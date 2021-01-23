Юлия Галкина: «есть такое слово - надо!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 января 2021, 09:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

О таких, как актриса Юлия Галкина, говорят: « Частица чертика в ней!» И действительно, увидев ее однажды, точно не забудешь. Неуемная энергия, яркая внешность, потрясающая открытость зачаровывают. Недаром ее героини из сериалов « Черная кошка», «Проснемся вместе?», «Опекун», «Страсти по Чапаю», «Чума», «Чужое счастье» так полюбились зрителю. В чем же секрет ее популярности? Видимо, в том, что Юлия не боится быть естественной и искренней. Согласитесь, не каждая актриса может себе это позволить!

ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО, ДОМ С КРАСНОЙ КРЫШЕЙ И ПАПА ПРАВОКАТОР.

Сейчас думаю, какое же у меня замечательное было детство! Родители, бабушка давали мне полную свободу. С раннего возраста я прекрасно знала, что есть такое слово – «Хочу»! И если я что-то хотела, то родители меня не ограничивали. Но это слово (хочу) имело определенный смысл…. Я всегда хотела чего-то полезного. Например, вязать крючком, учиться в музыкальной школе, заниматься спортивными танцами. Ну как тут откажешь ребенку? И такое мое «отношение к жизни» (смеется) исключительная заслуга моих родных.

Мои корни идут из Орловской области- там родина мамы. А папа из деревни Малиново. Вот там я и проводила каждое лето. Родители отправляли меня из Курска, на каникулы, в эти чудные места. Деревенька стояла на двух холмах, изумительная березовая роща, чистейший пруд и поля…. Бескрайние поля. Вот там я и отрывалась по полной(смеется). Носилась с мальчишками , играла в футбол, висела на турнике. Даже стреляла из ружья! Именно! Дело в том, что мои родители ждали мальчика, а родилась девочка. Кстати, по отцовской линии, обычно рождались только пацаны, а тут…. У меня двенадцать двоюродных братьев. Теперь понимаешь, почему я в детстве не играла в куклы? Мне это было совершенно не интересно. Да и влияние папы на мое взросление было огромным. Он вообще у меня провокатор. Обычно говорил: « Тебе, Юлька, слабо?» Например, играем в футбол, а папа меня подначивает: « Забить гол сможешь? Или как? А попасть в банки из ружья? Промажешь?» И так все мое сознательное и несознательное детство( смеется). Уже, в старших классах, когда нужно было сдавать экзамены папа мне классно «поддерживал»: « Экзамен завтра? По физике? Так в чем дело? Ерунда! Выучишь! Или слабо?». И я учила, сдавала, попадала из ружья в банки, забивала голы! Мне все это было не слабо! Возможно, такое воспитание и сформировало мой характер. Я никогда не теряюсь перед трудностями. Я просто думаю и действую. И много работаю. А трудотерапию мне привила бабушка. Я с детства прекрасно умела обрабатывать бескрайние поля с картошкой, собирать фрукты и делать различные заготовки. А уж о том, что нужно вынести мусорное ведро или помыть после обеда посуду – речь даже не шла! Это обязанности были исключительно мои. Вот сейчас подумала: « А что ты не умела в детстве делать, Юлька?» Да все умела! И полы помыть, и еду приготовить, и шарф связать, и в магазин, за три километра, сходить. Кстати, бабушка никогда не боялась меня надолго отпускать… Даже когда мне лет семь было. Она была уверенна, что со мной ничего не случиться. Я же была очень сознательным ребенком. И всегда знала, что если мне доверяют, то я не смогу подвести родных. А еще мне нравилось всему учиться. Это тоже от бабушки. Она обычно мне говорила: « Если сейчас не научишься, то и не научишься никогда!» Вообще, в нашей семье слова работа и учеба – синонимы. Я не помню, чтобы родители мои были без дела. Они постоянно работали! Папа – историк, профессор. Мама работала в школе, потом преподавала в институте. Девиз нашей семьи был прост и понятен: « Нужно много работать. Нужно добиваться своей цели! И только трудом!» У меня эти слова конкретно запали в душу. Я не могла себе представить, что могу валяться на диване или пить пиво в подворотне. Реально, даже в голову такое не приходило! Я видела сколько много работали мои родители и считала, что не должна от них отставать( смеется). Чем я только не занималась? И ходила в театральный кружок, и шитьем занималась, и ноты, в музыкальной школе, освоила, и чечетку научилась отбивать. Всегда была при деле! И за это очень благодарна своим родителям. Мне некогда было пить вино с дворовыми ребятами, пробовать наркотики или страдать от неразделенной любви. Я понимала, что если я хочу чего-то добиться, то должна многое знать. Вообще, я была очень активной девочкой, девушкой. Постоянно придумывала для одноклассников занятия…. То зазывала из в театр, то в поход. Иногда их так донимала, что они просто стонали: « Галкина, хватит! Отстань со своими инициативами. Отдохни!» А мне неинтересно было отдыхать. Во мне бурлила энергия. Даже мама иногда вздыхала: « Если наша Юлька прошлась по квартире и ничего не разбила – счастье!» Но вот такая я была! Конечно, мне нравилось повертеться у зеркала….Я же будущая женщина! Но культ из тряпок и побрякушек никогда не делала. Да и к своей внешности относилась спокойно. Никогда не считала себя красавицей. Да и в семье у нас не принято было говорить о внешности. Я не помню, чтобы родители называли меня: « Ты самая красивая. Какие у нас глазки, ротик, ручки!!!!» Ерунда! Со мной никто не сюсюкался. Даже сейчас мама шутит: « Не понимаю, как тебя снимают в роли красавиц? У тебя даже носа не видно!»(смеется)

