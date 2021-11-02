Писатель Николай Лузан: «Бюрократизм погубил самодержавие и социализм»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 ноября 2021, 16:03 Антон Дубровский, Журналист

Николай Николаевич Лузан — русский советский писатель, прозаик, историк спецслужб, полковник контрразведки. Трижды лауреат Премии ФСБ России за лучшие произведения в области литературы и искусства, а также ряда других литературных премий, в частности Премии имени Грибоедова. «Аргументы Недели» поговорили с Николаем Николаевичем о разведке, истории и литературе.



- Николай Николаевич, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы решили стать контрразведчиком. Что привело Вас в эту профессию?



На мой вопрос Н.Н. улыбнулся и заметил:



- Возможно, я вас разочарую, но при принятии решения о переходе на службу в КГБ СССР у меня не присутствовали романтические мотивы, так сложились обстоятельства. Я из семьи военнослужащего и, естественно, хотел стать офицером, как и мой отец. После окончания Харьковского высшего военного командно – инженерного училища получил назначение в 13-ю ракетную дивизию РВСН Оренбургской армии и не придавал этому значения, юности свойственна легкомысленность.



Поначалу все шло хорошо. Первый тревожный звонок прозвучал на втором году службы. Офицер-холостяк — это находка для командира, им можно заткнуть «дыры». Поэтому «все свое носил с собой» в большом портфеле, еще с училища. В нем хранились книга, волейбольный мяч и спортивная форма. Портфель был предметом приколов моих сослуживцев. После одного из них я направился в штаб полка. По дороге меня остановил особист – сотрудник особого отдела капитан Гусев и поинтересовался:



- Почему я все время хожу с портфелем, и что в нем находится?



Я с раздражением бросил:



- Мина, и ушел в штаб.



Не прошло и часа, в кабинет ворвался мой непосредственный начальник капитан Заяц и выпалил:



- Коля, ты что натворил?! Нас вызывают в особый отдел!



Я не знал, что и думать, секретные документы не терял, военную тайну не разглашал, в порочащих связях замечен не был. Когда пришли в отдел понял, что попал в крутой оборот. В кабинете с зарешеченным окном находился Гусев и заместитель начальника особого отдела подполковник Лысов. С портрета на стене на меня подозрительно косился «Железный Феликс Дзержинский». Встреча ограничилась профилактической беседой, и, казалось, что моя служба снова пойдет своим чередом.



Но это казалось. Прилетело с другой стороны и еще как. Однажды, когда я находился на боевом дежурстве, позвонил замполит полка майор Лесецкий и потребовал, чтобы я после смены прибыл в политотдел дивизии на беседу. Но мой вопрос зачем, пояснил, что там скажут лично. Я выполнил его указание. Меня проводили в кабинет начальника политотдела. Он меня встретил вопросом в лоб.



- Вы коммунист, товарищ Лузан?



- Так точно, товарищ полковник, - ответил я и подумал: «Как далеко меня пошлют?».



- Партия поручает вам новый ответственный участок, быть замполитом группы подготовки и проведения пуска, - объявил начпо.



Честно говоря, радости от такого поручения я не испытал, т. к. мыслил идти по командной линии. Это одно, а второе - внутренне испытывал неприязнь к данной категории людей. В 91 году многие из них проявили свою гнусность сущности, когда списали со счетов целую страну и переписали ее богатства на свой баланс.



Поэтому, в ответ, я пролепетал, что хочу идти по командной линии и услышал:



- Вон! Ты сдохнешь на своей должности!



К счастью, не сдох. Нашлись добрые люди. Как-то, думаю не случайно, в контрразведке, редко что делается на авось, меня встретил особист – мой крестный отец в военной контрразведке Николай Николаевич Курин. Он, видимо, был в курсе моей «беседы» в политотделе. Разговор получился по душам. Я принял решение перейти на службу в военную контрразведку. Генералом не стал, хотя такая мечта была, но о своем выборе не жалею. Эта была интересная, динамичная, и, что для меня важно, творческая служба.



- Расскажите, пожалуйста, нашим читателям чем отличаются понятия разведка и контрразведка? Кто-то из разведчиков исторического прошлого служил для Вас примером? Какими качествами должен обладать разведчик сегодня? Почему тот или иной разведчик может пойти на предательство, как это показано в некоторых художественных фильмах?

