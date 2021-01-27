Любовная баллада Ларисы Галубкиной

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 января 2021, 23:19 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Мне довелось общаться с этой уникальной, гордой, талантливой, а главное, умеющей отдавать своим близким любовь, женщиной. Она не разменивается на «мелких людей», она не отвечает на хамство, она не судится ни с кем! Она просто живет. Живет с миром в душе. Лариса Ивановна точно знает, что в жизни смысл имеет только ЛЮБОВЬ!

Мое «барское» детство.

Когда я родилась, то бабушка, увидев меня, сказала: « Ребенку дайте имя Лариса! Имя у нее должно быть барское!» Почему бабуля считала, что имя Лариса – барское имя? Сейчас уже никто не ответит, но назвали меня именно так. Детство у меня было замечательное! Я росла в огромной любви. Моя мама была просто сказочной женщиной. Я никогда не слышала, что бы она разговаривала на повышенных тонах. Она никогда и ни с кем не спорила, никогда и ни с кем не ругалась. Была поистине миротворцем. А еще она меня всегда и во всем поддерживала. Чтобы я не сделала – мама была на моей стороне! Конечно, я мамина дочка. Об отце я такого сказать не могу. Папочка был человеком конкретным, суровым и считал, что девочек нужно воспитывать в строгости. Если с детства дочь получила «правильное» воспитание, то из нее получится хорошая жена и мать. В чем заключалось «правильное» воспитание? В послушании, в уважении к родителям, о мальчиках и развлечениях думать не следует. На первом месте должна быть учеба и забота о доме. Папа считал, что будущая женщина должна уметь все делать по дому. А как иначе? Ведь девочка – потенциальная жена! Хранительница очага. Он и маме позволил не работать, когда родилась я. Папа был военным, до войны работал учителем, а потом ушел на фронт. Получил ранение, но до конца своей жизни оставался военным человеком. Естественно, его «военное» отношение к жизни не могло не коснуться и меня. Я побаивалась своего отца. Сказать, что я могла с ним поговорить «по душам» - нет. Я не могла поделиться с ним своими мыслями, желаниями. У него на все было свое мнение. Он – глава семьи! Он знает, как лучше будет семье! Конечно, он очень любил меня. Но у каждого родителя есть «своя» любовь. У папы была такая. Строгая любовь. Кстати, он обладал прекрасным голосом, часто пел и вовлекал меня в «свое творчество»(смеется). Помню, поставит меня на стульчик и говорит: «Барыня Лариса, спой нам!» Я и пела, что в голову придет. И мне это дело очень нравилось. Помню сказала папе, что может мне стать певицей? Что тут началось!!! В категоричной форме мне было сказано, что профессия певицы – несерьезно, а актрисы – распутные женщины. Больше на тему « актерства» я с отцом не разговаривала. Но всегда, с самого детства хотела стать актрисой. Но как я могла пойти против воли отца?! Представь себе, я с родителями отдыхаю в Сочи, а рядом с нами, в гостиницы, жили музыканты из Кондрашевского оркестра, и одна актриса решила угостить меня черешней… И это, как назло, увидел папа! Как же мне было стыдно, когда он подошел ко мне, взял за руку и громко сказал: « Лариса, не подходи больше к ней! Это же актриса». Ну и как я могла мечтать стать актрисой? В понимании отца, я должна была иметь «серьезную» профессию. Какую? Например, стать инженером. Но мне все эти «серьезные» профессии были неинтересны. И я пошла на хитрость. Когда училась в десятом классе, то сказала родителям, что хочу поступить в один из естественно – научных вузов ( сейчас уже и не вспомню в какой) и мне нужно походить на дополнительные курсы по химии и физики. Папа обрадовался и согласился. И я пошла на курсы, но только при ГИТИСе. Вот так и стала студенткой театрального вуза. Свернула дочка с истинного пути, как говорил папа. Но что он мог сделать? Родная кровиночка все же.

«Гусарская баллада», девушки – фанаты, первая встреча с Андреем.