Но если честно, то одна мечта у меня была… Мне безумно нравился бабушкин дом! Да! Такой теплый, уютный, белый и с красной крышей. Загляденье! Я мечтала, что непременно буду иметь такой! Большой и белый, и обязательно с красной крышей. Забегая вперед скажу, что сегодня я построила большой дом с красной крышей. Моя детская мечта сбылась!

О чем я еще в детстве и юности мечтала? Да не было у меня времени мечтать! Все детство я провела в деревне, в трудах праведных( смеется), а школу заканчивала в физико- математическом классе. Одни формулы и логарифмические уравнения на уме! Кстати, с этим специализированным классом интересная история вышла. В нашей школе решили создать экспериментальный класс. С уклоном на физику и математику. И родители, на семейном совете, решили, что их дочь должна там учиться. А я ничего не понимала в точных науках. Просто темный лес. Но папа, как всегда сказал: « Слабо, Юлька? Есть такое слово – надо!» Вот так я оказалась в этом специализированном классе. Надо так надо! И следующие два года я постигала модульные неравенства (смеется). Честно скажу, я ничего не понимала в этих науках. Иногда даже заучивала логарифмические уравнения наизусть. Прямо как стихи. А что делать? Школу нужно закончить? Нужно! Да и сложности в жизни закаляют. И мозг точные науки систематизируют. Вот я и пыхтела. Стимулом для меня всегда было слово «НАДО»! Даже сейчас, когда я чего-то добилась в жизни(смеется) и могу немного отдохнуть, то в голове все равно пульсирует это слово. Надо двигаться, надо действовать, а не почивать на уютной перине.

