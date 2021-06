Дэвид Боуи: история песен продолжается

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2021, 22:14 Антон Дубровский, Журналист

Фото: REUTERS / Forum; На фото: Дэвид Боуи

«The Width Of A Circle» («Ширина Круга») - так называется новый сборник редких записей Дэвида Боуи начала семидесятых годов. В него входит 21 ранее не издававшийся трек, включая живые выступления с группой Дэвида «The Hype» в воскресном шоу Джона Пила на радио BBC 1, а также песни Боуи из телевизионной драмы 1970 года «Зазеркалье» где он сыграл роль Облака. Эта работа была экранизацией импровизированной пьесы «Пьеро В Бирюзовом».

Давний соавтор Боуи, продюсер и музыкант Тони Висконти, рассказал в своем интервью USA TODAY об этом сборнике и поделился воспоминаниями о работе с Дэвидом, который в 2016 году в возрасте 69 лет умер от рака печени.

Остановимся на наиболее интересных моментах этого интервью.

- Есть ли в этом сборнике какие-либо раритеты, которые, по Вашему мнению, поклонники будут больше всего рады услышать?

- Большая часть этого материала действительно является редкостью. Когда я получил эти записи, я понял, что есть множество вещей, о которых я даже и не слышал. Я очень хорошо помню живые выступления Дэвида для Джона Пила (знаменитый британский радиоведущий – авт.). Я сидел там, играл в группе и слушал, как говорит Дэвид. Джон Пил спросил его: «Ты собираешься взять эту аккомпанирующую тебе группу на гастроли?». Боуи сказал что-то вроде: «Я так не думаю». Это меня разозлило, но потом, в итоге, он так и сделал. Теперь я понимаю, что это было связано с тем, что все было очень плохо отрепетировано - мы репетировали всего час перед шоу.

Кроме того, на этом сборнике есть пять новых пересведенных вещей, которые сделал я. Всегда есть поклонники, которые предпочитают оригиналы пересведению и чувствуют, что их нельзя трогать, но я думаю, что я один из тех немногих людей в мире, которым Дэвид одобрил бы пересведение. Конечно, я делал для него пересведение и до того, как он скончался. И это не просто пересведение – это лучшие варианты песен с использованием более нового оборудования, которого у меня не было тогда. Дэвиду всегда нравилось то, как технологии могут улучшать вещи. Он был одним из первых людей, кто стоял на заре цифровой революции.

- Хотя Дэвид добился успеха после выхода альбома «Space Oddity», радио-сессия у Джона Пила состоялась за год до того, как альбом 1971 года «Hunky Dory» также стал успешным. В то время у вас было ощущение, что Дэвид вот-вот станет большой звездой?

- Да, потому что мы планировали жить вместе как музыкальная коммуна, что мы и сделали в Южном Лондоне. Так что я ставил всё на Дэвида в течение нескольких лет. Это было начало того периода, когда у него была действительно серьезная группа аккомпанирующего состава. Тогда мы только что пригласили Мика Ронсона (гитарист Дэвида Боуи – авт.), который помог привлечь остальных людей в группу. Я имею в виду, мы знали, что Дэвид взлетит вверх: это был всего лишь вопрос времени.

- У вас есть его любимое выступление из шоу Джона Пила?

- Песня «Width Of A Circle» («Ширина Круга») была написана только наполовину. Мы не записывали её второй половины, пока не вошли в студию, где она сразу же была записана. Так что очень интересно услышать ее в зачаточном состоянии. Что касается песни «Wild Eyed Boy From Freecloud» («Мальчик С Дикими Глазами Со Свободного Облака»), то Дэвид всегда мог сесть и сыграть её на акустической гитаре и заставить вас плакать, что он и сделал на этой записи. Позже она стала полноценной оркестровой пьесой, которая была его любимым треком c его одноименного альбома 1969 года. Приятно слышать эти треки в их наивном, младенческом состоянии. Тогда они только начинали формироваться.

- Чем отличается версия Дэвида песни «Waiting For The Man» (песня американской группы The Velvet Underground – авт.), которая включена в сборник, от других версий этой песни, которые он выпустил?

- Я думаю, что мы сыграли прямолинейную версию The Velvet Underground. Мы все играли мощно: в те дни мы играли очень жестко и тяжело. Это звучит здорово, ему просто нравилась эта песня. И он любил Лу (Лу Рид – лидер The Velvet Underground – авт.) – я тоже. Мы все знали, что Лу был очень сильным человеком. Прошли годы, прежде чем мы смогли по-настоящему противостоять ему. (Смеется.)

- О, да? Почему это?

- Это ведь Лу Рид! Он не разочаровывал тебя, когда ты с ним знакомился. Последние 15 лет его жизни мы с Лу занимались вместе тайцзи (китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу – авт.). Тайцзи стало для него чудесным открытием. Он действительно хороший парень. Хотя лицо Лу Рида знаменито на весь мир, для самых близких друзей и друзей по тайцзи он был просто милым парнем.

- Есть ли что- то такое, чего большинство людей, возможно, не знают о Дэвиде?

- У Дэвида было замечательное чувство юмора. Он был действительно забавным парнем и очень остроумным. Он абсолютно идеально к месту придумывал остроумный подтекст к ситуации ровно тогда, когда это было необходимо. Он был такой замечательной компанией. Я говорю сейчас с Вами из студии, где мы когда-то закончили альбом «Blackstar» (последний альбом Дэвида Боуи – авт.), и мои беседы с ним в этот период были так же ценны для меня, как и работа, которую мы делали вместе. У нас было много философских бесед – Тибетский Буддизм был общим интересом. До самого конца его жизни мы вели просто потрясающий разговор. Ему нравилось прерывать студийные сессии глубокими разговорами, и это вовлекало в беседу всех, кто находился в комнате.

Ему никогда не требовалось много времени, чтобы что-то сделать на отлично. Если он записывал вокал, он заходил в вокальную кабинку и делал это всего лишь дважды. Это было все, в отличие от некоторых людей, которым приходится делать для записи по 25 дублей. Так что у нас было много времени, чтобы поболтать. (Смеется.)

Интервью взял Патрик Райан для USA Today.

Новый сборник редких вещей Дэвида Боуи «The Width Of A Circle» уже в продаже.

