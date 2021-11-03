Полковник КГБ ЛССР в отставке: Короля играет свита

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 ноября 2021, 14:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Еще никогда так правительство Латвии не было к провалу: уровень вакцинации в стране, увы, самый низкий в Европе, деньги от ЕС на поддержку ковидных портков «улетучились», определенной части населения просто запрещено заходить в крупные торговые центры – дискриминация цветет буйным цветом! Понятно, что народ на грани: уже было несколько попыток народа объяснить правительству, что так нельзя поступать с людьми. Но правительство молчит. Почему? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке (назовем его мистер Х).

- Я так понимаю, что мы полностью увязли, простите, в «навозе». Я бы назвала то, что сейчас происходит в Латвии – военное положение. Вы согласны со мной?

- То, что мы практически близки к военному положению – согласен. Кого винить в этом? Знаете, есть такое выражение – короля играет свита? Прекрасно. Так вот, если мы возьмем, нашего премьера Кариньша, то у него нет профессиональной «свиты», нет команды. Он неплохой менеджер «среднего звена», но этого мало, чтобы управлять государством. Помните, у нас была министр здравоохранения Илзе Винькеле? Она оставила пост, а вместо Винькеле стал г-н Павлютс. Так вот, у Г-жи Винькеле слажено работала команда. Конечно, были и ошибки, но она профессиональный политик: из известной политической семьи. А это играет огромную роль. Более того, у нее есть хорошее образование: окончила университет имени П. Страдыня (социальный работник). Она в теме, как руководить и что делать. Но, политические «игры», увы, серьезные и она была вынуждена уйти с поста. Что мы имеем? Проблемы в здравоохранении, хаос и т.д. А, что собственно люди хотят от Павлютса? Помните песню – «не стреляйте в пианиста»? Павлютс играет так, как может! А то, что это «не играет» для большинства людей, так это такой менеджмент.

- Позвольте, что это за менеджмент, когда людям угрожают, заставляют под угрозой увольнений вакцинироваться? Когда человек в торговый центр сходить не может без ковид-сертификата? Разве в этом люди виноваты?

- Конечно, нет. С людьми нужно было говорить! И сейчас нужно. Какая была, например, рекламная компания о вакцинации в Латвии? Я являюсь рижанином, но не видел эти, извините, дурацкие плакаты с призывом вакцинироваться, в городе! А хожу по Риге каждый день! Да, я их видел в СМИ, но не видел в городе! Как такое возможно? Повесили и быстренько сняли? А деньки ушли на эту «рекламу» огромные! Куда ушли?

- Да, реклама была дурацкая, но есть еще факторы, которые довели страну до военного положения: сверхзарплаты чиновникам, «золотые» кровати в больницах, непонятные вложения в какое-то строительство… Не слишком ли много, простите, «косяков»? Кто отвечать за это будет?

- Знаете, я бы посоветовал нашему правительству, чтобы они обратили внимание на пенсионеров, которые боятся прививаться. Помните, в былые времена, существовала агитация «хождения по квартирам»? Так может стоит это вернуть? К пожилому человеку приезжают, разговаривают с ним, рассказывают и уже потом делают вакцинацию. Не он едет, а к нему приезжают. Денег для этого хватало, но, видимо, менеджмент с «золотыми» кроватями круче оказался… Кто будет отвечать? А вот тут ждем выборов! Если партия, например, «Зеленые и крестьяне» будут лидировать, то нынешнее правительство вынуждено будет отвечать – «крестьяне» поднимут этот вопрос непременно! И вот тогда начнется интересная жизнь… Могут быть и серьезные юридические моменты.

- Благодарю.

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