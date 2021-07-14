Как уберечь подростков от будущих половых проблем

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 июля 2021, 12:44 Виктория Хорт

Фото из открытых источников

Редакция «АН» продолжает серьёзный разговор о мужских болезнях в нашей постоянной рубрике, которую ведёт доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Н.И. Давыдова Северо-­Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, хирург​-андролог Владимир МИРСКИЙ. Разговор пойдёт о диагностировании и профилактике заболеваний половой сферы у подростков, о том, когда возникают эти проблемы и как вести непростую просветительскую работу среди детей.

Владимир Мирский - доктор медицинских наук, профессор, хирург-андролог



– ПРОФИЛАКТИКА здоровья подростков – что мы имеем на сегодняшний день? Как вы оцените ситуацию с диагностированием заболеваний половой сферы у молодых людей?



– В детской поликлинике Фрунзенского района №64, где я веду приём уже более 10 лет, появилась вывеска «Молодёжная консультация». Я знаю, что девушки к гинекологу приходят. Они в этом нуждаются гораздо больше, чем юноши, которых здесь, к сожалению, практически не бывает, в анд­рологе. Вот возникнет форс​мажор, тогда идут. Могут прибежать с каким-­то прыщиком, а на серьёзные проблемы даже внимания не обращают – не видят, не знают. Мальчики начинают уделять внимание своему органу где-то в 14–16 лет, и то лишь при наличии половых контактов. А нет их, так и внимания к этому месту нет. Ребята все разные и по​разному относятся ко всем жизненным перипетиям. Так же как и родители. Некоторые мамы заглядывают в штаны к своим уже выросшим детям «каждые 15 минут», но ответить на вопросы сыновей они не могут, поскольку не обладают знаниями в этой области медицины, да и разговор зачастую не получается. Поэтому в роли «консультанта» лучше и понятнее выступает приятель Васька.



– Сегодня проблема стоит очень остро: по вине мужчин возникает огромное количество бесплодных браков. Почему?



– Потому что пары не готовы стать родителями по многим причинам, в том числе психологическим и медицинским.



– А начинается всё в подростковом возрасте?



– Конечно. Если ребёнок в 12–13 лет пришёл с родителями ко мне на приём, я ещё могу на него повлиять (через родителей в том числе) и объяснить, о чём я говорю и что нужно конкретно делать. А вот после 12 лет парни сами как пациенты в молодёжную консультацию не идут (если, конечно, чего​-то экстренного не происходит – мочеиспускание болезненное, зуд, неприятный запах).



Часто папы приводят своих сыновей ко мне якобы с воспалением определённого органа. Однако, когда говоришь, что это – следствие мастурбации, они сильно удивляются. Но ведь нынешние парни – не те, что были тридцать лет назад. Они сегодня могут предаваться этому занятию, как только у них появляется эрекция, то есть с 11–12 лет.





– Насколько вредит детскому здоровью онанизм?



– Извините, но рука – это орган, предназначенный для других функций. Существует естественный физиологический процесс – поллюции, с помощью которых происходит выброс семени. Он предусмотрен организмом для того, чтобы поддерживать репродуктивную функцию яичка и нормальное его развитие. А поговоришь с юношей, несколько раз объяснишь, всё становится на свои места. Но нужны время и доверие к доктору. И потом, возможно, из них получатся замечательные отцы, которые уже смогут внятно объяснить своим будущим сыновьям – что, зачем и как. А то, бывает, на приёме спрашиваю: что такое поллюции? Даже папы не знают. Я веду приёмы также и взрослых мужчин, занимаюсь в том числе эректильными дисфункциями. Они возникают ещё и от того, что начиная с 12 лет ребёнок насилует свой орган. Эрекция начинает ослабевать от воздействия руки.



– В каком возрасте следует в идеале начинать просветительскую работу среди детей и подростков?



– Начиная с 13–15 лет нужно и в семье, и в школе с ними серьёзно разговаривать, напрямую. Желательно, чтобы это был мужчина либо медик-­профессионал. Становясь старше, мальчишки начинают считать себя самыми умными и опытными, начинают экспериментировать, что очень опасно. Например, ещё не так давно мастурбировали далеко не все подростки – или боялись, или не знали, что это такое. А сегодня им помогают невежественный Интернет и прочие «консультанты», абсолютное незнание со стороны отцов и отсутствие внимания со стороны школы к проблемам подростков. Ведь учителя тоже ничего не знают, а главное – не хотят знать о здоровье мальчиков. Необходимо ввести предмет «Семейная этика», где будет преобладать грамотный, серьёзный научный подход. Тогда не будет смеха при слове «эрекция».



– Насколько опасны для подростка ранние половые кон­такты?



– Кто ни попадя и где угодно живописует сегодня подросткам прелести ранней половой жизни. А чем это грозит им в будущем, ни врачи, ни чиновники от здравоохранения ребят не предупреждают. Современные подростки очень рано начинают половые контакты, иногда в 13–14 лет. Это крайне плохо может сказаться на здоровье будущих отцов и мужей. Вместе с первым сексуальным опытом они приобретают целый букет различных заболеваний, скрытых инфекций, например, хламидиоз. Это очень коварная инфекция, которая может долго не проявляться. Через несколько лет юноше грозят бесплодие, ранний простатит и множество проблем психологического плана.



– Но ведь нынешние подростки хорошо знают, как обращаться с презервативами, разве не так?