ЛИХИЕ 90-е, МОСКВА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

Буквально перед выпускными школьными экзаменами папа меня спросил: « куда дальше будем поступать, дочь?» Этот вопрос просто застал меня врасплох! Я и понятия не имела, что хочу делать дальше. Конечно, учиться нужно, но где? Я честно сказала отцу: « Я действительно не знаю!» На что мне мой мудрый отец ответил: « А что ты сама хочешь? Связать свою жизнь с физикой или математикой?» Но я знала точно, что инженера или физика из меня не получится. А вот общаться непосредственно с людьми – круто. И тут мне вновь помог папа. Он предложил мне поступить на факультет психологии и педагогики. Так прямо и сказал: « Я знаю, что у нас в институте открывается новый психологический факультет. Думаю, что это тебе подойдет. Но только нужно подучить биологию». Вот те раз! Изучала физику, математику, а тут вдруг биология! Но есть же мое любимое слово!!! НАДО! До вступительных экзаменов оставалось месяца три…. Это же куча времени! Успею подготовиться! А пока нужно готовиться к выпускному вечеру. Я же была, как уже говорила, девушкой бойкой, инициативной, легкой на подъем, и, конечно, встревала во все организационные вопросы школьного выпускного. Даже сценарий писала! Понимаешь, мне все, все было интересно. Я непременно хотела быть в гуще событий. Возможно, мой «ураганный» характер и сотворил чудо. Да! На выпускном вечере! Ко мне подошел «звезда» нашего класса Андрей и сказал: « Юлька, ты мне давно нравишься. Но я не мог понять, что ты за субстанция!» И предложил встречаться. Не буду лукавить, что мне было «фиолетово» до его признаний…Нет. Он мне был очень, очень симпатичен. И мы целых два года были вместе. Вот так, на выпускном вечере, я встретила свою первую любовь.

Как ты догадалась, Таня, я поступила на «психфак»(смеется). Учиться мне безумно нравилось. Я погружалась в тайны человеческой психологии, в недра души человеческой. А вот со своим душой и нравом я не знала, что делать! Я хотела быть постоянно в движении… Мне нужно было куда-то бежать! То, что я искала себе побочные занятия – ясно тебе. И нашла. Театральную студию «Арлекин». Вот тут я почувствовала себя в своей тарелке. Мне все нравилось! И сцена, и я на ней! И те спектакли, которые мы играли. Я упивалась свободой, фантазией, самовыражением. И в один прекрасный момент ко мне подошла Лилия Владимировна Гладилина, наш руководитель студии и спросила: « Юля, а ты не хочешь попытаться поступить в театральный институт в Москве?» Москва?! Да я там никогда не была! Но ее слова запали мне в душу. Я спрашивала себя: « А почему бы тебе, Юлька, не попробовать? Что ты теряешь? Будут летние каникулы в институте…Рвани в Москву! Чем черт не шутит?!» Вроде решила…. А как родителям сказать о своем решении? По гороскопу я Козерог. Это значит, что девушка я земная, упертая, целеустремленная. Но я же и послушная дочь. Одним словом, пошла я на небольшой обман. Нашла ребят, которые занимались народным промыслом…Что же тут смешного? Народный промысел – поделки из дерева. А ты что подумала? Так вот, эти ребята каждый год ездили в Москву и на Арбате продавали свое творчество. Я к ним и пристроилась( смеется). Думаю, поработаю и заодно попробую свои силы в искусстве (смеется). Родителям сказала, что уезжаю на заработки. Отпустили. И вот Москва. Знаешь, я совсем не чувствовала, что я из провинции…. У меня была цель! И ее НАДО воплотить в жизнь! Пошла штурмовать школу- студию МХАТ. Вот мое поступление стало песней. Приоделась в красивую кофточку, юбочку, туфельки на каблуках… И в метко, под землю. А как вышла на «воздух», то на меня обрушился ливень. Иду мокрая курица, макияж размазался, ноги хлюпают… Красота! Но, как оказалось, дождь мне в помощь. Обычно, желающие поступить толпятся на улице, около дверей, и их вызывают по списку. Но начался же ливень!!!! И все желающие испарились. Кому охота мокнуть? Но я же этого не знала! Подошла к дверям и стою. Выходит женщина и говорит: « Ты поступать?» Я кивнула. Она опять с вопросом: « Ты тут одна?» Я кивнула. И вновь вопрос: « Как фамилия?» Я сказала. Эта женщина пролистала свой список и говорит: « Твоей фамилии нет. Ладно. Потом разберемся. Комиссия ждать не любит. Идем!» Вот так я и предстала перед экзаменаторами. Думаешь, что струсила? Ерунда! Есть же слово – НАДО! Я же папина дочка! А он не учил меня пугаться трудностей. Я и развернулась! Прочла стих, прозу. Вижу, что понравилась. Но тут меня один экзаменатор спрашивает: «Девушка, а где вы были раньше? Я вас не видел!» Ну думаю -приплыли. Да я в Курске была! Он повторяет свой вопрос, а я все про Курск, дом говорю. Как потом оказалось, что я попала аж на второй тур! Просто мистика! Да из документов только один паспорт! Я же приехала все разузнать, попробовать. Какие документы?! Понимаю, что все выглядело нелепо. Прямо Фрося Бурлакова! Но приняли же! Поступила я! А как сообщить родителям? Позвонила домой. Трубку взял папа. Я и говорю: « Пап, я поступила в Школу-студию МХАТ». Долгое молчание на другом конце…И наконец кратко: « Что тебе нужно?» Я стала объяснять, что необходим оригинал документов из института, а иначе к учебе не допустят. Папа молчал опять долго, но потом сказал: « Хорошо! Завтра мама привезет. Жди» Вот так я и стала студенткой театрального ВУЗа. Кстати, я хотела попытать свои силы во ВГИКе, но после одного случая отказалась от этой идеи. Уже пройдя тур в Школу-студию МХАТ, я решила, что неплохо бы и с другими институтами познакомиться. А мало ли что…. Подхожу я к прославленному заведению и вижу такую картину…Подъезжает большая черная машина к входу в институт, выходят крепкие ребята в черных куртках, огляделись и …схватили одну из поступающих за руку…Да в машину. И уехали. Понимаешь? Просто выбирали себе девушку. Для чего? Для развлечений! Меня это просто шокировало. Посреди белого дня, в толпе людей… И после этого тут я должна учиться? Нет! Я просто развернулась и ушла. Да, лихие 90-е были.

