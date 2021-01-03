Памяти актера Робера Оссейна

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 января 2021, 12:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Робер Оссейн, фото: соцсети

Ушел из жизни прекрасный французский актер Робер Оссейн. 30 декабря ему исполнилось 93 года, а на следующий день его не стало. Как сообщила вдова артиста Кэндис Пату, ее супруг заболел коронавирусом, попал в больницу и скончался из-за проблем с дыханием. Ушел из жизни актер, который сыграл роль графа Жоффрея де Пейрака» в киносаге о прекрасной Анжелике.

Мне посчастливилось несколько раз беседовать с месье Робером. С актером было интересно разговаривать: страсть ко всему русскому, прекрасное знание своего Рода, интересная жизнь во французском кино. Кстати, Робер Оссеин мог объясняться и на русском языке. И делал это с удовольствием.

Небольшой, но яркий отрывок из интервью балтийского бюро «Аргументы Недели» с Робером Оссейном.

-Месье, вы всегда в интервью говорили, что считаете себя русским. Но Франция – ваш дом…

-Это ничего не меняет. Во мне много «намешано» кровей: азербайджанская, русская, украинская… Я всей душой люблю Россию. Мои родители разговаривали дома по-русски, и я с детства владею языком. Сейчас, конечно, у меня не так много практики, и я немного жалею об этом. Когда я бываю в России, то получаю истинное удовольствие от общения с людьми. Могу выпить немного водки… А дома я сам смогу приготовить настоящий украинский борщ. Меня этому научила моя мама.

-А, что для вас значит… житейская мудрость?

-Опыт и то, что человек пережил. Опыт, конечно, приходит с годами. В молодости мы немного нахальные, самоуверенные, дерзкие, страстные. Это прекрасно, но, увы, молодость быстро проходит. Мы «набиваем шишки», переживаем многие неприятные моменты и учимся жить. И это прекрасно.

-Простите, но вы были женаты три раза… У вас сохранились с бывшими супругами хорошие отношения?

-А почему же и нет? Я был женат на прекрасной женщине Марине Влади. У нас два замечательных сына. Почему мы должны ненавидеть друг друга? У нас были чувства, но были и размолвки… Мы расстались… Я ее любил. Иногда переписываемся, общаемся… Каждый идет в свою сторону. Сегодня я женат на чудесной женщине, с которой у меня полное взаимопонимание, спокойствие и счастье. Я боготворю свою Кэндис (Кэнди Пату-супруга актера, прим. «АН»). В любом случае, когда мужчина расстается с женщиной, то он должен оставаться великодушным мужчиной. Увы, сегодня не у всех так получается. Но жизнь… Она у каждого своя.

-Вы о чем-то жалеете?

-Конечно, мне бы хотелось быть немного моложе. Иногда вспоминаю своих родителей…Как мудр был мой отец, как душевно щедр был мой отец: помню, он мне сказал: «Я жил в бедности, но всегда обладал богатой душой!» И я понял, конечно, с годами, что он был прав! Прав! Лучше обладать щедрой душой, чем набитым кошельком. И это человек понимает уже с возрастом.

- Благодарю.