Рижанка Инна Бурова: о семейных традициях, Балтийском прайде и выборе

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 августа 2021, 17:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Мне всегда очень симпатично разговаривать с рижанкой, политиком, заместителем директора Рижской Классической гимназии Инной Буровой: умная, тонкая, ироничная, имеющая свое четкое мнение. А не так уж и давно Инна стала мамой! Прекрасный повод поговорить о семье, не так ли? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с Инной Буровой.



- Инна, начну с «актуального» вопроса: в Риге проходит Балтийский прайд, но не все латвийцы относятся к нему с «радужным» настроением… Почему? На ваш взгляд…



- Я думаю, что у каждого человека, разумеется, есть свое мнение по поводу Балтийского прайда… На самом деле, каждый человек имеет право выбирать свои отношения, те, которые для него приемлемо. Я не вижу ничего «страшного» в том, что люди любят друг друга, даже если это однополые отношения. Их выбор. Другой вопрос, что так активно представители ЛГБТ пытаются навязать свое мнение… Слишком активно. Допускаю, что однополые партнеры хотят для себя юридических прав: например, человек попал в больницу и к нему могут не пустить близкого человека, потому что он просто «никто», или же не совсем ясная ситуация с имущественными вопросами… Возможно, что эти вопросы следует решать…





- Инна, мне кажется, что причина гораздо глубже: имущественные вопросы часто не могут без юриста или нотариуса решить и традиционные семьи. Все подобные моменты решаются через юридические организации, и тема «полов» тут роли не играет. Думаю, что вопрос стоит в том, чтобы официально зарегистрировать свои отношения в Латвии и иметь право «усыновить» ребенка… А вот как это «усыновление» будет происходит – вопрос! Не отберут ли, найдя повод, малыша у традиционной семьи…



- Думаю, что подобные вопросы следует четко продумать. Я с трудом представляю, как, например, двое мужчин воспитывают ребенка… Это не совсем приемлемо для меня! Ребенок же будет видеть, что происходит в доме, какие друзья приходят и чем занимаются… И он будет считать, что это вполне естественно… Какой выбор тогда есть у ребенка? Уверена, что малыш должен знать, что есть и женщина-мать, и мужчина-отец. Только тогда он сможет получить полноценное развитие, воспитание. А дальше уже его выбор…





- Инна, а как вы относитесь к тому, что появился «третий» пол – «оно»?



- Как к этому можно относиться? Явно не с восторгом! Если ребенку с детства «навязывают», что он «третий» пол, то это не совсем здоровое отношение к вопросу. Убеждена, что у малыша должно быть детство, сказка… Он не должен, простите, с пеленок думать о том, что он – «оно». Не следует в раннем возрасте ребенка поднимать такие вопросы. Я вас понимаю, Татьяна. И согласна с вами в том, что слишком активно и даже агрессивно нам преподносят «проблемы» ЛГБТ: идет большая реклама подобных отношений, да и самого прайда в Риге… А вот о традиционных ценностях, увы, говорят мало! И это очень плохо! Нужно говорить, рассказывать детям, нужно. Получается, что люди слышать только о нетрадиционных отношениях, но дайте же и информацию о классических парах, семьях. Меня еще несколько коробит то, что все напоказ у многих представителей ЛГБТ… Если есть искренние чувства, любовь – замечательно! Но зачем все это афишировать так откровенно? Любовь любит тишину. Мне лично не особо радостно видеть, как проявляют свои интимные чувства люди традиционных отношений на улице… Для этого есть спальня! А когда это делают иные представители, то совсем… никак. Думаю, что такая вот откровенность раздражает многих традиционных латвийцев. Лично для меня важны и приемлемы классические отношения, семейные ценности.





- Инна, а что для вас семейные ценности?



- Традиции, доверие, понимание, умение чувствовать близкого человека. В каждой семье есть свои традиции, которые важны. Я выросла в семье, где они были: у нас принято было завтракать, ужинать за одним большим столом, вместе готовились к Пасхе, Новому Году. Это было прекрасно! Я знала, что это есть в семье и всегда готовилась, ждала! Для ребенка это очень и очень важно! Сейчас и в моей молодой семье есть уже свои традиции: например, мы каждый вечер гуляем по Риге и, кстати, открываем для себя заново город… Поймите, ребенок должен четко знать, что в семье существуют незыблемые понятия, традиции. Это очень объединяет семью.





- Инна, а как вы относитесь к гражданскому браку? Если честно, то я не понимаю этого! Есть такое хорошее слово – сожитель… Не муж-жена, а так!



- У меня были такие отношения: я несколько лет жила в таком «браке». Я хотела замуж, но мне просто не делали предложение! Тогда, совсем молодая я считала, что, мол, это нормально, ничего плохого, все еще будет… Да, мы поженились, но прожили совсем, совсем мало. Мне кажется, что если мужчина долго сожительствует с женщиной и не делает предложение, то женщине стоит задуматься! Да, задуматься о том, насколько он искренне относится к ней. Почему не делает предложение? Это же, по сути, такая малость! Вот дальше жить, строить отношения, делить невзгоды и радость, поддерживать друг друга – испытание! А сделать предложение – малость! Стоит задуматься… а твой ли это человек или нет?



- Благодарю.

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