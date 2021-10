Певица Alseyda: «Мне кажется, мы потеряли наши корни»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 октября 2021, 08:24 Антон Дубровский, Журналист

Фото: ALSEYDA

ALSEYDA (Алла Сейдалиева) – певица, музыкант, композитор и автор песен. Творчество Alseyda, родившейся на Востоке, в древнем городе Самарканде, получившей высшее образование в Лондоне в области современного музыкального исполнения и сегодня работающей в России, отражает самобытность различных национальных культур. Её музыка представляет собой эклектичное смешение разных музыкальных стилей, среди которых поп, рок, трип-хоп, R&B, джаз, блюз и этно. Alseyda является одной из самых интересных и разносторонних исполнительниц и авторов песен на современной российской музыкальной сцене и выделяется нестандартным, осознанным и интеллектуальным подходом к своему творчеству. «Аргументы Недели» взяли большое интервью у этого интересного музыканта.

- Здравствуйте, Алла.



- Здравствуйте, Антон.



- Расскажите, пожалуйста, про Ваше последовательное погружение в музыку, как Вы заинтересовались музыкой и начали ею заниматься? Какие исполнители повлияли на Вас в разные периоды вашего творческого становления?



- Музыкой я начала заниматься с рождения, потому что мама у меня музыкант, мультиинструменталист, играет на трех музыкальных инструментах – гобой, аккордеон и фортепиано. Музыка звучала с детства, я любила слушать маму, поющую и играющую на фортепиано, и в 6 лет меня отдали в музыкальную школу. После окончания музыкальной школы и подумать не могла, что стану музыкантом. И только в 21 год действительно это поняла и мама, конечно, сыграла главную роль в принятии этого решения.



Я не фанатею от кого либо, но мне нравится очень много групп и исполнителей, особенно зарубежных, хотя и отечественных тоже не исключаю. В детстве это были Queen. Иногда - Dire Straits. Иногда - Whitesnake. Сначала я была рок-девчонкой, потом углубилась в хип-хоп: Смоки Мо, Каста, Белые Братья, Грюндик. Потом последовала популярная музыка. Во время моего обучения в Лондоне была поглощена джазом, трип-хопом и альтернативной музыкой. Могу сказать, кто мне нравится сегодня.



- Давайте!



- Безумно люблю Tove Lo из Швеции. Давно наблюдаю за её творчеством, и сейчас она выходит на высокие позиции в музыкальных чартах. Она номинировалась на Грэмми, но то, что я слышу по радио — это далеко не самое известное и вариативное её творчество. Tove Lo, Lorde, Lana Del Ray, Matt Woods, RY X, если Вы знаете таких исполнителей.



- Да, да!



- Из Российской музыки мне очень нравятся OQJAV, Zoloto, Sirotkin, Erika Lundmoen. Можно перечислять бесконечно!



- Понятно, спасибо за ответ! Расскажите, пожалуйста, про Ваше образование, считаете ли Вы, что оно необходимо музыканту или можно творить без него? Сейчас это достаточно актуальная тема, как Вы знаете.



- Абсолютно! Я писала музыку и песни до того, как поступила и начала учиться в Лондоне. Наверное, был талант и дар писать и это лилось из меня, это невозможно было держать в себе. Я получила вокальное музыкальное образование в Лондоне и владею музыкальным инструментом с ранних лет. Занимаюсь вокалом уже достаточно давно, но тот ракурс музыкального искусства, с которым я познакомилась в Великобритании, полностью отличался от того, что я знала раньше. Для меня музыка открылась совершенно с других сторон - с ритмической стороны, с исполнительской, с гармонической. Одним из моих любимых предметов был composition (song-writing – написание песен), music technology, предметы, на которых мы учились писать музыку, аранжировать.



- То есть образование все-таки нужно?



- И да, и нет. Моя мама говорит, что да, всегда. Я не везде с ней согласна. Например, у Гершвина не было абсолютно никакого образования, он брал частные уроки у Рахманинова, и это не мешало ему быть гением… Поэтому все по-разному. Проведя параллель, можно сказать похожее и об Эйнштейне, который тоже себя чувствовал изгоем во всех учебных заведениях, но это не значит, что он не был гением. У каждого свой путь.



- Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о Вашей жизни в Англии. Как Вы туда попали? Как поступили в учебное заведение, как пришли к мысли поехать туда?



- Я родом из Узбекистана. За год до переезда в Великобританию я работала над альбомом на английском языке в Ташкенте. В какой-то момент поняла, что мне нужно больше знаний и компетенций. Я почувствовала, что нужен следующий шаг. Ещё до Лондона писала песни на английском языке. Выбор пал на Англию. Мы с моим другом нашли учебные заведения, и получилось так, что в результате я попала в свой университет. И да, и нет. Моя мама говорит, что да, всегда. Я не везде с ней согласна. Например, у Гершвина не было абсолютно никакого образования, он брал частные уроки у Рахманинова, и это не мешало ему быть гением… Поэтому все по-разному. Проведя параллель, можно сказать похожее и об Эйнштейне, который тоже себя чувствовал изгоем во всех учебных заведениях, но это не значит, что он не был гением. У каждого свой путь.



- Вы начинали свою карьеру в Англии в качестве вокалистки альтернативной и трип-хоп группы The Mouth Of Ghosts. Расскажите, пожалуйста, про этот период Вашего творчества. Какой опыт Вы приобрели и почему покинули эту группу?



- Это, наверное, один из самых ярких периодов моей жизни вообще, потому что до того, как я уезжала из Ташкента в Великобританию, в Лондон, начала писать достаточно мрачную, темную музыку. На тот момент не понимала, откуда это исходит: вроде солнечный Ташкент, у нас всегда жарко, добрые люди, никаких предпосылок к такому настроению не было, но я почувствовала минор в душе.



В Англии есть такой прекрасный сайт Find My Band (не путать с Find Mi Bad – авт.). Это там, где ты ищешь музыкантов. Это сеть того времени, которая сейчас, напоминает Club House или форум музыкантов. Вот и было несколько групп, которые искали вокалистку. Сходила на прослушивания трех групп и 4 группа была The Mouth Of Ghosts. В душе понимала, что сейчас больше всего на свете я хочу быть солисткой этой группы и влиться в текстуру бристольского звука. Прослушивание прошло успешно.

Вот так русскоговорящая девочка попала в группу. Опыт в роли солистки The Mouth Of Ghosts неизгладимо повлиял на меня как на артиста и на мое творчество. Мы исколесили всю Британию: фестивали, треки, выступления в различных пабах и соревнованиях. Это было невероятно круто. Мы выпустили два EP. Я не раз говорила в своих интервью, что мы были представлены у Тома Робинсона (знаменитая передача BBC 6 «BBC Introducing» - авт.). Были в его фаворитах, он не раз играл и представлял нашу музыку. Для меня, конечно, это был нереальный опыт.



Через три года я ушла из группы. Мы с моей однокурсницей, которая родом из Петербурга, но с которой мы учились в Британии, создали дуэт The Second. Играли на фортепиано в 4 руки и пели одновременно. Использовали различные синтезаторы - Korg и другие.



- В рамках группы The Mouth Of Ghosts Вы записали кавер-версию на песню группы Deftones «Digital Bath». Ваше становление связано с альтернативной музыкой. Что Вы думаете об альтернативной и инди (независимой) культуре в мире и России. Её сегодняшнее состояние?



- Думаю, что она развивалась, развивается и будет развиваться. Инди-культура — это независимая культура. Она всегда будет претерпевать какие-то изменения, и в России она сейчас находится на подъемном этапе. На Западе, может быть, этот этап уже прошел, но, несомненно, зарубежная инди-культура влияет на нас. Я очень рада, что есть развитие. Особенно у нас в стране.



- Почему Вы решили обратиться, условно говоря, к поп-музыке в своем сольном творчестве? Не скучаете ли Вы по группе? Или, все-таки, предпочитаете сольную карьеру выступлениям в группе?



- По группе я скучаю всегда. Сейчас нахожусь на другом творческом этапе своей жизни, и свой стиль в направлении поп я называю blazing darkness.



Антон, Вы не против, если я задам вопрос Вам? Вы считаете Lorde популярной музыкой?



