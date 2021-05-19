«Секрет успеха мюзикла — в молодости этого жанра»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 мая 2021, 11:45 Надежда Кокарева

Фото: личный архив

Актер Кирилл Гордеев, один из участников мюзикла «Теория противоположностей», ответил на вопросы АН.



— Кирилл, концепт-концерт «Теория противоположностей» состоится 19 мая на сцене ДК им. Ленсовета. Шоу «Теория противоположностей», судя по описанию, не лишено театральности. Какую роль вы играете в этом действе?

— На самом деле, когда речь заходит о концерте, в котором принимают участие артисты мюзикла, то привычное для зрителя понятие концерт приобретает дополнительные театральные грани. Мой персонаж — это один из четверки ищущих и жаждущих любви героев, стремящихся поделиться со зрителем своими переживаниями и мыслями. В поисках этого чувства они порой ведомы тайной силой, порой делают самостоятельный выбор.



— Какая роль стала для вашей карьеры артиста мюзикла определяющей? Какая из них далась вам сложнее всего?

— Старт в «большой мир мюзикла» мне дала роль Герберта в мюзикле «Бал Вампиров» в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии… Но думаю, ничего бы не было без роли Дон Кихота, которую я исполнил в студенческие годы. Именно тогда я на 100% определился, что хочу связать свою жизнь с этим прекрасным жанром.



Константин Сергеевич Станиславский любил повторять, цитируя великого актера Михаила Семеновича Щепкина: «Не бывает маленьких ролей — бывают маленькие актеры». Учитывая ваш вопрос, можно слегка перефразировать это выражение: «Не бывает легких ролей, бывают ленивые, не желающие что-либо искать актеры». Если роль стала легкой для актера, значит, он просто что-то делает не так или остановился в своем профессиональном росте. Только создание и преодоление новых препятствий помогает нам развиваться.

— Мюзикл по-настоящему пришел в Россию относительно недавно, и популярность его только нарастает, но уже сейчас у этого жанра тысячи поклонников. В чем секрет его успеха этого жанра?

— На мой взгляд, мюзикл в России только зарождается, и этому жанру придется преодолеть еще огромный ряд перипетий и сложностей… Его успех кроется в «молодости». Он еще девственен и ни одна рука современных новаторов-режиссеров не коснулась этого жанра… Меня, например, печалит многое, что сейчас происходит с классической оперой. А здесь мы имеем свежие понятные истории, современные или основанные на классической литературе, а также музыку, которая всегда движется в ногу со временем. Хотя очень надеюсь, что современные тенденции ее все же обойдут. Этот коктейль понятен современному зрителю.



— Кстати, как вы относитесь к собственным поклонникам?

— А как можно относиться к людям, которые всегда поддерживают тебя и идут за тобой несмотря ни на что, всегда готовым помочь тебе в трудную минуту? Я ими дорожу.







— Сформировалось ли понятие «Русский мюзикл» или сегодня мы копируем зарубежные аналоги?

— Пока, на мой взгляд, жанр «русский мюзикл» не оформлен до конца. Это блюдо, которое требуется дорабатывать еще не один год. Но мы движемся вперед и расширяем границы. А вообще данный вопрос требует ответа в форме научной диссертации.



— Есть ли желание поставить спектакль как режиссер?

— Ну, желание, безусловно, есть, куда же без этого… Но пока я еще не наигрался как актер.



— Где вас можно увидеть сегодня? И какие планы на ближайшее будущее?

— Сегодня меня часто можно увидеть в поезде между Санкт-Петербургом и Москвой. Я работаю на два города: в Москве мюзикл «Шахматы», в Санкт-Петербурге, в основном, в Театре музыкальной комедии. Из ближайшего «не спектаклиевого» — концерт «Теория противоположностей» в ДК им. Ленсовета в Северной столице 19 мая, а также очень важное для меня событие — мой первый сольный концерт под кодовым названием «Шляпа», который пройдет в мой день рождения 29 июня в Санкт- Петербурге в КЗ «Колизей». Его так долго ждали мои поклонники. На этом концерте постараюсь немного рассказать о себе, исполнить дорогие мне композиции из мюзиклов, а также щегольну навыками игры на экзотических музыкальных инструментах. Может, еще что-нибудь придумаю, идей масса.

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