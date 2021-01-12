Раймонд Паулс в эксклюзивном интервью Аргументам недели : Я наблюдаю, что происходит

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 января 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

globallookpress.com, © Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Маэстро Раймонд Паулс сегодня, 12 января, отмечает 85-летие! Пожалуй, юбилей композитора – не только его личное дело, а праздник для Латвии. Нет такого латвийца, который бы не любил Маэстро! К многочисленным поздравлениям присоединилось и балтийское бюро «Аргументы Недели», которое желает Раймонду Волдемаровичу крепкого здоровья, долголетия и хорошего настроения!

-Раймонд Волдемарович, как чувствуете себя на пороге такой прекрасной даты?

-Хорошо чувствую. Работаю, много работаю... А что еще делать? Пока ты двигаешься – живешь. Нельзя останавливаться.

-А как же «почить на лаврах»?

-Не в этой жизни. Нужно крутиться, работать. Я могу позволить себе заниматься тем, что мне нравится.

-В ушедшем году вы давали много концертов в Латвии, занимались творчеством. А политикой больше не интересуетесь?

-Я наблюдаю, что происходит… Но мне хватило моей политической деятельности на посту министра культуры. Хорошо, что быстренько ушел… Это не для меня.

-Раймонд Волдемарович, сегодня настали очень сложные времена – пандемия. Вы за свою жизнь переживали и не такое. Переживем ли мы этот коронавирус?

-Сложное время… Я видел многое: войну, депортацию, когда брат воюет против брата. Многое видел. Я не очень люблю это вспоминать, говорить об этом. Все проходит… И пандемия пройдет. Выдержать и пережить нужно.

-Я сейчас вспоминаю ваши песни и поняла, что у вас нет ни одной, где бы упоминали о… вождях. А ведь в советское время такое упоминание давало много преимуществ.

-Не было у меня таких песен. Я и сам не был в партии в советское время. Мне повезло. Меня и без таких песен слушали.

-В уходящем году вы получили высшую награду Японии. Вас наградили орденом Восходящего солнца. Это было неожиданно для вас?

-Приятно было. И неожиданно. Приятно, когда знают твои песни в других странах и поют их. Приятно…

-Как вы отметите свой юбилей?

-Спокойно. Получаю поздравления, благодарю. А сегодня будет мой концерт по ТВ из зала «Дзинтари». Буду смотреть. Так и отмечу… В кругу семьи. Сейчас пандемия и собираться большими компаниями запрещено. Буду с семьей.

-Благодарю. Крепкого здоровья, долголетия и хорошего настроения!

Поздравления Маэстро. Раймонд Паулс и экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова. Фото из личного архива.