- Разведка и контрразведка – они существуют в любом государстве. Собственно, это две стороны одной и той же медали. Они призваны защищать гражданина, общество и государство от внешних и ряда внутренних угроз.



В широком понимании разведка занимается добыванием информации: политической, экономической и научно-технической в интересах своевременного выявления угроз нашему государству. Другой, и весьма важной, ее задачей является проникновение в спецслужбы противника с целью выявления ее тайных замыслов в отношении нашей страны и установления агентуры, внедренной в российские госорганы, компании и общественные организации.



Что касается контрразведки, то она противодействует деятельности иностранной разведки, защищает конституционные основы нашего государства и обеспечивает сохранность секретов.



В более простой интерпретации, для понимания читателем, предназначение разведки и контрразведки можно выразить в простом и понятном изречении:



«Без разведки армия слепа, а контрразведки – беззащитна».



Я не открою Америки для читателей, если скажу, что профессия разведчика и контрразведчика одна из древнейших. При этом необходимо подчеркнуть, что у нее нет ничего общего с другой древнейшей профессией, имею в виду женщин, которые, как выразился президент Путин, обладают низкой социальной ответственностью (смеется). Но, справедливости ради, надо признать, что подобного рода особи, на русском они называются одним емким словом, к сожалению, встречаются в нашей среде. Это неизбежные издержки профессии разведчика и контрразведчика. Они ведут тайную войну с опытным, коварным и беспощадным противником, а в ней не существует ни перемирия, ни передышки.



Что толкает на путь предательства? В первую очередь - корысть, трусость и другие человеческие пороки. Наглядное тому подтверждение -одиозные Резун, скрывающий свою продажную душонку под громким псевдонимом Суворов, пишущий свои опусы под диктовку британских спецслужб и Скрипаль. Говорить о них не хочу. Предатель, он и в Африке предатель, и, кроме презрения, ничего другого не заслуживает.



Но здесь есть одно важное обстоятельство. При работе над материалами на Резуна, Скрипаля и прочих мерзавцев калибром больше или меньше, обратил внимание на одно обстоятельство: рано или поздно предательство бумерангом возвращается к ним и беспощадно отыгрывается на судьбах близких им людей.



Взять того же Резуна. Дед – участник Великой Отечественной войны, не смог вынести позора предательства внука и покончил с собой. Сын Скрипаля стал хроническим алкоголиком и скончался по дороге из Москвы в Петербург - отказала печень. Жена – еще не старая женщина умерла от рака. Родной брат – заслуженный офицер - скончался в расцвете сил. Единственная дочь Юля стала игрушкой в руках британских спецслужб и попала под раздачу, т. н. «отравление в Солсбери». Оно, в чем у меня нет сомнений, стало одним из эпизодов в извечной борьбе британской короны с Россией, независимо какой, социалистической или капиталистической.



Уместно напомнить Вашим читателям выступление лорда Палмерстона 1 марта 1848 года в Палате общин парламента Великобритании. В частности, он говорил:



«Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет».



С тех пор мало что изменилось. Сегодня Британия науськивает на нас киевских марионеток.



К счастью, не «резуны» и «скрипали» определяют лицо отечественной разведки и контрразведки, а истинные ее рыцари, такие как Абель, Молодый, Судоплатов, Шевченко, Нетыкса, Нуйкин и другие. Они служили Отечеству без страха и упрека. Их не сломили ни тюрьмы, ни пытки, не искусили соблазны, предлагавшиеся противником. Они остались верны Отечеству, присяге и своим боевым товарищам. Они навсегда останутся в истории отечественной спецслужбы символами, олицетворяющими все лучшее, что есть в ней.



Читателя, безусловно, интересует внутренняя, так сказать, «кухня» разведки и контрразведки. Деятельность любой спецслужбы носит конспиративный, секретный характер, в силу этого я не могу говорить об особенностях ее работы.



Вместе с тем, молодым людям, вступающем во взрослую жизнь при выборе профессии, если их сердца для чести живы, то пусть посвятят души прекрасные порывы защите Отечества на тайном фронте войны. Для человека умного, разностороннего, творческого и обладающего хорошим здоровьем, в спецслужбе есть где применить свои способности, особенно в области оперативной деятельности.



