моем поговорить? А что в нем было хорошего? Не очень счастливое у меня детство было. Это я сейчас с юмором его вспоминаю… А тогда… Плакать хотелось. Отца родного я своего не помню. Он умер от рака, когда я совсем малышкой была. И осталась одна с мамой. А жили мы на Украине и мужики не хотели себе на шею вешать женщину с ребенком. Мама у меня была хорошенькая, тоненькая, как сейчас говорят, с харизмой, но найти того, кто женится, и ей было сложно. А как без мужика прожить? Руки сильные нужны же в доме! Да и мама моя молодая женщина… Естество требует! Ну нашелся один! Эдиком звали... Закрутил любовь с моей мамой. Она и, как говорят на Украине, нагуляла ребеночка от него. Нет, он не отказывался от дитя, но говорил: «Вот родишь хлопца – фамилию дам свою!» А мама сестру мне родила… Но он принял ее и меня. И фамилию с отчеством нам дал свою. Но это в моей семье ничего не изменило: не любил он меня. Мешала я ему. Сколько раз он мне говорил: «Ты грех своей матери» Вот так я и грехом осталась! Долго я этого не понимала! Не понимала, что неродная дочь. Очень несправедливо поступали со мной. Нет, он меня не бил, но маму мою накручивал… Уйду я в гости к подружке, а приду домой и меня с «тапкой» мама встречает… И по лицу, и по лицу со словами: «Что? Гулящей вырасти хочешь? Что по чужим хаткам шастаешь? Что побираешься?» А где я побиралась? Я в гости к однокласснице зашла! Я же до окончания школы даже не целовалась ни с кем! В строгости мать меня держала. А сестру Лену холили и баловали. Она белоручка была: постель за собой не могла застелить, пол мыть не умела. Зато одевалась красиво и банты накручивала на голове. Мать и Эдик много работали и все по дому я делала: обед сварганю, в магазин схожу, пол до блеска намою… А Ленка мне пакостила… Я уберу, а она откроет шкаф и все вещи скинет на пол. Я плачу и прошу: «Не делай этого! Родители ругаться будут!» Но ей было все равно. А мама домой приходит и «тапкой» меня лупит. Сложно жилось. Вот я и старалась не появляться часто дома. Засиживалась в школе, ходила в разные секции, кружки. А потом нашла письмо мамы, где и прочитала, что я не родная дочь Эдику. Вот и поняла все. Но зла я не держу на маму. Хотя, не сложились у нас с ней отношения. Я, когда, артисткой известной стала, то перевезла ее в Москву и спросила: «За что ты так со мной поступала?» Но ответа не получила. Но грех это уже не мой. А судить мать я не буду!

«ПОСМОТРИ НА СВОЮ РОЖУ, КАКАЯ ТЫ АРТИСТКА».

Артисткой хотела стать с детства. Мечтала прямо! Долго скрывала от мамы и Эдика. Но после окончания школы призналась, что поеду в Москву и поступлю в театральный! Знаешь, что мне Эдик сказал? Он подвел меня к зеркалу и злобно прошипел: «Посмотри на свою рожу, какая ты артистка?» Но мне уже фиолетово было то, что он говорит! Нет, мама меня «тапкой» не била, а поддержала. Да, поддержала! И денег на проживание в Москве дала. Поступила я легко. Вот есть во мне талант! Сама знаешь! Поступила в Щепкинское училище, но через год перевелась в Школу – студию МХАТ. Почему? Да мечтала я об этой школе! Училась отлично, с остервенением. Хотела я выбиться в люди. И выбилась! Меня одну из курса пригласили на работу в театр Ленинского комсомола. Да, сначала я играла в массовке, а потом – подарок!!! Главная роль в спектакле «Мои надежды». Это ли не счастье?

ДОГИЛЕВА, ПЕЛЬТЦЕР, СЛЕЗЫ, ШАМПАНСКОЕ.

Решили в «Ленкоме» поставить спектакль «Революционный этюд», и мне предложили главную роль. Боже, как я обрадовалась! Спать перестала, репетировала перед зеркалом… Уже представляла себя на сцене! Но мечтам моим не суждено было сбыться! «Подсидела» меня Татьяна Догилева… Она прямо звездой пришла к нам в театр! Помнишь, фильм такой был «Блондинка за углом»? Вот она через него и прославилась. А что я? Меня еще никто толком не знал. Да, кино – сильная вещь! Вот меня и сняли с роли, а ее ввели в спектакль. Как же я плакала! Что мне делать было? Сидела, страдала, ревела. Но мир не без добрых людей! Нравилась я нашей Татьяне Ивановне Пельтцер… Помогала она мне всегда. Видит, что сижу я в гримерке и плачу, и говорит: «Б…! Хватит слезы лить! Иди на репетицию! Вдруг подвернется нужный момент!» Я и пошла. Сижу в зале и смотрю, как Догилева репетирует… Но Бог не лукошко… и шельму метит… Танюшка вдруг голос теряет. Марк Анатольевич Захаров в шоке: репетиция на грани срыва! Что делать? Вот тут и вспомнили про меня. Позвал Захаров несчастную Кравченко на сцену… Вот тут я дала всем жару! Все во мне скопилось! Все! Боль, потеря мечты, слезы, эмоции… Выскакиваю на сцену и все, что внутри выплескиваю! Захаров обалдел! А мой любимый Олег Янковский мне и говорит: «Ну ты даешь! Ты что, под наркотиками?» Хвалил меня Захаров, и роль вновь досталась мне! Осуждаешь меня, Танюша? Подсидела, мол, Кравченко Догилеву! Да, подсидела! Но я лучше сыграла, чем она! И это мой хлеб. И совесть меня совсем не мучает! Вот такая история вышла благодаря Татьяне Ивановне. Как же я любила Пельтцер! Великая актриса и удивительный человек. Я ей вместо дочки была. Но побаивалась ее… Крепка на словцо была Татьяна Ивановна! Помню, пригласила она меня встречать Новый год у нее дома… Встретили, а потом она пошла в картишки к Ольге Аросевой поиграть, а меня дома оставила. Я сижу и смотрю телевизор… А там мой любимый фильм «Тот самый Мюнхгаузен». А в главной роли любимый Олег Иванович Янковский! Смотрю и наслаждаюсь. И так мне захотелось выпить шампанского!!! А у Татьяны Ивановны этого шампанского море. Она же его никогда не пила. Да, любила водочку с лимончиком. Вот я взяла бутылочку и открыла ее… А когда открывала божественный напиток, то пробка и «бух»… Улетела куда-то. Конечно, я поискала ее, но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер зашла в квартиру, то и наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна только рассмеялась и сказала: «Б… Молодец! Так держать!» И этим своим конфузом я еще больше ее к себе расположила.

