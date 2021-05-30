Татьяна Тарасова: отец считал, что если люди много разговаривают, на полезные дела сил уже не хватит

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30 мая 2021, 18:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Практически весь хоккейный мир сегодня «прикован» к ТВ: в Латвии проходит ЧМ. Понятно, что я, как латвийка, болею за сборную своего государства: радуюсь победам, переживаю, когда ребята проигрывают. Команда же сильная! После поражения сборной Латвии с Норвегией мне в голову пришла мысль, уж пусть простят меня фанаты сборной, как же нашей команде не хватает великого тренера Анатолия Владимировича Тарасова. И я вспомнила интервью с моей обожаемой Татьяной Анатольевной, которая рассказала мне о своем отце. И просто захотелось написать.



ПАПА, СЕМЬЯ…



В моей семье не принято было много болтать. Отец считал, что если люди много и долго разговаривают, то на полезные дела сил уже не хватает. А полезные и нужные дела – спорт. Папа буквально жил хоккеем. И когда он уставший приходил после тренировок, то мы с сестрой понимали, что ему нужен покой. А это означает, что в доме должна быть тишина. Вот мы и ходили на цыпочках. Мы боялись просто расстроить отца своим не послушанием. Четко понимали, что он работает ради миллионов людей. И папа всегда работал: писал статьи, создавал новую методику тренировок, придумывал упражнения для спортсменов. Уникальный был человек! Вставал в четыре утра, делал пробежку и уходил на тренировку. Для него такой ритм жизни – норма. И меня он приучил трудиться с детства. И я вставала с ним в четыре утра и делала пробежку. А вот моя сестра Галя была «освобождена» от таких занятий. Почему? Папа решил, что она совсем не годиться для спорта. Ну не увидел он в ней будущую «звезду» фигурного катания. А во мне увидел. И воспитывал в труде и строгости. Он считал, что совершенно неважно, какое у тебя настроение, болит ли живот или плохая погода на улице… Спорт требует постоянного труда. И мне никогда не было сложно выполнять эти правила. Я выросла с ними. И это стало частью меня. Даже тогда, когда я в девятнадцать лет получила серьезную травму на льду и больше не могла выступать, как фигуристка, то не стала страдать и печалиться, а решила, что передам молодому поколению свои знания и опыт. И результат есть. Мои ученики выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, и восемь золотых олимпийских медалей. И я горжусь этим.



Мне сложно рассказывать о детстве, как обычному ребенку. Например, я с шести лет ездила самостоятельно на тренировки. И совершенно не опасалась вечером возвращаться домой. Во мне отец всегда воспитывал ответственность и самостоятельность. Считаю, что это совершенно разумное решение. Когда молодое поколение знает, что нужно отвечать за свои поступки и слова, то из них не вырастет нечто ужасное. Я считаю, что с молодых ногтей ребенок должен все делать сам. Что хорошего, когда его «пристраивают», носятся с ним? Вы посмотрите на нынешнюю «золотую» молодежь… Разве это золото? Конечно, есть и талантливые и серьезные ребята, но их, к сожалению, не слишком много. Я, например, не помню, чтобы отец нас с сестрой часто хвалил. Он считал, что это расслабляет. Человек должен все делать на «отлично». Это нормально! Зачем браться за дело, если не относиться к этому серьезно? Я усвоила это с детства. И все, что не делаю, то делаю отлично. Конечно, все в доме было подчинено работе отца, но это совершенно не значит, что в семье существовал патриархат. Папа с огромной нежностью относился к маме и она принимала его полностью. Я не помню, чтобы родители ругались. Наоборот, всегда спокойствие, теплая атмосфера в доме. Конечно, мама была хозяйкой дома, но и мы прекрасно выполняли женские обязанности: готовили, натирали полы, выносили мусор, ходили в магазин. А какие у нас были прекрасные вечеринки! Много гостей, прекрасный стол, танцы. Мама очень любила танцевать, а папа совершенно не умел это делать…Но всегда ее приглашал на танец. Правда, хорошим это не заканчивалось (улыбается)… Папа обязательно наступал ей на ноги. Но ей было это приятно и смешно.



Но и слезы отца я тоже помню. Это случилось в 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев. И в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увел команду со льда. Я была на том матче и все видела. Впервые мне было страшно. Страшно за отца. Толпа болельщиков просто ревела и вела себя безобразно. Когда отец шел к выходу Дворца спорта, то спартаковские фанаты просто кидались на него: толкали, вырывали волосы. Я все это видела! Но мой папа даже глазом не моргнул! Он дошел до машины и сел в нее. Я была в шоке! От такой выдержки папы. Но это только начало истории. Продолжение было неприятным: у него отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это папа не смог перенести. Это было предательство. И он плакал. Да, у него был сильный, властных характер, но его ребята за это и любили. Если он был уверен в своей правоте, то согнуть его было невозможно. Сколько побед он принес! А его просто «ушли»… в 54 года. Это больно и страшно. Недавно я была в Канаде, в музее хоккейной славы…И там целый отдел посвящен моему отцу. Вот тут я плакала… Пока я жива, то буду чтить память своего отца. Пока я жива, то люди будут помнить моего отца! Я очень благодарна создателям фильма «Легенда№17». Прекрасный фильм. Олег Меньшиков удивительно тонко передал все чувства, характер моего отца. Сначала, я боялась смотреть этот фильм... Думала, что из отца сделают монстра. Но нет! Я видела на экране своего папу. И благодарна всем за это.

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