- Lorde? В мире – да, но в нашей стране её гораздо меньше знают, чем можно себе представить.



- Вот как раз таки наша поп-культура, она нуждается в таких исполнителях как Lorde.



- Сказывается ли темп Москвы на Вашем сегодняшнем творчестве по сравнению с Лондоном?



- Знаете, мне кажется, я работаю, в принципе, в таком же режиме, но из-за того, что расстояния все-таки длиннее и больше в Москве, дорога занимает очень много времени, но, как мне кажется, темп одинаковый. Что мой темп в Лондоне, что здесь в Москве не дает мне останавливаться. Я не люблю relax для, меня relax — это горы уехал, отдохнул. Или море. Вот это релакс. Все остальное - нужно работать и постоянно что-то претворять в жизнь, менять себя ь в лучшую сторону, и Жизнь людей вокруг тебя.

- Хорошо, хорошо! В России много англоязычных исполнителей. Как Вы думаете, почему, практически, никому из них не удалось покорить англоязычные страны? И почему в России нет такого феномена, как Rammstein в Германии, у которых получилось сделать в мире популярной Музыку на родном языке и заставить людей слушать её?



- Rammstein – это, в первую очередь, группа о темпераменте немцев. Это в них прослеживается и чувствуется… Вот если выключить их звук, то вы сможете понять, что это что-то такое, немецкое. Если вы отключите звук и посмотрите на них. Если вы отключите звук у наших исполнителей, вы не поймете, откуда эта песня. Из Швеции она или из Бразилии, понимаете? Мне кажется, мы немножечко потеряли наши корни. Я говорю о гармонии и мелодии. Считаю, это не значит, что мы должны петь все сейчас хором народные песни и оставить все остальное. В музыку нужно привносить нашу музыкальность, конкретно русскую, отечественную. Ведь у нас есть такие прекрасные композиторы, как Стравинский, Скрябин, Рахманинов, Шостакович и так далее. Важно, если мы не потеряем нашу суть отечественную, русскость. Нужно уметь модернизировать и смешивать, создавая симбиоз.



- Независимо от того языка, на котором он поет?



- Абсолютно. Всё дело, в первую очередь, в музыке. Конечно, если мы можем дополнить её еще и текстом русского языка, богатейшего русского языка, то мне кажется, что это вообще 200% успеха. Тогда мы не будем пытаться походить на Стиви Уандера или Мадонну. У нас есть своя культура, у нас есть свои истоки. Почему мы об этом забываем? У нас настолько колоритная, разнообразная страна, вмещающая в себя столько народов, культур и прекрасного музыкального звука.



- То есть, если выключить звук, все наши популярные исполнители получаются одинаковыми?



- Да, особенно те люди, которые поют на английском языке. Я не буду сейчас называть имен, но таких очень много. Конечно, Вы скажете, что это какая-нибудь британская команда или европейская.



- А как Вы считаете, что важнее, творчество или финансовая сторона шоу-бизнеса всё-таки?



- Творчество конечно. Финансовая сторона… Я не говорю, что она не является важной. Естественно, является, но, когда ты идешь туда (в творчество) из-за того, что есть финансовая сторона, тебя там ничего хорошего не ждет. Либо ждет, но ненадолго.



От чего Вы заряжаетесь в жизни? Почему? Почему Вы занимаетесь своей деятельностью, журналисткой?



- Я? Я начал заниматься журналистикой в очень раннем возрасте. Я работал с 14 лет и работал в журнале о металлической музыке. У меня был доступ на концерты зарубежных звезд. Я звонил и писал всяческим звездам тяжелого металла, общался с ними, брал интервью. Скажем так: я был ребенок, который делает достаточно необычные для своего возраста вещи.



- Ну Вы же любите это дело.



- Да! Я ещё очень люблю музыку и, помимо того, что я журналист, я тоже занимаюсь музыкой.



- А каким направлением?



- Альтернативным.



- Поёте или играете?



- Гитара и вокал.



- Очень круто. Пишете сами?



- Да, есть два альбома.



- Я Вас приглашу в свой проект тогда. Я не знаю, знаете ли Вы, или, может быть, читали… Open Mic Music Russia. Фестиваль растет и развивается, и привлекает все больше и больше талантливых людей в нашей стране.



- Да, я изучил этот вопрос! С удовольствием! Спасибо!



Расскажите, пожалуйста, про Ваш опыт работы с Димой Биланом. Как Вы написали песню для него и почему не спели её сами?



- Мы познакомились на его концерте, его родная сестра Аня нас представила (она тоже поет и занимается своей музыкальной карьерой – авт). Спустя некоторое время Дима мне позвонил, когда послушал её EP (Аня выступает под псевдонимом Otana) и ему понравилась песня «59 BPM», которую я написала для неё. Он предложил участие в проекте и сказал, что это тендер, в котором задействованы несколько композиторов. Мы встретились два раза, на второй раз он утвердил песню, и я выиграла тендер. Песня писалась для него и для проекта (проект «Подари пластику вторую жизнь» компании Procter & Gamble и сети магазинов «Магнит» - авт.).



- Расскажите нашему читателю, почему так важно сегодня задумываться об экологии?



- Мне кажется, если мы сегодня не будем задумываться об этом, то непонятно, что будет завтра с нашими детьми и внуками и вообще с нашей вселенной. Нужно действовать сегодня… Нужно было вчера вообще-то это делать, ещё 50 лет назад, но, к сожалению, тема поднимается так жестко только сейчас. Это очевидно. Если мы хотим жить долго и счастливо на чистой планете, если мы хотим, чтобы наши дети не страдали, естественно, нужно задумываться и делать что-то, предпринимать уже что-то сегодня. Переработка пластика, мне кажется, это одна из первых проблем вообще, которую должен решать человек.



- Хорошо, если бы Вас попросили посоветовать человеку, не знакомому с Вашим творчеством, только один трэк, то какой бы выбрали?



- «Муху».



- Интересная песня, кстати. Внежанровая. Её сложно как-то охарактеризовать.



- Да. Очень люблю её. Мне кажется, эта песня вне времени. Если ты пишешь песни, то, когда ты их аранжируешь, старайся делать так, чтобы через 10 лет тебе не было за них стыдно. Я слушаю раннюю Мадонну, её альбомы или Radiohead, и понимаю, что буду слушать это всегда. Они вне времени. То есть музыкант должен быть вне времени. Понятно, что есть какие-то музыкальные, современные тенденции, которые свойственны популярной музыке, но я не хочу себя сильно отождествлять с каким-то конкретным временем. Хочется брать немного современного и оставаться вне времени. Из 2021, 2020 или 2018 года. Самое главное оставаться в музыке, а не в моде.



- Да, я понимаю Вас. Вы также являетесь продюсером? Расскажите, пожалуйста, об этой деятельности. Тяжело ли быть одновременно и автором, и исполнителем, и продюсером? И откуда Вы берете идеи и столько энергии для своих новых проектов?



- Я иногда сама задаю себе этот вопрос. У меня бывают «овощные дни», я их так называю, когда я просто лежу и не делаю ничего, потому что настолько, бывает, истощаешься и отдаешь творчеству столько энергии, что нужно все-таки подзарядиться. Откуда - не понимаю. Идея, вера, интерес и любовь к музыке. Сейчас для меня это мой фестиваль, проект, где я являюсь продюсером, который называется Open Mic Music Russia.



- Расскажите, как раз про фестиваль Open Mic Music Russia, как пришла идея привезти его в Россию, и кто Ваши партнеры этом деле?



- Когда приехала, я поняла, что нету площадок, где можно просто пойти протестировать новый материал. На тот момент был 2015 год. Даже когда я была в The Mouth Of Ghosts и в The Second, мне всегда нравились открытые микрофоны, потому что ты всегда встречаешь настолько разных Музыкантов, это феноменальный networking. Раньше, до появления интернета, очень много скаутов посещало такие ивенты, они собирали информацию, музыку, слушали композиторов, вдохновлялись, находили себе артистов. За границей ты приходишь туда за два часа, тебе нужно отстоять в очереди и, если ты успеваешь, то попадаешь в эту двадцатку.



В основном это всегда unplugged (акустика), то есть фортепиано, ты можешь какой-нибудь кахончик (кахон – музыкальный инструмент – авт.) подключить и на гитаре что-то подыграть себе или тебе кто-то подыграет.