А курс у нас подобрался отличный. Я училась с Максимом Матвеевым, Мирославой Карпович, Антоном Шагиным, а с Катей Вилковой делила одну комнату в общежитии. Да, веселое было время. И жили дружно. Я привозила из Курска картошку, соленья, капусту…А мама Кати нам передавала мясные продукты. Она работала в Нижнем Новгороде на торговой базе и снабжала нас.

Учиться было безумно интересно, но и очень сложно. Нас практически ломали. Да! Учили заново ходить, говорить, дышать. И никого не волновало, что, например, ты не умеешь садиться на шпагат. Реально растягивали. Да, через боль, слезы, не могу. Наш руководитель курса Игорь Яковлевич Золотовицкий любил повторять: « Выживает сильнейший!» И я старалась. Но далеко не все понимала… И меня чуть не отчислили с первого курса. Дело в том, что я совершенно не понимала!!!! Зачем мне, взрослой девице, изображать «зайку» или «лисичку»? Зачем мне нужно ползать по сцене и мяукать? Вот не понимала! А такой «тренинг» вырабатывал женственность, сексуальность. Я не понимала когда мне говорили: « Где твоя сексуальность? Мы брали тебя в институт, как «героиню», а где же твое обаяние?» Ну где же его взять? Я просто ломала голову! Может похудеть? Девушка я высокая, дородная, кровь с молоком. Может дело в весе? Что я только не делала! И бегала по утрам, и макияж наводила конкретный, и юбку покороче одевала. Но все не то! И мне преподаватель сказал: « Даем вам, Галкина, два месяца. Если в вас изменений не будет – отчислим!» Но, слава Богу, этого не произошло. А спас меня Антон Павлович Чехов(смеется). Дело в том, что мы готовили отрывок из его произведения «Ведьма». Я должна была сыграть роль жены нерадивого дьячка, которая томиться без ласки и любви… Я подготовилась. Сыграла. И о чудо!!! Ко мне подошел тот самый преподаватель и сказал: « Прекрасно! Ну можешь!» Правда он не объяснил ничего. А я толком не поняла своих сексуальных изменений(смеется). Но с той поры ко мне не было никаких претензий.