Для наглядности приведу пример из личной практики. В конце 80-х годов в поле зрения отдела военной контрразведки, которым я руководил, попал военнослужащий, студент 3-го курса Ленинградского университета, проходивший срочную службу в одном из ракетных полков РВСН, назовем его «Питерский». Он вынашивал изменнические намерения: после увольнения из армии выехать в одну из западноевропейских стран, где у него жили родственники, инициативно вступить в контакт со спецслужбой и за 500 тысяч долларов продать известные ему секреты.



В ходе дальнейшей оперативной работы нашли подтверждение этим его замыслам, но возникла проблема в документальном их закреплении. «Питерский» не вел записей, не снимал копий с документов и держал все сведения в своей памяти, а чтобы не забыть повторял их как молитву перед тем, как лечь спать.



Выход из ситуации нашелся в его переписке с племянником. «Питерский» трогательно относился к нему. Чуть раньше знакомый мне директор детского дома рассказал грустную историю одного своего воспитанника, его дважды брали на воспитание в семью. Она, эта история, и натолкнула на неординарное решение.



Через командование полка был организован выезд группы военнослужащих с шефской помощью в детский дом, в их числе находился и «Питерский». По моей просьбе директор закрепил мальчика за «Питерским». За первой поездкой последовала вторая. После возвращения в полк «Питерский» организовал сбор денег среди сослуживцев, на них они купили телевизор и подарили группе мальчика.



Одновременно с этим, в отношении «Питерского» проводились и другие оперативные мероприятия. Их цель состояла в том, чтобы он отказался от своих изменнических намерений, что нам и удалось. Перед увольнением он написал письмо, я бы назвал это письмом – исповедью, и направил в местную газету. В нем «Питерский» писал, что жил неправедно и ради наживы готов был пойти на измену. Он предостерегал тех, кто мог стать на столь скользкий путь. В конце письма «Питерский, описал историю с мальчиком из детского дома, которая, по его словам, «перевернула мои представления о жизни».



В моей службе были и более весомые результаты, но и сегодня я считаю тот случай с «Питерским» наивысшим профессиональным успехом.



- Как так произошло, что вдруг Вы решили стать писателем? Что в Вашей жизни привело Вас к этому шагу? Откуда вдруг появилась такая страсть к писательскому делу в военном человеке?



- Литературная деятельность для меня была и остается одним из самых сильных увлечений. К ней я пришел случайно, в силу сложившихся обстоятельств. Заканчивался 1991 год. Молодым читателям Вашей, уважаемой и очень содержательной газеты напомню. В тот год, из-за кучки высокопоставленных партийных негодяев и равнодушия остального общества, рухнула великая страна, называвшаяся СССР. Если бы об этом узнал мой отец, воевавший за нее на фронте с 1943 года, то я не знаю, чтобы он со мной сделал.



Окаянное было время. Эти высокопоставленные твари и криминал, как стая гиен, принялись дербанить т. н. общенародную собственность. В стране шла настоящая криминальная гражданская война. Подтверждение тому можно найти на кладбищах наших городов, где целые аллеи занимают помпезные памятники, на них значатся даты смерти с 1991 по 2000 год.



В моей книге «Окаянные 90-е» только одно перечисление убийств, подрывов и поджогов в городах Нижнем Тагиле и Екатеринбурге за 1991–94 годы занимает три с лишним страницы. В дневное время было опасно ходить по улицам, можно было угодить под разборку банд. На их вооружении находилось не только стрелковое вооружение, а гранатометы и БТРы.



Во время одной из таких разборок в Нижнем Тагиле группировка из славян захватила на испытательном полигоне Уралвагонзавода танк Т- 90. Такое было время. Правоохранительные органы и спецслужбы опустили ниже плинтуса, чтобы они не путались под ногами тех, кто грабил страну. В органах безопасности одна чистка следовала за другой.



Обстановка была такая, что трудно было считать ту территорию, которая называлась Россией, страной в общепринятом смысле этого слова. То ее состояние нашло отражение в двух строчках блатной песни.



«… Выстрел грянул в тишине,



Хорошо, что не по мне…»



Возвращаясь к вашему вопросу о том, как я обратился к литературному занятию, должен признать, что никакого озарения, я, тем более как атеист, знамения свыше не получал. Пришел к этому в силу сложившихся обстоятельств, трагикомических обстоятельств.