Я хочу, чтобы в стране было больше хорошей качественной музыки. Естественно, это можно сделать только с правильной поддержкой.



Сейчас мы сотрудничаем с Музторгом, Sennheiser, Rock Studio, ГлавСнаб, Купи Купон, SpeedRoll и многими другими. Спасибо всем, ибо, мне кажется, мы все вместе делаем классное и очень большое дело.



- Хорошо, надеюсь это все будет развиваться. А сейчас интересный вопрос такой будет. Что важнее - делать музыку, которая нравится самому или которая понравится всем?



- Если ты хочешь зарабатывать деньги, нужно делать музыку, которая понравится всем, но ты будешь как все. Если у тебя приоритетом не стоит, все-таки, зарабатывать деньги, а, в первую очередь, делать музыку, творить, если ты артист изначально, то ты будешь делать качественную музыку. Придет время - рано или поздно, и, если это твоя дверь, у тебя будут деньги, но лучше об этом не думать.



- Алла, что Вы думаете о технологии Auto-Tune и состоянии музыкальной индустрии после того, как этот метод стал суперпопулярным? Как Вы относитесь к тому, что некоторые поющие блогеры заявляют, что не хотят учиться петь по причине наличия этой программы, этого процессора?



- Я считаю возможным прибегнуть к Auto-Tune в момент, допустим, сведения, какой-то твоей песни немножечко, если есть какие-то явные такие моменты, можно. Ничего страшного в этом нет.



Прибегать к Auto-Tune во время выступления — это плохо. Лучше настроить звук хорошо, потратить два-три часа, если у тебя есть такая возможность, но, естественно, выступать без Auto-Tune. У нас очень многие работают вообще, в принципе, с Auto-Tune.



Блогеры… Я не знаю ни одного блогера, который бы трогал струны моей души, чтобы у меня появлялись мурашки.



- Ну да, но Auto-Tune такая штука, что, вот если взять тех же Grimes, Bon Iver, Frank Ocean, они же его используют иногда как отдельный музыкальный инструмент. Как элемент аранжировки.



- Конечно, конечно, абсолютно. Grimes, Bon Iver и Frank Ocean используют Auto-Tune как элемент украшения голоса в аранжировке в песне, и голос может быть разных оттенков, а наши блогеры используют этот прием, чтобы скрыть неумение петь. Это два разных понятия. Frank Ocean, и Bon Iver одни из моих любимых исполнителей. Auto-Tune - это как специи в еду, их должно быть немного, а многие наши блогеры жить без него не могут.



- Как Вы считаете, возможность быть услышанным или, иначе говоря, популярным в нынешнее время — это результат упорной работы либо же везения?



- Есть, наверное, 2 таких интересных прилагательных – «популярный» и «известный». Вот кем ты хочешь быть популярным или известным? Популярным — это когда тебя знают все, ты популярен.



Тебя знают все, но толку от этого мало. Известный – да. Известный – это когда тебя знают, потому что за тобой идут, тебя слушают или потому, что нравится то, что ты делаешь. Ты можешь быть популярным, но это не значит, что ты профи своего дела. И так в любом деле, я сейчас не о музыке только говорю, а о любом искусстве.



- Расскажите, пожалуйста, про Вашу деятельность в рамках благотворительности. Как Вам удается заниматься всем одновременно и доводить каждое дело до конца, в чем секрет?



- Благотворительностью, конечно бы, хотела заниматься гораздо больше. Когда у меня будет возможность, естественно, я буду делать это больше. Очень давно я прочитала интервью Анджелины Джоли, в котором она говорила, что свои доходы нужно делить на три части: то, на что ты живешь, то, что ты оставляешь для себя и то, что ты тратишь на благотворительность.



Я считаю, что, если у тебя есть возможность помочь, нужно помогать. Конечно, если нет возможности финансовой, ты можешь помочь как-то по-другому. Помощь бывает разная. Всегда нужно делать что-то хорошее. Жизненный энергообмен – это двигатель нашего существования. Он должен быть у каждого.



