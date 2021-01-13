Латвийский гастроэнтеролог: Обильное питание в праздники может быть опасно

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 января 2021, 13:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Декабрь, январь – время праздников: Католическое Рождество, Новый год, православные праздники, старый Новый год и т.д. Только успевай отмечать! А это значит, что нас ждет богатое застолье с многочисленными салатами, закусками, сладкими блюдами и, конечно, напитками. И все такое вкусное, что мы едим, едим, едим и пьем. А что же нам потом «скажет» желудок? Как обезопасить себя от банального переедания и алкогольных излишеств? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским гастроэнтерологом Илзой Плявиней.

-Илза, часто после праздников многие ощущают проблемы с ЖКТ: тяжесть, тошнота, диарея. Но в праздники хочется хорошенько отдохнуть! Как справится с такими проблемами и привести себя в форму?

-Да, в праздники, конечно, хочется расслабиться. Но о правилах безопасности в отношении своего желудка стоит подумать. К сожалению, мы умны «задним умом», когда проблемы возникли. В первую очередь следует выяснить причины, например, расстройства желудка. Проблемы бывают тогда, когда возникла пищевая непереносимость, аллергия, переедание, злоупотребление жирными блюдами, алкоголем. Я бы остановилась на злоупотреблении алкоголем в первую очередь. Многие знают, что этиловый спирт наносит страшный вред кишечной микрофлоре. Когда он попадает в организм, то уничтожает бактерии, которые участвуют в пищеварении, и происходит нарушение состава микрофлоры. А что мы делаем в праздники? Отмечаем! И отмечаем обильно: один бокал, другой и т.д. Понятно, что моментально ничего не возникает, а вот последствия… Тошнота, рвота, спазмы, диарея. И эти симптомы могут сохраняться несколько дней. Помимо нарушения микрофлоры может возникнуть и интоксикация, а там и до гастрита, язвы, увы, «рукой подать».

-А как можно в домашних условиях определить, что произошло алкогольное отравление?

-В первую очередь возникает сухость во рту, постоянно хочется пить, часто ходите в туалет, может возникнуть чувство тошноты, цвет лица становится бледным. Вы чувствуете дискомфорт в организме. Вот тут и следует быть осторожным…

-Что делать, когда такие признаки?

-Обратиться к врачу, конечно. Я понимаю, что в условиях коронавируса или же в отдалении от больниц, это сложно сделать, но попытаться нужно. В первую очередь прекратить немедленно употребление алкоголя! Пить много жидкости: чай, минеральную воду. Кофе – нет! Употребить активированный уголь! Воздержаться от еды – диета. Если вы чувствуете дискомфорт, но нет опасности для здоровья, то я бы посоветовала после обильного застолья сделать себе клизму. Именно. Так шлаки, которыми в праздники заполнен организм просто «испарятся». Но самое главное – не злоупотреблять спиртными напитками! Не следует алкоголь принимать на пустой желудок.

-А какие алкогольные напитки особо «опасны»?

-В больших количествах все алкогольные напитки опасны. Но если вы, например, любитель шампанского, то нужно быть осторожным: газированный алкогольный напиток быстро пьянит и сильно влияет на желудок. Такая же история и с пивом. Можно выпить, но немного. Или заменить, например, шампанское хорошим бокалом вина. Но главное – умеренность во всем! Обильное питание в праздники может быть опасно! Будьте здоровы!

-Благодарю.