Латвийский тренер Артис Аболс: У нас только один выход – победа

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2021, 08:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: хоккеист Родриго Аболс на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, на ЧМ по хоккею в Риге завершается предварительный этап. Получается, что восемь команд отправятся «по домам», а остальные восемь продолжат борьбу в плей-офф. На что претендует латвийская сборная? Балтийское бюро «Аргументы Недели» выясняло ситуацию с латвийским тренером Артисом Аболсом.

- Артис, как чувствуют себя спортсмены перед решающим матчем?

- Ребята готовы. У нас только один выход – победа. Мы настроены только на победу!

- Бытует такое мнение, что нашу сборную, извините, засуживают… Возникают вопросы к судейству и я понимаю, что вполне обосновано: вчера отстранили двух арбитров. Так «засуживают» или нет? Что вообще происходит, когда «локтем по голове», соперники дружно заваливают, например, Родриго Аболса, ломая ему клюшку…

- Я всегда вам говорил, что хоккей – контактный вид спорта. И силовые приемы присутствуют. Нет, никто нас не засуживает! Да, можно сказать, что Родриго круто попал «под быка», но все было чисто. Претензий нет.

- И как чувствует сейчас Родриго?

- Вполне нормально. Конечно, неприятные ощущения были пару дней, но он выходил на лед и играл. Нормально.

- Артис, возможно, я не совсем права, но создается такое впечатление, что главный тренер Боб Хартли несколько «безучастен», когда есть спорные моменты судейства. Они же есть?

- Спорные моменты, конечно, были, например, со сборной Норвегии. Но это совершенно не означает, что Боб Хартли безучастен: он имеет веское слово к судьям, но он никогда не будет выносить свои беседы на общее обозрение. Поверьте, все под контролем у Хартли.

- Завтра у вас решающий мачт. Спортсмены готовятся, отдыхают?

- Нам некогда отдыхать. Уже вчера была тренировка, сегодня тоже. Ребята собраны и готовы побеждать.

- Уже более трех недель наши спортсмены ( да и гости ЧМ) находятся в «пузыре» (изоляции). Психологически это давит на ребят?

- Это жесткий спорт. Жесткие правила. Этот «пузырь» ничем не отличается, когда мы уезжали играть, например, на Дальний Восток, в Сибирь… Разница во времени огромная: когда у нас в Латвии день, то в Сибири – ночь. Тот же «пузырь». Привыкли.

- Артис, вы застали советскую школу хоккея. Чем она отличалась от современной?

- Я думаю, что сегодня более разумные тренировки… Да, с точки зрения медицины: все буквально рассчитано – отдых, работа. Советские тренировки были более жесткие: сегодня спортсмены могут и до 40 играть (конечно, если форма позволяет), а в советское время, увы, после 30 – проблема играть. Не все советские спортсмены продолжали карьеру после 30. Но это такое было время: попасть в любую сборную СССР – престижно было. И никто не спорил, а принимал условие тренера.

- Артис, как в команде ребята отнеслись к замену официального флага Беларуси?

- Мы об этом не говорили. И таких разговоров не вели. Конечно, у каждого есть свое мнение.

- А какое ваше мнение?

- Политика и спорт всегда рядом были. Кто-то, возможно, вот таким образом-заменой решил «выразить» себя, получить определенные «очки». Я не думаю, что все это здоровая атмосфера.

- Благодарю. Ангела-Хранителя нашей сборной!

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