- А как Вы считаете, вообще, все-таки, текст важнее музыки или музыка важнее текста? Такой, знаете, спор. Есть люди, которые слушают русский рок и считают, что он важен в содержании, а есть много групп (всех не перечислить), у которых очень образная лирика, и у них очень много музыки. Взять, хотя бы, группу The Gathering голландскую, с которой сравнивали The Mouth Of Ghosts…



- Вот смотрите, Боб Дилан: что важнее – текст или музыка? Нобелевская премия, на секундочку!



- Его считают поэтом, да.



- Поэтом, но он же в музыке. Он же поет, он же презентует свои песни. Поэтому я считаю, что это зависит от жанра. Есть музыка, которую ты конкретно слушаешь, где музыка не является основной составляющей, а ты слушаешь из-за текста, из-за смысла. Из-за того, что несет в себе та или иная композиция. А есть та, где ты слушаешь и музыку, и слова. А если ты слушаешь только музыку? Не важно, у меня много таких друзей-музыкантов, которые считают, что вообще не важно, о чем поют. Им важно, как качает музыка, какая музыка. На мой взгляд, все должно быть в балансе: текст, музыка и исполнительская составляющая. Певец должен уметь петь и не изменять себе. Рэпер должен читать рэп. Рокер тоже должен петь и петь обалденно. Профессия музыканта не терпит середину. Мой любимый певец – это Дэвид Ковердейл. Этим все сказано.



- Ну он легенда! Да, конечно!



- Живая легенда. Я видела его в 2011 году в Лондоне.



- Мы видели его пару лет назад.



- Да? Ну как, разносил? В 2011 он просто разносил всё, я не знаю, как сейчас…



- Очень сильная энергетика. Может сейчас он что-то поет по-другому уже…



- Ну ему 62 уже.



- 70 на самом деле.



- Точно, точно! Да, да, да! 62 ему было, когда я была на концерте.



- Сейчас уже 70. Ну, кстати, мне очень понравился концерт The Cure.



- The Cure – это та группа, которую я мечтаю увидеть. Я уже давно хочу исполнить их песню «Lovesong» в своей интерпретации. The Cure - легенда.



- Вы знаете, есть такое мнение (по-моему, его высказал Горбачев в журнале «Medusa»), что сегодня очень сильно поменялась эпоха. Что раньше у нас была прозападная музыка. Что Мумий Тролль, Земфира – все они делали западный звук, писались в Лондоне и, несмотря на то, что они исполняли свою музыку на русском языке, это все равно звучало как западная музыка. А со времен новой русской волны (Гречка, Монеточка, Пасош из известных исполнителей, море современного русского пост-панка и другие) у нас в стране поменялся подход к этому, и появилась так называемая «новая русская музыка». Вы с этим согласны?



- Да, абсолютно согласна. Я считаю, что это круто. Мы говорили об этом с Вами ранее в интервью. Нам нужно вытаскивать это из себя, нужно вытаскивать Своё наружу. Правильно это модернизировать, правильно упаковывать в нужную аранжировку ту или иную песню, чтобы это было доступно для молодежи и для более старшего поколения. И развивать это.



- Действительно, если взять любой альбом Земфиры или Мумий Тролля за какой-то период, это, по сути, западная продукция.



- Да. Где-то да, но где-то нет. Всё-таки лирическая составляющая дает ощущение, что это «твоё».



Антон, а можно я задам Вам вопрос? Вы в каком направлении музыки работаете, Антон?



- Наверное, это какой-то симбиоз. Один альбом можно было бы назвать альтернативным металом, кто-то бы сказал, что в этом больше гранжа. Одна пластинка сделана больше в альт-металическом ключе, другая ближе к сиэтлскому гранжу, местами слышен прогрессивный метал и пост-метал. Вокал чистый. Никакого гроулинга или скриминга (рычащий и кричащий вокал, используется в экстремальных разновидностях метал-музыки - авт.).



- Кстати, для меня это важно по поводу вокала. Я могу и метал послушать. Вы знаете такую прекрасную группу Opeth?



- Да, конечно! Шведская группа Opeth.



- Я обожаю Opeth. Моя любовь к ней началась, когда я послушала первые альбомы без гроулинга.