МУЖИКИ, ЛЮБОВЬ, ДОЧКА.

Дались тебе эти мужики! Ой, дуры бабы! Так и тянет вас обстирывать, готовить, да павой перед ними ходить! Вот что хорошего в браке в моем возрасте? Ничего! Трусы им стирать? Разносолы готовить? А благодарность где? Ты мне покажи мужика, который был бы благодарен за женский титанический труд! Ну, твоего мужика я знаю… Белая ворона! Редкость! Нет, Танюша, вечной любви! Нет! Конечно, в молодости я была совсем не прочь… И замуж выходила. Да только не сложились наши отношения с моими мужьями. Первый брак – практически студенческий. Володей звали. На Арбате жил. Все хвастался, что его отец – внебрачный сын Маяковского. А я и уши развесила. А кто его знает… Может и породнилась я с «самим» Маяковским (смеется). Вот только не любила я его! И просто ушла. Знаешь, как моя мама говорила о браке? «Не любый мужик попадется, то пятый угол будешь искать!» Вот и не захотела я углы, как собака, метить! Ушла. А вот второго я любила. Крепко любила. Какой красавец был! Понравился он мне сразу. Случилось наше знакомство с Димой (Дмитрий Гербачевский - пр.авт.) в Севастополе на съемках фильма «Летняя поездка к морю»… Влюбилась я в него! Но вольностей не позволяла. Мне сказали, что мужик женатый. А у меня правило!!! С женатиками не связываться! Но не совладала я с собой! И он начал за мной ухаживать. Такой сердцеед был! Так умел соблазнять! Вот я и не устояла. Вступила с ним в связь, Таня. Вступила, а потом спросила: «Ты же женат! Грех все это!» А он мне и говорит: «Ты что! Я уже давно с женой развелся! Хочу на тебе жениться!» Вот так меня и окольцевали заново. Родилась дочка Анечка. Но мужик остается мужиком! Изменял он мне. Крепко изменял. Ничего его в семье удержать не могло! Какие обеды я готовила! Какие пироги пекла! А он на сторону смотрел. А стоило мне сказать ему об его же изменах… так и получала «леща». Поколачивал он меня. Набралась я смелости и развелась с ним. Долго страдала… Долго. Но сейчас все прошло. Время лечит. И хватит с меня мужиков! Нет у меня желания налаживать личную жизнь. Я женщина счастливая. Есть умница дочка! О ней я должна думать и ей помогать. Я мать хорошая. Всю себя дочке отдаю. А что мне надо? Работа есть, достаток десть, дочка здорова. А за кобелями страдать… Я еще в своем уме!

«СВАТЫ», ДОБРОНРАВОВ, АРТЕМЬЕВА.

Да! Будет продолжение «Сватов». Идут уже съемки в Белоруссии. Как же это хорошо! Полюбился наш сериал. Добрый, юморной, честный он. Помню, как сказали нам, что продолжения не будет, то я прямо вся изревелась! Ну, люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! Но тебя же интересует не сюжет сериала, а то, что «за кадром». А «за кадром» замечательные мои партнеры. Любимые партнеры. Но, конечно, не все… Ну, не сложились у меня отношения с Людмилой Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги. Ой, лишнего бы не наговорить! Помнишь, как мне журналисты позвонили на мое день рождения и давай пытать: «А как у вас отношения с партнершей Артемьевой?» Она мужик что ли? Какие отношения? А я выпила лишку и всю правду высказала насчет Людмилы! Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой «мое интервью»… Обиделась она. Сейчас стараюсь корректно говорить о партнерах. А вот с Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него… Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету! И я решила, Танюша, его соблазнить! Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня. Люблю я этот сериал. Душой на нем отдыхаю. Да и деньгами я не обижена. Достаточно получаю… Многое могу позволить себе! Да, квартиру дочки купила, ремонт сделала, да и в Англии она у меня училась. Думаю, что хороший дизайнер из нее получится. Спрашиваешь, когда выход нового сезона «Сватов»? Точно сказать не могу… Только прокатчики знают. Но точно вы снова встретитесь и с Валюхой, и с Митяем, и с Иваном Степановичем, и с четой Ковалевых! Ждите! Вот как-то так…

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