Кстати, будучи студенткой вуза, контроль за мной родителей только усилился! Представляешь! Меня это первое время даже обижало. Взрослая, как мне казалось, девица ходит на лекции под присмотром родителей. Да, именно так и было. А мне и в голову не приходило заводить романы. Меня интересовала только учеба. Я была, в полном смысле, невинная девушка. Как я уже сказала, мне нужна была только учеба, а еще я хотела доказать папе, что можно быть актрисой и оставаться порядочной женщиной (смеется). В меня с детства «вложили», что без любви и поцелуя быть не может, что девушке неприлично заглядываться на парней, что мужчина должен долго и красиво ухаживать за женщиной. Я свято в это верила! И ни о каких свиданиях не думала. Да и боялась я мужчин! Странно слышать это? Но факт! Я и никогда себя не ощущала красивой женщиной. Почему? Да мне никогда родители об этом не говорили. Наоборот, ты самая обычная девушка. Смело могу сказать, что у меня было полно страхов и комплексов. Когда, после выхода фильма «Гусарская баллада», я услышала, что ладненько сложена и у меня красивые ноги, то от стыда заплакала. Мне же с детства внушали, что комплименты о внешности – неприлично. Да и думать о своей внешности, рассматривать себя в зеркале – неприлично, распутно. Вот с этой установкой я и жила. А теперь представь, что было со мной, когда вышел фильм «Гусарская баллада»? Я же снималась в нем студенточкой. И мне было 22 года. Это был моральный ужас для меня. Я не знала куда мне бежать от стыда и поклонников! Да ладно поклонники, но за мной ходили толпы девушек переходного возраста. Мало того, что ходили, но и еще караулили меня у подъезда и объяснялись мне в любви. Какой же это стыд был для меня! Я рыдала сутками. Это сейчас я понимаю, что у них был всплеск гормонов, что они не знали, в кого влюбиться. А во мне они рассмотрели романтического героя. Я же сыграла не то женскую, не то мужскую роль. Как я с этим боролась? Дома плакала, а на улице старалась таких поклонников не замечать. Но нервы мне попортили основательно.

Кстати, а ты, Таня, знаешь, что меня еще до «Гусарской баллады» приглашали на роль Наташи Ростовой в «Войну и мир»? Да, приглашали. Но я, видно, по глупости просто отказалась от этой роли. Подумала, что образ Наташи мне совершенно не подходит. Вот так. Жалею я о таком поступке? Возможно. Но Бог мне дал Шурочку Азарову. И я благодарна ему за это.

Кстати, моя первая встреча с Андрюшей Мироновым состоялась именно в театральном институте. После выхода фильма «Гусарская баллада» меня стали приглашать на различные кинофестивали. И вот на одном таком мероприятии меня поселили в номер к Натальи Фатеевой. Наташа была уже большая звезда (смеется). Вышел фильм «Три плюс два», и от поклонников (мужчин) у нее не было отбоя. Но она же настолько хороша, что в нее не влюбиться было невозможно. Мне казалось, что все мужчины мечтают быть с ней. Но ближе к делу. Сидим мы с ней в номере, разговариваем о жизни и вдруг Наташа мне говорит: «Лара, я знаю с кем тебя познакомить! Хороший артист, веселый человек, мужчина приятной наружности. Андрей Миронов. Думаю, что вы понравитесь друг другу». Конечно, я знала, что артист Андрей Миронов влюблен в актрису Наталью Фатееву, но согласилась на это знакомство. Почему? Было просто интересно вблизи рассмотреть Андрея Миронова. Вот так Фатеева свела нас с Андрюшей(смеется). После первой встречи я поняла, что приглянулась ему, и он сразу же сделал мне предложение руки и сердца. Да, в первую встречу. Конечно, я отказала. Как можно серьезно относиться к таким предложениям в первую встречу? Да и особой любви я не испытывала. Встретились, пообщались. У каждого из нас продолжалась своя личная жизнь.

Гражданский брак, дочка Маша, Мария Владимировна Миронова.

