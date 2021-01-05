Нам нужно идти вопреки

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 января 2021, 23:05 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Надежда КАРПУН ]

Фото: Вероники Жуковой

Пандемия кардинально изменила все сферы нашей жизни. Не стало исключением и музыкальное искусство. Однако вопреки всему концерты продолжаются: 23 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялось концертное исполнение оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», организованное новым фондом поддержки классического музыкального искусства FES. В интервью «Аргументам недели» исполнительный директор фонда Дмитрий ДЕДУХ размышляет о настоящем и будущем академических артистов.

– Дмитрий, 2020 год стал переломным для сферы искусства. Интересны ли публике сейчас классическая музыка, опера?

– Оперному жанру более четырёхсот лет. За это время случилось многое, но, несмотря ни на что, публика получала и продолжает получать удовольствие от оперы. Безусловно, окружающая нас реальность меняется, но с пандемией это связано лишь отчасти. Нужно искать свежие идеи, необходимо изменить сложившееся представление о том, как должна выглядеть опера. Например, очень важна визуальная составляющая. Это тонкая работа художника, режиссёра – поставить качественную современную оперную постановку так, чтобы использование технологий не стало самоцелью, а помогло раскрыть подтекст, подчеркнуть главные идеи.

– Большую популярность сейчас набирает онлайн-формат концертов и постановок. На ваш взгляд, подобное – один из способов сделать искусство более доступным или это лишь временная мера?

– Я категорически против онлайн-форматов. Возможно, за этим есть будущее, но пока трансляции не могут стать адекватной заменой обычным концертам. Во время выступления артистов очень важны обмен энергией, диалог с публикой – только в этом случае музыкант способен работать на максимум. На данный момент такое возможно только при живом исполнении, поэтому первый наш проект, концерт «Опера Гала», прошёл в присутствии зрителей. Такой же формат был выдержан 23 декабря, когда наши артисты исполнили «Ночь перед Рождеством». Нужно идти вопреки всему, чтобы сохранить классическое искусство.

– Наибольшая поддержка требуется молодым исполнителям, не так ли?

– Это правда. У начинающих музыкантов сейчас почти нет работы. Тем ребятам, которые только делают первые шаги, но стремятся развивать свои способности, мы, несомненно, будем помогать. На апрель у нас уже запланирован концерт, в котором будут принимать участие как суперзвёзды мировой оперы (имена я пока не могу разглашать), так и молодые исполнители.

– Каким образом вы находите молодых певцов для участия в ваших концертах?

– Представители нашего фонда ходят на конкурсные прослушивания, ищут новые имена. Поэтому молодым исполнителям я хочу посоветовать постоянно, несмотря ни на что развиваться, стремиться себя показать. Это очень важный момент. Чтобы о тебе услышали, нужно выступать на конкурсах, концертах. При этом совершенно необязательно становиться лауреатом: решение жюри порой бывает непредсказуемым. Но представители нашего фонда, например, могут увидеть потенциал, предложить работу.

– Безусловно, пандемия не только принесла проблемы, но и открыла новые двери. Какие возможности таит в себе современная исполнительская реальность?

– Мир меняется. Для молодых исполнителей открываются новые возможности. Если в марте был один каст самых востребованных артистов, то, я уверен, после пандемии не все из них удержатся на вершине. Это рано или поздно произошло бы, просто нынешние обстоятельства ускорили процесс. Словом, многие ещё не понимают, что пандемия больше дала, чем взяла. Это будет очевидно позже.