– Знать ​то знают. Но дело в том, что хламидийная инфекция проходит через структуру резины. Были случаи, когда девственниц заражали через презерватив. Подростки должны об этом знать и быть крайне избирательными в своих половых контактах. Ведь скрытые инфекции не имеют никаких видимых клинических проявлений. Они женятся на девственницах и заражают их. Женщина беременеет, и в конечном итоге появляется ребёнок, уже заражённый хламидиозом.



Надо разговаривать и с подростками, с их родителями, и с парами, которые нуждаются в серьёзной подготовке к семейной жизни. Ведь их же не готовят: имея диагноз «бесплодие», они идут на ЭКО с невыявленными скрытыми инфекциями. Тратят огромные деньги, получают выкидыши, как правило, по причине наличия этой инфекции. Лабораторий, которым можно доверять, на мой взгляд, единицы. ПЦР​диагностика, как правило, ничего не даёт в выявлении хламидиоза.





– Сколько бесплодных пар поражено скрытыми инфекциями?



– В РФ удельный вес бесплодных браков составляет по разным регионам от 17,2% до 24%. Профессор С.В. Рищук доказал лабораторным путём, что у значительной части (59,7%) бесплодных пар (в том числе обращающихся за медицинской помощью в отделение для ЭКО) обнаруживаются урогенитальные инфекции (хламидийная, трихомонадная, герпетическая) в различных сочетаниях.



Но, когда мы начинаем бесплодные пары смотреть на хламидиоз, ПЦР​диагностика показывает заражение у 2–4%! Остальное не выявляется.



– Получается, что подростки, начиная раннюю половую жизнь, заражают друг друга самыми разными скрытыми инфекциями – не только хламидиями?



– Проблема в том, что скрытые инфекции не несут никакой симптоматики. Они никак не проявляются клинически! Если раньше заражались гонореей, то через пять дней всё было понятно без слов – «писаю и плачу». Сегодня все писают, но плачут гораздо позже!



– Вы считаете, что появление огромного количества детей­аллергиков с ослабленным иммунитетом рождается от родителей, заражённых скрытыми половыми инфекциями?



– Безусловно. А ведь падение иммунитета ведёт к самым неприятным и непредсказуемым последствиям. Мало того что эти дети практически все аллергики, они имеют массу побочных заболеваний, связанных с ослабленным иммунитетом. Пятнадцать лет мы занимались вопросами иммунитета детей совместно со специалистами клиники доктора А.Н. Соколова на Васильевском острове и достигли весьма впечатляющих результатов. Но, к сожалению, эти вопросы никогда не поднимаются.



Вот смотрите, перед вами брошюра с чудовищным названием «Хламидийная инфекция у новорождённых детей». Раньше рождались крепкие, здоровые дети. Им было достаточно сделать несколько прививок. Нынче все носятся с ковидом. Он у детей тоже есть, только он по​другому переносится. Чтобы начинать любое лечение, надо понимать, как к нему подходить, выявить причину. А не назначать, чуть что, антибиотики.



– Какая патология встречается чаще всего? Какое соотношение здоровых детей и детей с патологией?



– Скажу так. Результаты осмотров ошеломляющи и печальны, поражают чудовищной статистикой – до 50% детей имеют патологию андрологического плана – синехии, фимоз, варикоцеле, водянка яичка, энурезы и т.д. Кто​то из осмотренных детей без грамотного своевременного лечения может стать потенциально бесплодным, у других в будущем могут возникнуть проблемы сексуального характера. Очень много детей, страдающих фимозом – сужением крайней плоти. Иногда фимоз требует срочного хирургического вмешательства, так как препятствует нормальному мочеиспусканию и затрудняет гигиенический уход.





– Молодые люди идут в армию. Какой процент ребят отсеивается с патологией во время медосмотров?



– Если заниматься серьёзной профилактикой и репродуктивным контролем, то большого отсева не будет. Однако даже при имеющейся патологии многие андрологические заболевания на медицинских комиссиях при военкоматах пропускаются. В частности – варикоцеле. Вертикальные нагрузки приводят к увеличению проявлений варикоза в области яичка – и, как следствие, нарушение репродуктивной функции. Но кто на это обращает внимание? Если мальчик захочет пойти в высшее военное училище, его не возьмут с этим диагнозом. А в армию берут. Ребята во время службы будут носить тяжести и прочее, и у молодого человека возникнут проблемы с нарушением репродукции, а за этим следует бесплодный брак.



– Мужская консультация может заменить длинную цепочку специалистов?



– Если говорить о детях, то для профилактической работы им необходим андрологический диспансер, которого, к сожалению, просто не существует. Консультация – это удел юношей и взрослых мужчин. Сегодня мальчики предоставлены сами себе, особенно когда им за 10 лет и у них начинаются эрекции. Никакие отдельно взятые специалисты не могут заменить комплексную помощь в диспансере и мужской консультации. А ведь в Санкт​Петербурге был успешный опыт создания первой мужской консультации, мы также создали детский андрологический диспансер, впоследствии институт. Но это всё в прошлом, их нет. А без них не обойтись. Люди ищут специалистов и идут к андрологам по рекомендации друзей, по информации в Интернете.



– Где можно грамотно проконсультировать подростка?



– Конечно, лучше у андролога. Хотя можно записаться на приём к урологу в районной поликлинике. К сожалению, дефицит специалистов создаёт проблему с детским андрологом. Пусть даже его статус приказом министерства продлён до 2024 года. Поэтому наша беседа только подтверждает – эту проблему надо уже сегодня срочно решать.

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