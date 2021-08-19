Вакцинированное животное-здоровое животное

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 августа 2021, 16:11 Татьяна Могилевская

На сегодняшний день признаки бешенства у животных проявляются круглогодично.

Часто эпицентром вируса являются крупные села, города. Инфекционное заболевание опасно для человека, от одного укуса животного зараженного бешенством летальный исход может наступить в течение 10 дней. Давайте разберёмся как можно заразиться бешенством, какие симптомы проявляются у людей и животных, об этом нам расскажет в интервью ветеринарный врач - Соболева Анастасия Айзатовна.

Расскажите, что такое бешенство и как можно им заразиться?

Это вирусная инфекция, в 99% характеризуется летальным исходом. Бешенство опасно для всех теплокровных животных, а особенно для человека. При первых симптомах у животных, вирус не лечится!

Каким образом распространяется вирус?

Переносчиком инфекционного заболевания чаще всего являются бездомные собаки, реже кошки. Но не стоит забывать, что за пределами города, в лесополосе, обитают дикие животные, которые также несут угрозу для жизни человека. Для заражения бешенством, достаточно одного укуса заражённого животного.

Скажите, какова продолжительность скрытого периода бешенства?

Как правило, инкубационный период от 2 дней до 4 недель, но бывают случаи, когда период длится от 3 до 4 лет. Значительную роль играет фактор укуса, насколько он был глубоким и в какую часть тела был совершён. При укусе вирусного животного в голову, лицо или шею, инкубационный период развивается наиболее быстро.

По каким симптомам можно понять, что у животного инфекционное заболевание?

Очень часто люди думают, «бешенство-агрессия», но это не совсем так. Да, признаки агрессии присутствуют во время вируса, но это не основной показатель бешенства. Выявить симптомы можно по следующим критериям:

1. Расширенные зрачки

2. Пена из пасти

3. Раздражительность

4. Неврологические расстройства: судороги, паралич нижней челюсти, паралич тазовых конечностей,

5. Обильное слюноотделение, которое наступает из-за нарушения акта глотания, и в последствии настаивает паралич гортани

6. Подозрительное дружелюбие бездумных животных

Как поставить диагноз «бешенство»?

К сожалению, точный диагноз «бешенство» нельзя поставить при жизни животного. Ветеринарный врач вправе поставить диагноз по всем первичным симптомам, по возможным контактам с другими животными. Если пациент поступил с признаками бешенства, врач вправе отказать в оказании медицинских услуг. С согласия хозяина, в ветеринарных клиниках заражённому животному делают эвтаназию (усыпление), после проводится исследование головного мозга.

Как Вы считаете, зачем вакцинировать питомца, если он не гуляет на улице?

Во-первых, вакцинация предотвращает заболевание животного от вирусов и инфекций на 80%;

Во-вторых, домашние питомцы часто оказываются на улице не по своей воле, кошки выпадают из окон, соответственно могут подхватить любую инфекцию;

В-третьих, сам хозяин вполне может принести инфекционные заболевания на своей одежде или обуви;

В-четвертых, если вы собираетесь взять своего любимца в поездку на поезде или самолёте, транспортная компания имеет право запросить справку из станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), которая выдаётся только вакцинированным животным.

Бешенство - опасный вирус! Подумайте, перед тем, как гладить бездомное животное.

Вакцинация или опасность для здоровья, решать вам

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