Латвийский тренер Артис Аболс: «Я не удивлюсь тому, что сборная России просто «вынесет» Канаду»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 июня 2021, 12:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Итак, ЧМ по хоккею продолжается… Но, увы, не для всех. Сборная Латвии провела свой последний матч на групповом этапе, в котором проиграла команде Германии и не смогла пробиться в четвертьфинал. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским тренером Артисом Аболсом.



- Артис, для сборной Латвии ЧМ-2021, увы, закончен. Наши спортсмены еще в «пузыре»?



- Да, к сожалению, закончен. Нет, спортсмены уже разъехались по домам.



- Жаль. Просто до обидного…



- Что делать? Таков результат. Конечно, мы разочарованы, но никто руки не опустил. Я не считаю, что наши спортсмены сыграли плохо! Нет. Соперники были сильные.



- В одном интервью экс-глава Латвийской федерации Киров Липман сказал, что наша сборная всегда «била немцев», а в этот раз… Как бы в укор сказал…



- Что значит «била всегда»? Может и била, но когда? В 98 году? Так сколько времени прошло! Сборная Германии – сильнейшая команда. А те ЧМ, которые проходят в Германии, увы, нам долго не видать, уж извините. Я понимаю, что экс-главы Латвийской федерации разочарованы тем, что больше не в федерации, но следует реально смотреть на вещи.



- Что не хватило сборной Латвии для выхода в четвертьфинал? Некоторые латвийские СМИ «винят» в этом Боба Хартли…



- Боб Хартли – прекрасный тренер. Это мое мнение. Сборная Латвии играла не в полном составе… Это тоже сыграло роль. Если говорить о матче, например, с канадцами, то нашей сборной победа досталась не просто так: ерунда, когда говорят, что нет известных имен у Канады на данном ЧМ, мол, молодые ребята. А сколько из этих ребят играют в НХЛ? Почему тогда играют?



- Артис, может наши ребята расслабились после такой исторической победы?



- Я не могу «зайти» в голову к нашим ребятам. Нет, не думаю… Играли в «меньшинстве», и играли ответственно. Можно много рассуждать, но результат – видим.



- Артис, сегодня сборные России и Канады сыграют в четвертьфинале. Многие прогнозируют, что Россия одержит победу. Ваше мнение?



- Совершенно не удивлюсь этому. Россия – фаворит. На ЧМ приехала с сильным составом, показывает прекрасные результаты. Да, сегодня состоится матч, который я бы назвал «интригой». Всегда есть интрига, когда Россия играет с Канадой. Так исторически сложилось. Интересный будет матч. Я не удивлюсь тому, что Россия просто «вынесет» Канаду.



- Благодарю.

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