Моими подчиненными была получена оперативная информация о том, что несколько высокопоставленных военных вступили в сговор с группой руководителей крупного предприятия по производству титана в г. Верхняя Салда. Схема хищений была проста и безупречна. Предприятие и дивизия находились на расстоянии 9 километров друг от друга. На территорию дивизии допуск был строго ограничен (территория ЗАТО). Этим и воспользовались участники ОПГ. Они организовали контору «Рога и копыта». Возглавил ее «Функ», бывший матерый и прожженный прапорюга, и зарегистрировали ее в администрации ЗАТО. Она заключила с предприятием договор на закупку отходов титана для производства титановых белил. На бумаге все было чин чинарем. А дальше заработала серая схема. Ночью армейский локомотив без документального оформления завозил в ЗАТО вагон с титаном, затем металл перегружался в другой вагон. Днем официально завозился вагон с отходами. «Отстоявшись» день - два, вагон переадресовывался в Екатеринбург. Дальше его проталкивали за границу одна крупная преступная группировка и ее покровители во власти.



Чтобы пресечь их преступную деятельность, совместно с подразделением спецмилиции ЗАТО, нами была спланирована операция по захвату с поличным. Улов оказался богатым – 42 т. 300 кг высококачественного титана. На следующие сутки из Москвы прилетела группа сотрудников из центрального аппарата МВД. Пошли аресты и уголовные дела на участников ОПГ. После отъезда сотрудников из В. Салды расследование спустили на тормоза, и оно начало разваливаться. В его ход вмешались высокопоставленные покровители, а бандиты стали давить на свидетелей. Один из них якобы задохнулся угарными газами в собственном гараже.



Времена были смутные, органы госбезопасности подвергались откровенному шельмованию. Поэтому, по решению моего непосредственного начальника генерала Василия Кирилловича Очеретько, было принято решение привлечь к делу внимание общественности путем публикации статьи в прессе. Такое предложение от нас поступило известному и авторитетному екатеринбургскому журналисту, собственному корреспонденту газеты «Труд» и издателю газеты «Сыщик», Сергею Федоровичу Плотникову. По соображениям конспирации я не мог предоставить ему дело, и потому вынужден был делать выписки. На их основании он подготовил проект статьи «Все по плечу прапорщику». Ее отправили на согласование генералу Очеретько. Процедура затянулась, остановились то ли на третьем, то ли на четвертом варианте, сегодня уже трудно вспомнить.



После утверждения статьи Сергей Федорович отправил ее в газету «Труд», а я вместе с моими ребятами предвкушал всероссийскую славу.



Вышло по Черномырдину: «хотели как лучше, а вышло, как всегда». В день выхода статьи меня поднял на ноги звонок дежурного по отделу. Он довел указание генерала Очеретько: срочно выйти с ним на связь. Я снял трубку. В ней рокотал и гремел голос Василия Кирилловича



«… - Вы что там с Плотниковым совсем …?!



Перебрав ближних и дальних родственников, он спросил:



- Каких коррупционеров - генералов ты имел в виду?!...



- О чем вы, Василий Кириллович? Какие еще генералы? – я ничего не мог понять



…Каких?! … Мне уже звонят генералы из Москвы и спрашивают: кого из них имел в виду твой Лузан?!



- Так это же убрали! ….



- Какое на…! Ты читал газету?!



- Нет.



- Почитай и готовься к приезду комиссии. …



Мне срочно привезли из Нижнего Тагила газету «Труд», в ЗАТО она приходила с опозданием. Когда я прочитал ее, то волосы встали дыбом. Оказывается, все, что тогда воровалось на военных объектах Уральского военного округа, вскрыл мой отдел?! Но это было полбеды. В конце статьи содержался следующий посыл:



«… по информации подполковника Лузана и его заместителя преступная ниточка тянется и дальше. По данным контрразведки два генерала (один – из вышестоящего штаба в Оренбурге, другой – из Москвы) проявляют отнюдь не бескорыстную заинтересованность в том, чтобы замять всю эту историю».



Я срочно позвонил Плотникову, тот в редакцию газеты «Труд». В результате разбирательства выяснилось, что Сергей Федорович запутался в вариантах статьи и отправил черновик. Что касается хищений в Уральском военном округе, то редактор не стал вникать в суть материалов и загнал их под одну рубрику.



