У мужчин, в отличие от женщин, нет своего врача

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 февраля 2021, 16:53 Виктория Хорт

Фото: соцсети

Серьезный «мужской» разговор о мужских болезнях в нашей постоянной рубрике ведет доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Н.И. Давыдова Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, хирург-андролог ВЛАДИМИР МИРСКИЙ.

Именно он первым в России положил начало массовым осмотрам детей и подростков для изучения андрологической патологии школьников, открыл первую мужскую консультацию и детский андрологический диспансер. Много лет возглавлял основанный им Северо-Западный институт андрологии в Санкт–Петербурге.

- Владимир Ефимович, в своих выступлениях Вы неоднократно говорили, что для полноценной охраны мужского здоровья крайне необходим врач-андролог. В чём суть проблемы?

- Андрология - древнейшая комплексная наука, изучающая заболевания половой системы мужчины, как продолжателя рода (греч. «андрос» - мужчина). Ключевое слово «комплексная». В компетенции такого врача - различная патология, связанная с половой функцией, врожденными аномалиями половых органов, нарушениями потенции, мужским бесплодием. Проблема в том, что андрологов готовят в единичных экземплярах, получение специализации в этой области медицины очень редкое явление. Женщинам проще: у них есть врачи-гинекологи, работают специализированные отделения, институты, центры и кафедры. С мужчинами же, как правило, работают урологи, которые заняты в основном оперативными вопросами патологии мочевыделительной системы, иногда касаясь проблем репродуктивных вопросов и сексуальных нарушений. Андрология у нас начала растворяться в урологии (что крайне нелепо – как если бы женские болезни лечил уролог-гинеколог). Врачей–специалистов явно не хватает, а лечащие врачи другого профиля не могут обладать достаточным уровнем профессионализма для диагностики и лечения в этой сфере.

- В чём состоит задача специализированной андрологической помощи?

- Современная андрология должна обеспечить своевременное (с детского возраста) выявление проблем в развитии половой системы мужчины как будущего отца семейства. Организовать грамотное и профессиональное наблюдение и коррекцию развития репродуктивных органов, вовремя провести необходимое лечение. Необходимо выделить четыре главных направления в задачах андрологии. Первое - изучение половых расстройств, обусловленных заболеваниями органов половой сферы. Второе характеризует половые расстройства, вызванные заболеваниями органов других систем организма. Третье направление изучает аномалии развития половых органов, при которых стираются отличительные признаки мужской и женской половой принадлежности. И, наконец, четвертое направление связано с проблемой планирования семьи, в основе которой лежит нарушение репродукции и мужской контрацепции.

Сегодня стоит вопрос: «Смогут ли наши дети и внуки стать отцами?»

- Как бы Вы оценили состояние и динамику здоровья мужской части населения России?

- Статистика последних 20 лет показывает, что в детском и подростковом возрасте возникает до 64% заболеваний, представляющих угрозу репродуктивной и сексуальной функции мужского организма в дальнейшем. Каждый третий мужчина после 30 лет сталкивается с регулярными затруднениями в половой жизни, и это уже не секрет. Число бесплодных браков у нас весьма значительно, и большая их часть – по вине мужчин. Сегодня крайне необходимо сформировать новую комплексную дисциплину – репродуктологию, где будут представлены разделы педиатрии, поскольку ряд заболеваний половой сферы закладывается в детстве. И одной из важнейших задач педиатрической андрологии является предупреждение развития в будущем мужского бесплодия. Сегодня стоит вопрос: «Смогут ли наши дети и внуки стать отцами?» Это серьезная проблема.

- За долгие годы работы Вы стали обладателем колоссального объема статистики детской патологии. Ведь из ребенка вырастает мужчина, и важно следить за здоровьем мальчишек с «младых ногтей», так сказать.

- К сожалению, проблема охраны репродуктивного здоровья мальчиков только начала находить свое практическое воплощение, как в программных и распорядительных документах органов здравоохранения, так и на практике. Система аналогичных мер в отношении подрастающего поколения мужчин отсутствует и специально не рассматривается. Но еще раз подчеркну: именно в детском возрасте, в период социализации, закладывается основа будущего сексуального поведения, формируются репродуктивные установки и отношение к своему будущему потомству. Отмечу, что если детская гинекологическая служба получила свой социальный статус, то единая андрологическая служба (и детская, в частности) вообще отсутствует, и высказываются лишь различные мнения о возможности её развития и воплощения в жизнь.

- И как реагируют чиновники на такое положение вещей? Принимают ли какие-то меры?

- Требуют отчеты (теперь уже ежемесячно), по всей вероятности, читают их. Но по большому счету реальное положение дел с андрологией никого особенно не волнует.

Анатомические причины мужского бесплодия – родом из детства, и я думаю, на 80% эти причины можно устранить.

- Другими словами, если мальчиков с младенчества будет наблюдать детский андролог, можно избежать огромного числа трагедий?

- Да, несомненно! Считаю, что необходимо, прежде всего, правильно организовать профилактическую, диагностическую и реабилитационную помощь андрологическим пациентам. Выработать единую тактику обследования и лечения таких больных, поднять уровень подготовки детских и взрослых врачей-андрологов. Амбулаторная андрология требует высокого уровня профессиональной подготовки, любви к детям и терпения в контакте с родителями. Введенные профилактические осмотры вселяют надежду, что имеющаяся патология будет выявляться на ранних стадиях, а значит, появится возможность избежать развития заболеваний у детей в зрелом возрасте. Анатомические причины мужского бесплодия – родом из детства, и я думаю, на 80% эти причины можно устранить. Многие проблемы успешно решаются с помощью скальпеля, особенно в раннем возрасте. В оперативном вмешательстве нуждаются до 49% городских школьников (!) с выявленной андрологической патологией. Необходимо создавать амбулаторные центры мужского здоровья, куда смогут обращаться за профессиональной помощью врачей - андрологов и родители со своими сыновьями, и подростки, и юноши, и зрелые мужчины.

Необходимо создавать амбулаторные центры мужского здоровья

- Получается, нужны специализированные мужские консультации - по принципу женских?

- Очень нужны. Как воздух. Повторюсь: существует очевидное неравное развитие андрологии и гинекологии как двух медицинских дисциплин. С одной стороны, хорошо организованная система лечебной, профилактической помощи женщинам, в виде гинекологических стационаров и консультаций, центров планирования семьи, интенсивная подготовка врачей-гинекологов. С другой - у нас нет андрологических отделений со специализированной помощью при мужском бесплодии, заболеваниях половых органов у мужчин. Первый детский андрологический диспансер был открыт нами в 1997 году в Санкт Петербурге, статус Северо-Западного института андрологии мы получили через два года после открытия диспансера. В институте осуществлялась научная, клиническая и общественная работа. На сегодня ни институтов, ни андрологического диспансера уже нет.

- В каких медицинских учреждениях города Вы ведете консультативный прием взрослых мужчин и детского населения и с кем сотрудничаете в настоящее время?

- В данное время веду консультативную работу и прием детей в поликлинике №64 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, плодотворно и тесно сотрудничаю с «Медицинским центром Соколова А.Н», на Васильевском острове, с Фондом возрождения здоровья детей «Счастливый ребенок». В нашем городе существуют коммерческие и некоммерческие организации, специалисты, понимающие данные проблемы. Многие из них готовы объединять свои усилия и ресурсы, привлекать общественное внимание и профессиональные силы медиков для решения данных задач.

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