Я не буду лукавить, что Андрюша меня, при первой встрече, не заинтересовал. Конечно, неземной любви у меня не было, но симпатия была. Как на духу скажу, ни о каком замужестве с ним я не думала. Да, мы иногда встречались, ходили в кафе, гуляли по Москве, но только и всего. Больше скажу, Андрюша познакомил меня со своей мамой. Да, он совершенно осознанно пригласил меня к себе в гости. Я пришла. Меня часто спрашивают: « А как тебя приняла его мама?» Отвечу – прекрасно! У меня всегда были хорошие отношения с Марией Владимировной. Помню тот первый приход в их дом. Когда я зашла, то первое что увидела – большую икону на стене. Видимо, я до неприличия долго на нее смотрела, что Мария Владимировна сказала: « Не стоит так испуганно смотреть на это чудо. Бояться надо людей, а не икон» Я интуитивно понимала, что нравлюсь родителям Андрея. И не стоит этому удивляться! Для Андрюши мнение мамы имело огромное значение. Он и привел меня на «смотрины». Думаю, что прошли они отлично (смеется). Но замуж я тогда за Миронова не вышла. Мне понравился совсем другой человек. Он работал вторым режиссером у Сергея Бондарчука, и мы неоднократно с ним сталкивались на «Мосфильме». Это Володя Досталь. Ты уж извини, но я не хочу говорить об этом этапе жизни. Да, была любовь. И мне казалось, что это навсегда, но увы. Люди встречаются, люди расходятся. И наш гражданский брак распался. Сегодня только могу сказать огромное спасибо Володи за это расставание. Почему? А тогда бы я не вышла замуж за Андрюшу.

Пойми, мне не хочется особо говорить о своих поклонниках, друзьях – мужчинах, которые были до Андрюши. Все это было пустое, несерьезное. Возможно, Господь меня испытывал… Испытывал для главной встречи в моей жизни. Возможно, я не умела жить семейной жизнью. А возможно мужчины не те были. Кто знает?

Конечно, после выхода таких замечательных фильмов, как «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» я стала осознавать, что очень даже ничего внешне (смеется). И у меня стали появляться интересные поклонники. Были и такие, которые мне запомнились на все жизнь. Помню, что поехала я в Ленинград со своими друзьями. Поехали просто отдохнуть, посмотреть город. И там я познакомилась с одним художником. Сейчас деталей знакомства не помню, но его звали Олив. Он был эстонцем. Впрочем, почему был? Он в здравии и сейчас живет. Так он мне очень понравился. Чем? Своей прибалтийской выдержанностью, умением говорить и слушать. Возможно, из этого знакомства что-то могло получиться, но… Я совершенно не умела общаться с мужчинами. Я понимала, что нравлюсь ему, а он видел, что и я с интересом на него поглядываю, но романа не получилось. Так бывает в жизни. Но я его не забывала никогда. И мы с ним встретились. Я была женой Андрюши, играла в театре, ездила на гастроли. И вот на одних таких гастролях мы и встретились. Это было в Эстонии. Что мне в голову пришло – не знаю, но я решила ему позвонить. У меня был его телефон, но времени прошло много, и я совершенно не была уверенна, что его номер действующий, что он меня помнит. Но Олив ответил мне. Он помнил меня. И даже пригласил в кафе. Мы встретились. Знаешь, что первое он мне сказал? « Лариса, я тебя все эти годы любил» Я опешила! Что могла сказать? Уже ничего. Я замужняя женщина. Я люблю своего мужа. Вот такие истории встречаются в жизни.

Пожалуйста, не нужно спрашивать меня об отце моей дочери. Ее вырастил и воспитал Андрюша. О биологическом отце я все равно говорить не буду. Единственное, что хочу сказать: « Дай Бог тебе счастья и здоровья!» Зачем мне вспоминать то, что может поранить душу? Все мои мужчины до Андрюши – испытание и хорошие жизненные уроки.

Моя жизнь с Андреем Мироновым.