А на втором курсе произошло еще одно чудо…Меня пригласили работать во МХАТ. И сразу дали два спектакля! Первый спектакль был «Возвращение» по рассказу Платонова, где я играла с блистательным Алексеем Гуськовым, а второй спектакль « Тартюф». Боже, какие актеры меня окружали! Андрей Васильевич Мягков, Ольга Михайловна Яковлева… Ты представляешь, какое чудо выходить с ними на сцену? Я, молодая, неопытная студентка, а МАСТЕРА ко мне на «вы». Я научилась у них огромному уважению к партнеру, детальному изучению роли и образа. Это огромный и ценный опыт. Но были моменты, когда Андрей Васильевич на меня ругался… Дело в том, что я идеально запоминаю текс, и пытаюсь его подсказывать партнеру. А Андрей Васильевич в таких случаях злился и говорил: « Ты прямо Ийка Саввина – норовишь впереди паровоза бежать. Та тоже подсказывала. Сам вспомню!» Я такие моменты вспоминаю с огромной теплотой.

КИНО, ПОСТЕЛЬ С ЕВГЕНИЕМ СИДИХИНЫМ, ЗАМУЖЕСТВО.

Кстати, я же не только училась в Школе – студии МХАТ, но и осваивала профессию психолога. Дело в том, что я не ушла из «психфака» в Курске… Как? А вот так, Таня! Мое поступление в театральный институт у родителей не вызвало особого восторга. Естественно, состоялся «подробный» разговор с папой. Он усадил меня на кухне и говорит: «Поговорим?» Я отвечаю: « Поговорим». Он продолжает: « Выпьем?» Я отвечаю: « Можно… с хорошим человеком». А дальше четко и конкретно: «Дочь, ты должна закончить «психфак». Как хочешь это делай!» И что мне оставалось? Я писала рефераты, курсовые и….отправляла их в Курск. Знаешь, как называется моя дипломная работа? «Психологические детерминанты личностно –профессионального становления будущих артистов». Ух! Сказала! И не жалею, что закончила два ВУЗа. В жизни все пригодится.

Мои отношения с кино начались бурно и специфично. Я ничего специально не делала для получения роли. Правда! Я не могу сказать, что ночевала под дверью у режиссеров, или стоптала двадцать пар обуви на киностудиях. Меня находили и приглашали. И всегда оценивали, как красивую женщину. Конечно, это приятно, но… Красота иногда играет не в плюс. Мне предлагали роли любовниц, разлучниц, стерв. И всегда в сценарии обязательно постельные сцены. Надоедало. Хотелось красивого сюжета, яркого образа, умного сценария. И судьба мне улыбнулась! Меня позвали на картину « Поцелуй падших ангелов», где моим партнером стал Евгений Сидихин. Очень забавно состоялось наше знакомство. « Очень приятно. Я Женя Сидихин». – «И мне приятно. Я Юля Галкина».- «Ну, Галкина Юля, добро пожаловать в кровать!» Интересно? Да мы просто играли влюбленных! Нет, конечно, кроме уважения и почитания таланта Евгения, я других чувств к нему не испытывала. Любовь пришла ко мне на другой картине. Меня пригласили в сериал «Журов», где играл великолепный Андрей Панин. Нет, я не влюбилась в Панина! Я вышла замуж за режиссера и продюсера этой картины Илью Макарова. И счастлива по сей день! А история наших отношений была красивая. Как я уже сказала, меня пригласили на одну из ведущих ролей в этот сериал. Моим партнером был Иван Стебунов. Помню, я очень удивилась такому «режиссерскому выбору» (смеется). Я же на голову выше Ивана! Но аргумент «За» был убедительным: « Невысокому еврейскому мальчику идеально подходит высокая русская девочка». И вот идут съемки. Играем сцену, где все студенты медики сидят в аудитории и слушают лекцию профессора. Практически нечего играть. Ну сижу я, забросила ногу за ногу, юбочка короткая… Но так нужно по сценарию! И вдруг на мой телефон приходит смс: « Вы хорошо сыграли!» Я пишу в ответ: « А вы кто?» Мне приходит вновь смс: « Привет с галерки!» Я поднимаю голову и вижу, что на галерке вся съемочная группа! Кто? Меня эта смс заинтриговала. Я решила все выяснить! Взяла у администратора список телефонов и стала сверять номер. Выяснила! Удивилась! Этот номер был продюсера и режиссера Макарова! Вот так состоялся наш первый «близкий» контакт(смеется). А потом начались интересные встречи…. Мы очень долго гуляли по городу, ходили в кафе, много разговаривали, но я не видела никаких поползновений ко мне! Да, мне было даже обидно! Я же женщина! Думала, что со мной не так? А потом взяла себя в руки и успокоилась. Будем просто дружить! И стала относиться к Илье, как к другу. И в одну из прогулок он меня спросил: « Юля, а ты хочешь семью, детей?» А я реально хотела семью, ребенка! Так и ответила. Ответила и забыла. А на следующий день Илья мне сделал предложение. Для него оказывается было очень важно, чтобы я хотела семью! Он думал, что такая смелая, бойкая женщина не испытывает нужды в создании семьи! Вот глупость! Любая женщина мечтает о доме, сильном мужчине, защищенности. Правда? Вот так и я считала. Но предложение застало меня неожиданно(смеется). И я решила, что необходима пауза. Мне же нужно подумать. И я решила, что нужно уехать и побыть одной. Уехала. В Турцию. Одна. Вечерами ходила по пляжу и задавала себе вопросы: « Юля, а ты готова прожить с этим мужчиной всю жизнь? Ты его любишь? И будешь любить всегда?» И когда я уезжала из Турции, то знала точно, что я люблю Илью… И точно хочу за него замуж. Понимаешь, я сильная женщина, но я привыкла думать. Мне нужна уверенность в завтрашнем дне. А Илья мне дает это. Он гораздо старше, опытней, умнее меня в жизни. Я его прекрасно понимаю, а он не ущемляет моих прав( смеется). Он режиссер, а я актриса. Мы чувствуем друг друга прекрасно. И любим делать друг другу подарки! Знаешь, что он мне подарил недавно? Самогонный аппарат! Да! И это круто! Мне нравится производить натуральный продукт(смеется). Это же для души! Я не гоню, прости, «сивуху»… Чистейшая слеза! Для мальчиков сорок градусов, а для девочек значительно меньше. Но зато с утра голова не болит! «Напиток» из отборных, натуральных продуктов. Какой рецепт? С ума сошла! Я не буду тайной делиться!

Меня иногда спрашивают: « Но он же тебя старше на двадцать с лишним лет! Понятно. Он режиссер. Ты- актриса» Скажу сразу, что мне «фиолетово» такие разговоры! Это же здорово, когда мужчина старше! В этом есть свои плюсы. Какие? Ум пришел, а силы хоть отбавляй! Да, он режиссер! Но я его люблю! Я должна себя винить, что не вышла замуж за сантехника? Вот уж точно не вышла! Мужчина должен состояться в жизни. И мой супруг состоялся! И у нас растет прекрасный сын Миша. Это моя гордость и радость. Но мать я строгая. Никогда не буду сюсюкаться, подтирать нос и потакать капризам. Он уже вполне взрослый человек. Ему шесть лет! И разговариваем мы с ним на равных. Думаю, что модель воспитания своего сына я унаследовала от своих родителей(смеется) Думаю, что это прекрасно!

Знаешь, я создавала себя сама. Думала, делала, шла по жизни без страха. Недавно мне сказали, что я похожа на пацанку. Возможно… Во мне все еще много энергии, желания познавать мир, дышать полной грудью. Я хочу много интересных ролей. Хочу, чтобы мои близкие и друзья были счастливы, здоровы. Я просто хочу жить на полную катушку!