Редакция газеты «Труд» дала опровержение. Расследование по мне, не успев начаться, прекратилось. Генералы из Оренбурга, приезжавшие для проверки дивизии, шарахались от меня как черт от ладана. С Сергеем Федоровичем у нас сохранились теплые отношения, а через некоторое время он предложил мне сотрудничать с газетой «Сыщик». Так в моей жизни открылся еще один и очень интересный горизонт.



Это мое увлечение вышло на качественно другой уровень в феврале 2002 года. С легкой руки руководителя военной контрразведки ФСБ России генерала Александра Георгиевич Безверхнего я был включен в состав авторского коллектива по подготовке книги «Смерш» и получил доступ к материалам центрального архива ФСБ России. Передо мной открылся огромный, захватывающе - интересный мир человеческих судеб – советских разведчиков и контрразведчиков. И здесь удача снова улыбнулась мне. Проводниками в этом мир стали генерал Василий Степанович Христофоров и полковник Олег Константинович Матвеев, хранители этих бесценных духовных сокровищ и знавшие многие дела наизусть.



Работа над книгой «Смерш» стала тем самым фундаментом, который, во многом, предопределил мою последующую творческую деятельность. В дальнейшем Александр Георгиевич и Олег Константинович очень тонко и деликатно помогали мне на этом поприще.



Здесь уместно вспомнить один случай. Произошел он в 2012 году. По моей книге «Фантом» снимался одноименный 8-серийный художественный фильм. В ряде эпизодов я выступал консультантом. В своем желании, чтобы фильм поскорее вышел на экраны, я пошел на поводу у съемочной бригады и закрыл глаза на некоторые ляпы. Они не прошли мимо внимания Александра Георгиевича. Он очень деликатно и с присущим ему остроумием заметил:



- Николай Николаевич, вернись в наш строй.



- Есть ли какие-либо писатели, чьи работы служат для Вас источником вдохновения?



- В качестве примера, как бы это парадоксально не звучало, для меня служили не детективщики, а произведения Тургенева, Чехова и Черчилля. Особенно мне импонировал стиль изложения, яркие, емкие оценки и сарказм Черчилля.





- Как возникают идеи Ваших книг? Существуют ли истории, о которых хочется рассказать, но делать этого нельзя?

- Многие сюжеты родились из архивных материалов и из конкретных дел, которые были реализованы моими коллегами в последние годы, в т. ч. теми, кого я знал. Дальше уже работала моя фантазия в части художественного описания.



- Какая из Ваших книг для Вас является наиболее важной? Это может быть и не одна книга.



- Какая из книг мне наиболее дорога? Трудный вопрос. Это все равно, что спросить у отца, кто из детей ему наиболее дорог. Так и для меня книги.



- В этом году в нашем издательстве «Аргументы Недели» вышла Ваша книга «Уроки Прошлого, Вызовы Настоящего», которая по содержанию немного отличается от привычного для читателей формата. Можно отнести ее к жанру научно – образовательному, может даже публицистическому. Что послужило толчком для ее создания? Расскажите, пожалуйста, об этой книге поподробнее.

- Что касается моей книги «Россия. Уроки Прошлого, Вызовы Настоящего». Вы правы, она отличается от других моих произведений. В ней на базе большого фактического материала я попытался осмыслить наше прошлое, настоящее и заглянуть в будущее. К каким пришел выводам?



Если оглянуться на нашу тысячелетнюю историю и посмотреть на нее беспристрастным, лишенным идеологических шор, взглядом, то мы по праву можем гордиться ею. Ни один народ, ни одно государство не имеет такой славной истории, как история России. Это одна из самых захватывающих книг, которую, когда – либо писало человечество. В ней есть все, как славные, так и трагические страницы. В ней есть недосягаемые другим народам вершины человеческого духа, но и бездна падения.



Скажите мне, какая страна, какой народ способны выдержать две мировые войны и три революции за столетие? Найдите мне в истории человечества другой такой пример, когда бы империя возрождалась из праха, разве что Китай. России это удалось дважды.



В 1917–1920 годах большевики железной рукой собрали осколки Российской империи и создали советскую империю.