Меня часто спрашивают: « А каким Андрей Миронов был в жизни?» Он был потрясающим, небесным человеком. Наши 14 лет совместной жизни для меня - счастье. Конечно, всего хватало. Я человек с нелегким характером. Могу даже сказать, что вредная я баба, но мы были одним целым. И наше счастье было выстрадано. Я ведь знаю Андрюшу с 23 лет. Знаю всех, кто был до меня. Всех гражданских и официальных жен. Ну и что? Какая разница, простите, для любопытных, у нас были отношения? Облачные – безоблачные… Он мне никогда не устраивал истерик, он никогда не кричал. Он умел все объяснить спокойно. Мы оба взрослели в наших отношениях. Вот сейчас вспомнила один случай. Андрюша мне много раз делал предложение о замужестве. Я отказывалась. Но он не сдавался. Однажды я решила пошутить над ним, сказала: « Андрей, ты понимаешь, я не могу стать твоей женой, потому что уже имею двоих детей!» Он опешил и спросил: « Откуда двое?» « А это близнецы!» И он ведь поверил в мою сказку! И на полном серьезе заявил: « Я их усыновлю!» Вот в этом весь Андрюша. Если он любит, то любит всем сердцем.

Меня часто спрашивают: « А не было у вас творческой ревности к артисту Андрею Миронову?» Большей ерунды я не знаю. Какая ревность? Я была уже сложившейся личностью. Никогда не испытывала недостатка от режиссеров. Дело было в другом. Когда я вышла замуж за Андрюшу, то для меня важна стала семья. Да, семья! И этому меня научил Миронов. Он всегда говорил мне : « Лариска, надо строить Семью!» И учил меня быть женой. Как?

Моя жизнь после Андрея Миронова.

Когда не стало Андрюши – наступила пустота. Я ходила каждый день на кладбище, говорила с ним, плакала. А потом перестала плакать. Я стала благодарить Бога за то, что в моей жизни был Андрюша, была любовь. Знаешь, меня достали, извини, вопросы: « А почему вы, Лариса Ивановна, еще раз не сходите в загс?» Смешно! Нет такого мужчину, который бы рядом «стоял» с Андрюшей! Просто нет! Так зачем искать заменитель? Я счастливая женщина! Я любила и меня любили. Мне незачем искать другого счастья. Бог дает человеку один раз настоящую любовь. И я ее получила. У меня есть дочь, внуки. Что еще надо? Когда то, мой бывший зять, Коля Фоменко сказал, что я в актерской карьере полностью не состоялась, потому что всю себя отдала Андрею Миронову. Но я же выбрала семью. И если Господь меня спросит: « Голубкина, я возвращаю Миронова, а тебе даю карьеру, но без него. Ты согласна?» Я отвечу Господу: « Нет. Я не смогу жить без своего Андрюши!»

Единственное о чем я жалею, то только о том, что мало уделяла внимание дочери. На первом плане у меня всегда был Андрюша. Но Маша выросла правильным человеком (смеется). Она упорная, сильная, целеустремленная. Она молодец! Я очень люблю ее и очень за нее переживаю. Я же мать! Я хочу, что бы она была счастлива. Конечно, мне было больно, когда она разошлась с Колей Фоменко. Но это ее был выбор. Машка от него ушла. Она девушка гордая и измен не прощает. Но я не имею никакого права вмешиваться в ее жизнь. Это ЕЕ ЖИЗНЬ. Я всегда давала ей право выбора. Были, в детстве моменты, когда я говорила Марусе : « Этого нельзя делать!» Но в итоге получался противоположный результат. Я просто горжусь своей дочерью. Она у меня девушка умная, и если решила, что нужно уйти от мужа – правильно. И если решила, что хочет связать себя вновь узами Гиминея – правильно. Прости, но за нее я говорить не буду. Просто не имею права. Хочу сказать всем женщинам, которые читают ваш журнал: « Будьте благодарны Богу за то, что он вам дает. Просто благодарите его. И будьте счастливы»