- У Opeth есть альбом «Damnation», выпущенный в 2003 году. Это как раз тот альбом, на котором Микаэль Акерфельдт (вокалист, гитарист и лидер Opeth – авт.) впервые полностью запел чистым вокалом.



- Это один из моих любимых альбомов!



- Про Микаэля говорят, что его пение одновременно может вас хорошенько испугать и убаюкать в самый сладкий сон.



- Да, есть такое. Гармонические ходы на альбоме «Damnation» — это что-то невероятное.



- Да, он очень сильный музыкант. Над этим альбомом вместе с Opeth работал Стивен Уилсон из британской группы Porcupine Tree (так же соло-исполнитель, участник Blackfield и многих других проектов – авт.). Он великолепный музыкант и продюсер. Не зря ему на пересведение и ремастеринг отдают классические альбомы прогрессивного рока.



- Это просто моя любовь.



- Когда Вы планируете выпустить альбом (смех – авт.)?



- Плавно подошли. Мы сейчас работаем с Юрой Усачевым (российский композитор, диджей и продюсер. Создатель и экс-участник поп-группы «Гости Из Будущего» - авт.) и Матвеем Никитиным (звукорежиссер и аранжировщик – авт). С Юрой, практически, закончили два трека и ещё один на стадии завершения с Матвеем. Так что скоро порадую новой музыкой. По поводу альбома: очень скоро Вы все узнаете. Песен очень много. Более тысячи написанных, просто их сейчас нужно правильно преподнести.



- Песни у Вас в демоверсиях хранятся? Что Вы сначала пишете, музыку или слова?



- Я сразу сажусь и пишу музыку и слова под фортепиано. Поэтому песни есть и на диктофоне, и в компьютере, и просто слова. Обычно мелодии рождаются у меня в голове. Партитуру пишу, но пишу редко.



- Хорошо, а Вы планируете концертную деятельность?



- Естественно, очень скоро.



- Есть ли какие-либо артисты, с которыми Вы хотели бы спеть вместе?



- Да, Tove Lo. Я очень хочу спеть вместе с Tove Lo.



- Будем надеяться, что это произойдет!



- Я тоже надеюсь!



- Хотели бы попробовать себя в кино? В клипе на Вашу песню «To My Life» у Вас достаточно выраженная актерская составляющая.



- У меня же есть актерское образование, театральное. Я работала в театре три года, во всех музыкальных проектах. Плюс еще закончила театральную мастерскую, в которой отучилась два года. Поэтому мне всегда, в принципе, нравились кино и театр, и я знаю, что у меня это от прадедушки и прабабушки по маминой линии. Мой прадед был актером в Казани в одном из театров, и прабабушка была актрисой драмтеатра, поэтому есть в кого. Если представится такая возможность, какие-то интересные роли или какой-то интересный фильм и меня пригласят вдруг - я, конечно, соглашусь с удовольствием.



- В чем сегодня задача музыки в целом, и, соответственно, музыканта, как проводника? Изменилось ли что-то в этом отношении за последние несколько десятилетий?



- Конечно изменилось. Особенно с появлением Tik Tok. Изменилось не в лучшую сторону. Задача музыканта, в первую очередь, затронуть слушателя своим звуком. Ведь что такое звук? Ведь звук — это то, что заставляет ворсинки мелкие в наших ушках, перепоночках, двигаться. Звук – это то, что проникает в нас сразу. Для меня ни кинематограф, ни живопись, ни любое другое искусство не дают такого конкретного эффекта. Музыка и звук, в принципе. Музыка – это звук, а звук – это вибрация. Ничто не влияет на человека так, как звуковая вибрация.



- Ваша музыка не звучит как типичная российская поп-музыка, даже если Вы поете на русском. Как бы Вы этот звук охарактеризовали?



- Я не люблю себя подгонять или вгонять в какие-то рамки. Мне встречалось много людей на пути, которые предлагали мне подстраиваться под тренды и моду. Я люблю, когда моя музыка разнообразная, и это можно услышать в песнях «Муха», «Lullaby», «24» и «Под Утро» … Самое главное - не гнаться за модой, но быть во времени и не изменить себе.



- Когда я послушал песню «To My Life» это с первых звуков не было похоже на российскую поп-музыку.



