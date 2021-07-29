Максим Олейников: «А дома меня ждали руины»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 июля 2021, 16:09 Алексия Мелевская, Музыкальный критик

Фото: личный архив

Его называют сегодня одним из самых перспективных артистов, работающих в жанре шансон. В Китае и в Белоруссии его песни уверенно штурмуют хит-парады. Несмотря на это Максим Олейников для многих по-прежнему «темная лошадка». Мы встретились с артистом и откровенно поговорили о личном и публичном.



– Этот год для вас был насыщенным в профессиональном плане. Вы обзавелись поклонниками не только в России, но и в Китае, в Белоруссии…

– Как говорится, я не волшебник – я только учусь. Забавно, когда начинают узнавать. Первый случай – продавщица магазинчика на заправке по пути в Новосибирск. Присмотрелась и спросила: «Вы тот самый Олейников?» Я смутился, но было приятно. А несколько друзей отвернулись от меня по непонятной причине, прекратили общение и все…





- Приходилось ли вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?

- А при чем тут профессиональная деятельность? Если принципы есть, их не переступают, ни в быту, ни в профессиональной деятельности, ни в какой другой. Ещё немаловажный вопрос, о каких принципах идет речь? У кого-то принципы совпадают с десятью заповедями, а для кого-то делом принципа является взять, что плохо лежит. Вы что имели в виду?

- Опишите своё самое большое достижение и самый впечатляющий провал?

- Я очень надеюсь, что самые большие достижения, ещё ожидают меня впереди и хочу сохранить это состояние, как можно дольше. Мне интересен процесс, путь к поставленным целям. Чего-то добившись, хочется идти дальше. И если это желание пропадёт, значит я умер. Самый же большой провал, надеюсь остался в далёком прошлом. Как-то очень давно, я попробовал варёную сгущёнку. Мне очень понравилось, и я решил самостоятельно приготовить этот деликатес. Все мои познания, ограничивались лишь тем, что банку сгущёнки надо варить в воде очень долго. Разумеется, я вскоре забыл о запущенном процессе, а потом и вовсе ушёл на тренировку. Тогда я ещё занимался хоккеем. Не сложно догадаться, что вскоре вода выкипела, ещё какое-то время банка сгущенки жарилась на плите, а потом, по всем законам физики, взорвалась. Когда я вернулся домой, меня ждала мама и последствия взрыва, превратившие нашу кухню в руины. Вот это был настоящий провал.

- Ваш видеоклип «Память времён», в котором свою последнюю роль сыграл легенда нашего кинематографа Василий Лановой, в Китае сделали символом победы. Активисты даже готовят документы, чтобы эта песня вошла в музыкальную программу для школьников…

- О том, что моя песня и видеоклип так понравятся в Китае, я даже предположить не мог. После премьеры к моему менеджеру обратились от китайской делегации с просьбой записать её на китайском языке. Честно говоря, сначала подумал о том, что это шутка. Но в итоге пришлось учить китайский, привлекать эксперта по языку и записывать материал. Было сложно. Ведь приходилось не только правильно произносить слова, но ещё и не забывать про интонации, звучание голоса. Рад, что поклонникам из Китая понравилась наша работа. Для нас это не просто песня, а такая дань памяти и благодарности нашим предкам за их отвагу и победу в Великой Отечественной войне. «Память времен» не видео с красивыми картинками – это рассказ про войну, честь и… человечность. В этом мини-фильме снялись такие великие артисты, как Василий Лановой. К сожалению, эта роль для мэтра стала последней в его жизни. Блестящей актёрской работой «Память времён» поддержали Михаил Горевой, Александр Рапопорт, Сергей Чирков, Александр Головин, Сергей Сафронов и многие другие известные и любимые народом артисты».

- Кто был вашим героем в детстве? Почему?

- В детстве мне очень нравился Емеля. Я по-хорошему ему завидовал. Лежишь себе на печи, по щучьему веленью, по моему хотенью и всё тебе на блюдечке приносят. Со временем пришло понимание, что щучьего веленья да моего хотенья, недостаточно. Жаль конечно, что реальность нивелировала моего героя. Не получилось лежать на печи и все иметь.

- Какие исторические личности наиболее интересны вам и почему?

- Мне интересны яркие, возможно противоречивые личности, оставившие след в истории. Я вообще люблю историческую литературу, с большим удовольствием читал произведения Валентина Савича Пикуля, имевшего всего 5 классов образования и в 14 лет ушедшего воевать. Мне очень интересна история нашего государства. Удивительно и непостижимо, как из враждующих между собой, маленьких княжеств, имевших ко всему прочему ещё и мощнейших внешних врагов, возникла великая империя, так ни кем непобедимая и не сломленная. К сожалению, историю часто переписывают, а порой и просто кардинально меняют. Дюма сравнивал историю с гвоздём, на который можно повесить всё что угодно, но тем интересней узнавать что-то новое, анализировать, сопоставлять, делать выводы и находить, верные ответы.





- Самый лучший, ценный совет, который вам дали? Кто это был?

- Всегда, прежде чем что-то сделать, задавать себе всего один вопрос «Зачем». От многих глупостей и не верных решений этот вопрос способен уберечь. Его дал мне мой друг и продюсер, Сергей Кононов. И мне еще очень близка фраза «Делай что должно и будь что будет». Этот афоризм приписывают и Льву Николаевичу Толстому, и Канту, и даже масонам. Хотя, принадлежит она римскому императору Марку Аврелию.

- Имея в своём распоряжении час аудиенции с президентом РФ, какие темы вы бы подняли и о чем вели беседу?

- Представляя какой у него напряженный график, я бы предложил ему вздремнуть этот час. То, что мне бы хотелось узнать, он всё равно не расскажет, давать советы где что поправить, совсем глупо, этим не занимается только ленивый. Мучить главу государства пустой болтовней или обременять своими проблемами, ещё глупее. Так что пусть лучше отдохнет, раз уж выпала такая возможность. Наверняка, он был бы мне благодарен за понимание.

- Что помогает вам принять правильное решение в трудных ситуациях?

- Выбор правильных решений приходит с опытом, а опыт, в свою очередь, приходит с каждым неправильным выбором. Могу лишь добавить, что всё надо делать с рассуждением и без спешки. Помните у Булгакова - «Успевает везде тот, кто никуда не торопится». Самое сложное, это принять решение, а все остальное это упорство.

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