В 2014 году в родную гавань возвратился Крым. Мучительно кроваво вырывается из националистической удавки Донбасс и тянется к матери- России, этот процесс будет продолжаться.



И здесь возникает извечный русский вопрос «Кто виноват?» в том, что произошло в 1917 и 1991 годах. Я пришел к выводу, что нашим стрежнем не могут являться ни наши «единственные союзники армия и флот», ни, тем более, идеология. Все это имелось в 2017 и 1991 годах, но не спасло. Так где же таится наш главный враг? Его обнаружил почти два столетия назад Управляющим Третьем отделением действительный статский советник М. Фок, который в докладной записке своему непосредственному начальнику графу А. Бенкендорфу писал:



«Бюрократия, говорят, это гложущий червь, которого следует уничтожить огнем или железом; в противном случае невозможны ни личная безопасность, ни осуществление самых благих и хорошо обдуманных намерений, которые, конечно, противны интересам этой гидры, более опасной, чем сказочная гидра. Она ненасытна; это пропасть, становящаяся все шире по мере того, как прибывают бросаемые в нее жертвы...»



Бюрократизм погубил самодержавие и социализм. В наши дни он снова набирает силу и несет угрозу. Бездушие чиновников и равнодушие общества. Все меньше становится справедливости и все сильнее растет недоверие к власти. И здесь на память приходят слова философа и богослова Августина, сказанные еще в 4 веке нашей эры, -



«Государство без справедливости есть банда разбойников».



Дальше возникает второй извечный русский вопрос: «Что делать?»



К нему бы я добавил еще один и самый важный: «В чем наша сила?», что позволяет нации возрождаться как птица Феникс? Как показало время, идеология не работает, а армия бессильна, так что тогда?



Полагаю, что не газ и не нефть и не гипероружие - в 1991 году всего этого у нас было в избытке. Так что же? То, что нельзя взвесить на самых точных весах, а именно историческая память, живущая в наших генах, великий русский язык и великая русская культура, а также нравственность и справедливость в действиях и поступках власти.



И, конечно же, несгибаемый дух российского народа и его неистребимая тяга к справедливости. Пока в его сердце живет справедливость, он восстанет из грязи, из мрака, из самого ада. Он придет к ним, кто спит и видит, как бы прибрать к своим рукам наши национальные богатства и стереть с лица земли само название – Россия. Но у них ничего не получится. Русский велик и непобедим в своей справедливости.



- Николай Николаевич, Вы были лауреатом премий ФСБ России в области литературы и искусства за создание «на высоком художественном уровне образа сотрудников органов государственной безопасности и объективное освещение их деятельности», а также лауреатом Всероссийского конкурса журналистских и писательских произведений, телерадиопрограмм, фильмов, и ряда других премий. Какая из них для Вас является самой значимой?



- Вторая премия ФСБ России в области литературы и искусства за 2006 года. Почему? Потому, что это была оценка моего труда профессионалами пера. Среди них находились люди, имена которых были на слуху. Собственно, и сам конкурс ФСБ, с т. з. критериев нравственности, духовности и высокой художественности, он задает высокую планку. Я к ней, видимо приблизился.



Есть еще очень важная для меня оценка – это оценка читателей. Ряд их под влиянием моих книг стали контрразведчиками и разведчиками.



В последние годы на душу легла книга: «Военная Контрразведка. Вчера. Сегодня. Завтра». В ней нашло отражение то, чем я занимался 31 год – период самой интересной и насыщенной моей жизни. В книге описаны некоторые знаковые операции, а ее герои являются гордостью военной контрразведки — это генералы Иван Устинов, Александр Матвеев, Александр Безверхний и их соратники. Те, кто прочел книгу, называют ее «художественной летописью военной контрразведки».





- И последний вопрос. Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, о Ваших творческих планах на будущее. Какой теме будет посвящена Ваша новая работа и когда ее ждать Вашим читателям?



- Что касается моих творческих планов на будущее. В следующем году в книжно-журнальном издательстве «Граница» выйдет книга очерков «На Рубежах Отечества». Она посвящена службе, жизни и подвигам пограничников. Вторая книга называется «Абхазия Глазами Не Постороннего». Ее издадут в Абхазии. В ней найдут отражение трагические и героические события, происходившие в республике в последние 30 лет.

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