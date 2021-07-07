Латвийский врач Янис Петронис рассказал о профилактике инсульта в жару

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 июля 2021, 19:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвию накрыла аномальная жара: в тени +31 градус. Больницы «наполнены» пациентами с ожогами, солнечными ударами и, конечно, с подозрением на инсульт. Латвийские врачи бьют тревогу: если люди не позаботятся о своем здоровье в летнее время, то ситуация усугубится. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским врачом, членом правления 2-й Рижской больницы Янисом Петронисом.

- Янис, жара просто, извините, «зашкаливает»: вялость, голова «чугунная», апатия… В больницы поступают люди с подозрением на инсульт, инфаркт. Как обезопасить свое здоровье в жару от ненужных проблем?



- В этом году погода нас «порадовала»… Особенно, пожилых людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Да и молодежь страдает от аномальной жары. В первую очередь следует прислушиваться к своему здоровью! Именно! Если болит голова или стала «чугунной», то обязательно стоит измерить артериальное давление. Стоит опасаться «скачков» давления! Если мы говорим о пожилых людях, которые имеют хронические заболевания, то необходимо всегда носить с собой лекарства, которые выписал врач! Это важно. Очень много людей, которые забывают об этом. Думают, что просто «выскочили» в магазин и ничего не произойдет! Происходит!



- Но хочется же летом поехать на природу, на море…



- Иногда такие поездки заканчиваются больницей. Я понимаю, что летом многие едут на дачи, огороды и там работают, например, на грядках. Нельзя этого делать пожилым людям и тем, кто имеет проблемы со здоровьем! Физические нагрузки в жару категорически запрещены! Если человек находится в положении «вниз головой» и обрабатывает грядку, то отток крови от головы может вызвать резкий подъем давления. И что происходит? Потеря сознания и инсульт!



- Это касается людей в возрасте, а как молодым позаботиться о своем здоровье?



- Это касается всех! К моему сожалению, молодые люди очень «легко» относятся к своему здоровью в жару: находятся на пляже много часов, прыгают в водоем «с разбега», а вода может быть холодная, не носят солнцезащитные очки, летние шляпы. Существует период солнечной активности – с 11 до 16 часов. Зачем в это время подвергать свое здоровье риску? Посидите дома, а не на пляже! Если уже «приспичило», то выходя на улицу не забудьте взять солнцезащитные очки: когда светит солнце в глаза, то происходит напряжение глазных мышц, спазм и результат – подозрение на инсульт. То, что следует носить летний головной убор, извините, знает и ребенок. Нам кажется, что это «ерунда», но если бы вы видели сколько людей доставляют в больницы летом!



- Янис, а следует ли включать дома кондиционер? Можно же простудиться.



- Я думаю, что кондиционер в жару просто обязателен! Никто же не призывает вас включать его на полную мощь и стоять рядом, а то, что он спасет от нежелательных последствий – факт! Но главное – пить в жару побольше воды! Не стоит употреблять сладкую газировку, а просто воду! Следует пить не меньше 3 литров воды. Так вы поддерживаете водно-солевой баланс. И если почувствовали головокружение, тошноту, начинаете терять сознание, то, если такое возможно, ложитесь в тень. А лучше попросить людей, которые рядом вызвать скорую. Не стоит стесняться, а стоит подумать о себе. Будьте здоровы!



- Благодарю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости