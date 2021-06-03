Аргументы Недели Интервью 13+

Латвийский тренер Артис Аболс: «Я не удивлюсь тому, что сборная России просто «вынесет» Канаду»

, 12:38 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский тренер Артис Аболс: «Я не удивлюсь тому, что сборная России просто «вынесет» Канаду»
Фото из открытых источников

Итак, ЧМ по хоккею продолжается… Но, увы, не для всех. Сборная Латвии провела свой последний матч на групповом этапе, в котором проиграла команде Германии и не смогла пробиться в четвертьфинал. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским тренером Артисом Аболсом.

- Артис, для сборной Латвии ЧМ-2021, увы, закончен. Наши спортсмены еще в «пузыре»?

- Да, к сожалению, закончен. Нет, спортсмены уже разъехались по домам.

- Жаль. Просто до обидного…

- Что делать? Таков результат. Конечно, мы разочарованы, но никто руки не опустил. Я не считаю, что наши спортсмены сыграли плохо! Нет. Соперники были сильные.

- В одном интервью экс-глава Латвийской федерации Киров Липман сказал, что наша сборная всегда «била немцев», а в этот раз… Как бы в укор сказал…
 
- Что значит «била всегда»? Может и била, но когда? В 98 году? Так сколько времени прошло! Сборная Германии – сильнейшая команда. А те ЧМ, которые проходят в Германии, увы, нам долго не видать, уж извините. Я понимаю, что экс-главы Латвийской федерации разочарованы тем, что больше не в федерации, но следует реально смотреть на вещи.

- Что не хватило сборной Латвии для выхода в четвертьфинал? Некоторые латвийские СМИ «винят» в этом Боба Хартли…

- Боб Хартли – прекрасный тренер. Это мое мнение. Сборная Латвии играла не в полном составе… Это тоже сыграло роль. Если говорить о матче, например, с канадцами, то нашей сборной победа досталась не просто так: ерунда, когда говорят, что нет известных имен у Канады на данном ЧМ, мол, молодые ребята. А сколько из этих ребят играют в НХЛ? Почему тогда играют?

- Артис, может наши ребята расслабились после такой исторической победы?

- Я не могу «зайти» в голову к нашим ребятам. Нет, не думаю… Играли в «меньшинстве», и играли ответственно. Можно много рассуждать, но результат – видим.

- Артис, сегодня сборные России и Канады сыграют в четвертьфинале. Многие прогнозируют, что Россия одержит победу. Ваше мнение?

- Совершенно не удивлюсь этому. Россия – фаворит. На ЧМ приехала с сильным составом, показывает прекрасные результаты. Да, сегодня состоится матч, который я бы назвал «интригой». Всегда есть интрига, когда Россия играет с Канадой. Так исторически сложилось. Интересный будет матч. Я не удивлюсь тому, что Россия просто «вынесет» Канаду.

- Благодарю.

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