- Спасибо, Антон. Мне приятно.



- Если бы Вы могли совершить кругосветное путешествие, то кого Вы бы взяли с собой?



- Единомышленников. Не знаю кого, но я бы даже не в кругосветное, я бы вообще в космос полетела. Прямо первая, в числе первых.



- Что Вы не любите делать?



- Я не люблю рутинную работу. Не люблю заниматься нелюбимым делом. Не люблю и никогда этого не делала в жизни. А во всем остальном, в принципе, легкая на подъеме.



- Зависимы ли Вы от мнения людей?



- Нет, мне нравится критическая точка зрения, когда тебя критикуют, но конструктивно. Конструктивно, когда тебе говорят: «Слушай, Алси, ну вот здесь не очень. Если бы ты сделала вот так, ты бы улучшила, я твой друг…». А если тебе говорят: «Это плохо, ты ничего не умеешь», то я никогда не обращу на это внимание.



- Что для Вас важно? Помимо музыки - в жизни.



- Семья, близкие люди, мои друзья, путешествия, спорт.



- Я читал, что Вы баскетболистка.



- Да, я профессиональная баскетболистка в прошлом.



- Главный человеческий порок?



- Их много и у всех по-разному.



- А главное человеческое качество?



- Сострадание.



- Были ли моменты, когда Вам хотелось бросить петь вообще?



- Были моменты истощения, когда чувствуешь, что нужен отдых и хочется уехать. Но даже когда я уезжаю, нахожусь на каникулах в том же самом Узбекистане или еду в Европу, я всегда нахожу где-то клавиши и стараюсь работать, что-то написать. В путешествиях-то вообще и рождаются самые-самые песни. Поэтому – нет, никогда. Бросить петь – нет.



- Считаете ли Вы себя успешным человеком?



- Да. Ты успешен тогда, когда делаешь то, что ты любишь.



- Что Вам помогает избавиться от стресса?



- От стресса? Дом, семья. Мама любимая моя и близкие люди. А еще горы. Я горный человек, больше, чем человек моря, потому что родом из Узбекистана и обожаю всё, что связано с горами. Для меня убежать в горы – самое классное. Там релаксируешь уже в первый день.



- Кем бы Вы могли стать, если бы не занимались музыкой?



- Я бы стала астрономом или астрофизиком и, если бы не получилось, то точно бы стала поваром.



- Какую книгу или книги Вы бы посоветовали прочитать каждому человеку?



- Юваль Ной Харари «Краткая История Человечества», мне кажется, что это очень интересно… Что-то из Ремарка, «Три Товарища». Ги Де Мопассан для современной молодежи, «Милый Друг». Очень актуально, особенно для молодых людей. Всё, что касается астрономии – мне кажется, что это очень важно - изучать астрономию. Раньше, в советское время, все хотели быть Гагариным и полететь в космос, сейчас это не актуально, хотя космос развивается с геометрической прогрессией… У молодежи сейчас главное – это Tik Tok (улыбается – авт.).



- Если бы у Вас была возможность перемещаться во времени, где бы Вы выступили?



- Такой интересный вопрос. Я не знаю, где бы я спела, но я точно хотела бы переместиться в шестидесятые. Просто побывать в этом времени. Или в двадцатые. Или конец ХХ века. И спела я бы везде.



- Ваш девиз по жизни?



- Только вперед!



- Ну тогда у меня, наверное, остался последний вопрос…



- Мне очень интересно, комфортно, и я готова ещё хоть к сотне вопросов.



- Да?



- Действительно очень классно и интересно общаться. Тем более, Вы музыкант, Антон. Это не просто как какой-то обычный интервьюер, который не разбирается в музыке. Хочется поговорить о музыке.

- Ну тогда давайте представим, что сейчас наступил 2031 год. Как Вы считаете, Ваши творческие планы будут воплощены? И каким Вы видите свое творчество через 10 лет?



- Конечно будут. Свое творчество вижу разнообразным и постоянно развивающимся. Хочется находиться в сонастрое с собой и с окружающим миром, и пусть в этом поможет музыка.



- Ну что же, хорошо! Спасибо большое за интервью!



- Спасибо, Антон! Очень-очень приятно!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости