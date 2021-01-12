Раймонд Паулс в эксклюзивном интервью Аргументам недели : Я наблюдаю, что происходит

Маэстро Раймонд Паулс сегодня, 12 января, отмечает 85-летие! Пожалуй, юбилей композитора – не только его личное дело, а праздник для Латвии. Нет такого латвийца, который бы не любил Маэстро! К многочисленным поздравлениям присоединилось и балтийское бюро «Аргументы Недели», которое желает Раймонду Волдемаровичу крепкого здоровья, долголетия и хорошего настроения!
-Раймонд Волдемарович, как чувствуете себя на пороге такой прекрасной даты?
-Хорошо чувствую. Работаю, много работаю... А что еще делать? Пока ты двигаешься – живешь. Нельзя останавливаться.
-А как же «почить на лаврах»?
-Не в этой жизни. Нужно крутиться, работать. Я могу позволить себе заниматься тем, что мне нравится.
-В ушедшем году вы давали много концертов в Латвии, занимались творчеством. А политикой больше не интересуетесь?
-Я наблюдаю, что происходит… Но мне хватило моей политической деятельности на посту министра культуры. Хорошо, что быстренько ушел… Это не для меня.
-Раймонд Волдемарович, сегодня настали очень сложные времена – пандемия. Вы за свою жизнь переживали и не такое. Переживем ли мы этот коронавирус?
-Сложное время… Я видел многое: войну, депортацию, когда брат воюет против брата. Многое видел. Я не очень люблю это вспоминать, говорить об этом. Все проходит… И пандемия пройдет. Выдержать и пережить нужно.
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-Я сейчас вспоминаю ваши песни и поняла, что у вас нет ни одной, где бы упоминали о… вождях. А ведь в советское время такое упоминание давало много преимуществ.
-Не было у меня таких песен. Я и сам не был в партии в советское время. Мне повезло. Меня и без таких песен слушали.
-В уходящем году вы получили высшую награду Японии. Вас наградили орденом Восходящего солнца. Это было неожиданно для вас?
-Приятно было. И неожиданно. Приятно, когда знают твои песни в других странах и поют их. Приятно…
-Как вы отметите свой юбилей?
-Спокойно. Получаю поздравления, благодарю. А сегодня будет мой концерт по ТВ из зала «Дзинтари». Буду смотреть. Так и отмечу… В кругу семьи. Сейчас пандемия и собираться большими компаниями запрещено. Буду с семьей.
-Благодарю. Крепкого здоровья, долголетия и хорошего настроения!