Латвийский врач Игорь Аксикс: «Нашим сосудам жара совсем не нравится»

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 июня 2021, 19:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Практически всю последнюю неделю стояла аномальная жара: в тени аж +35! Да и июль обещает быть жарким. Так говорят синоптики. Все бы ничего, но у многих, именно летом, возникают проблемы с сосудами: например, отекают немилосердно ноги. Что делать? В чем причина? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским профессором, нейрохирургом Игорем Аксиксом.



- Игорь, в жару многие люди жалуются, что у них стали отекать ноги… Понятно, что есть повод для волнения.



- Есть повод. Нашим сосудам жара совсем не нравится. В жару отеки образуются потому, что наш организм «попадает» в непривычные условия и пытается охладить себя, а для этого сосуды расширяются… Например, вены на ногах. Такая проблема возникает у многих: чаще у людей старшего поколения, которые имеют венозную недостаточность, но и молодых случаются такие неприятности. Если человек знает о том, что у него проблема с сосудами, то в период жары, увы, она обостряется.



- И что же делать? Не выходить на улицу?



- Иногда можно и дома переждать жару, чем подвергать свои сосуды стрессам. Если ничего не делать, то наши сосуды могут «привыкнуть» к такому состоянию и ничего хорошего в дальнейшем ждать не придется. Я бы посоветовал проконсультироваться со специалистами: семейным врачом, сосудистым хирургом… Но есть способы, чтобы помочь нашим ногам: в жару я бы не советовал принимать горячие и очень теплые ванны – можно «заработать» кучу проблем. Да и обливаться холодной водой – нет! Это сильная нагрузка на сосуды, сердце… Холод, конечно, способствует сужению сосудов, но примите лучше прохладный душ. Я бы посоветовал пить много жидкости: в жару мы сильно потеем, жидкости не хватает организму, кровь густеет, а это прямой путь, увы, к проблемам – тромбы. Чтобы обезопасить себя, следует пить много жидкости. Последствия от таких отеков, увы, серьезные: могут даже появится язвы, есть огромный риск получить, как уже говорил, тромбоз глубоких вен.



- А следует ли принимать лекарственные препараты, чтобы уменьшить отек ног?



- Каждый организм человека индивидуален и нужна личная консультация специалиста. Есть прекрасные народные средства: например, сделать прохладные ванночки для ног из листьев дуба, орешника… Они могут помочь снять воспаление. Сегодня большое разнообразие охлаждающих мазей в аптеках – следует, повторяю, проконсультироваться с фармацевтом и врачом. Будьте здоровы!



- Благодарю.

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