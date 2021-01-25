25 января: разговор двух Татьян

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 января 2021, 09:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Сегодня, 25 января, православные отмечают Татьянин день и День российского студенчества. Название этого дня произошло от имени мученицы Татьяны Римской, а императрица Елизавета Петровна подписала в этот день указ об учреждении Московского университета. Так и соединила два праздника святая Татьяна. Балтийское бюро «Аргументы Недели» поздравляют всех Татьян с Днем Ангела, и специально для наших читателей беседа двух Татьян – замечательной актрисы Татьяны Кравченко и шеф-редактора «АН» Татьяны Тимуки.

-Танюша, тебе нравится твое имя? Можешь рассказать о себе, о Татьяне Кравченко, в трех словах?

-Нравится! Мое имя. Говорят же, что Татьяна – «устроительница»…так имя трактуют. Вот и я все устраиваю, объединяю. Описать себя? Лучше, Таня, ты меня сама опиши.

-Пожалуйста! Хлебосольная, талантливая, народная!

-Спасибо. Я точно такая? Тогда хорошо!

-Танюша, а ты помнишь свою первую любовь?

-Помню. Один раз пришла на танцы, а там появился новый парень. Володя. И так он мне понравился, что стали встречаться. Нет, просто гуляли. Вот один раз я призналась ему, что хочу стать актрисой… Нет, никогда не забуду, как он усмехнулся! Мол, какая из тебя актриса! А мне стало обидно. Сама знаешь, мы Татьяны ну просто упертые… Актрисой я стала, но с тем Володей прекратила встречи.

-А не хотелось потом ему сказать: «Ты не верил в меня, но я добилась своего!?»

-Очень хотелось, но не сказала. Нет уже его на этом свете.

-Знаешь, я в умных книгах читала, что женщины с именем Татьяна способны на яркие эмоции, но имеют сложный характер, который им мешает в любви. Тебе характер мешал в любви?

-Вот она сука-любовь. Нет, мне мой характер не мешал, видимо. Любила и старалась все сделать для любимого, но, увы, не получилось. Знаешь, как с мужиками? Любят, чтобы и красавица, и хозяйка хорошая, и понимала бы его душу. Все было! И готовила такие блюда, что сейчас и не вспомню, и понимала, и сочувствовала, и зарабатывала. И ничего! Разошлись. Даже руку на меня поднимал. Вот она любовь. А в молодости я была девушкой влюбчивой: умела ребят соблазнять глазами и веселым нравом!

-А сейчас можешь соблазнять?

-А оно надо – соблазнять? Мне оно надо? Нет!

-Танюша, а чего, на твой взгляд, мужчина не должен говорить женщине?

-Глупости! Да разве они умеют молчать?

-Бытует мнение, что люди часто преувеличивают значение секса в жизни. А ты согласна с этим?

-Нет, нет. Секс всегда хорош, когда он есть…

-Танюша, мне кажется, что мужчины боятся сильных женщин. И предпочитают, прости, дур. Согласна?

-Да стерв они предпочитают! Точно!

-Ты говорила мужчинам то, о чем потом жалела?

-Да было всякое. Говорила, конечно, говорила. Никогда нельзя им рассказывать о своих прежних поклонниках и отношениях. Лучше молчать, как рыба.

-Стоит ли верить словам влюбленного мужчины?

-Если влюблен – можно. Пока влюблен. Пока хочет. Понимаю, что бывает и «продолжение». Мужики много чего говорят. Нам, бабонькам, лучше снять розовые очки и включить мозги!

-С Днем Татьяны!

-И тебя, моя дорогая!

Шеф-редактор балтийского бюро "АН" Татьяна Тимука

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