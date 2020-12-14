Как «пережить» Рождество в коронавирус

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова,

Совсем скоро наступят Рождество и Новый год. Еще год назад на улицах городов Латвии (Прибалтики) было весело и шумно: ярмарки, такие любимые праздничные базарчики, открытые кафе, где продается горячее вино, смех и счастливые лица. В этом году коронавирус поменял практически все: ЧС, отсутствие праздника на улицах, пустота и депрессия. Но Рождество и Новый год никто же не отменял! Как в «ковидной» ситуации встретить эти замечательные праздники, чтобы окончательно не испортить себе настроение? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским психологом, экс-мэром Даугавпилса Жанной Кулаковой.

-Жанна, нынче зимние праздники у многих будут не особо веселые. И в этом «виноват» коронавирус. Как, с точки зрения психологии, «пережить» Рождество и Новый год?

-Я бы немного вас поправила: не «пережить» Рождество и Новый год, а Встретить зимние праздники. И встретить, конечно, замечательно!

-А это возможно? Замечательно…

-А почем бы и нет? Никто Рождество и Новый год не отменял! Да, сегодня существует неприглядная ситуация с коронавирусом, и мы не сможем с этим спорить, закрывать глаза. Необходимо принять ситуацию! Принять и изменить некоторые свои привычки. Понятно, что всегда мы по определенному сценарию встречали Рождество и Новый год: гуляли по городу, участвовали в различных конкурсах, делали покупки на ярмарках, ходили в театр, на концерты, приглашали гостей… Увы, сегодня ЧС в стране. Сегодня коронавирус и много больных. Сложно, трудно. Понимаю. Но ситуация не станет более позитивной если мы будем ругать себя, своих близких, свое правительство. Так мы себе не поможем! Нам необходимо принять и изменить ситуацию: привычки, взгляды, возможно, свои традиции.

-Жанна, но многие жалуются, что уже просыпаются с отвратительным настроением. Всеобщая депрессия!

-Свое настроение мы делаем сами! С утра! Все в наших силах. Понимаю, что иногда, когда мы проснулись, то чувствуем раздражение, усталость. Просто необходимо «гнать» от себя такое настроение! Как? Тут нужно потрудиться: если в голову пришли негативные мысли, то не стоит их развивать дальше. Силой воли «уходить» от них: примите душ, заварите любимый кофе, включите приятную музыку. Зачем развивать депрессию? Когда человек находится в депрессии, то он буквально принуждает себя думать о проблемах, о негативе. Он воспитывает в себе тревогу, раздражение. Необходимо контролировать свои мысли. Просто необходимо! Иначе мы можем дойти до библейского греха – уныние! Могу сказать, что Рождество имеет депрессивные моменты на генетическом уровне…

-Почему?

-Психологи отмечают увеличение депрессионных настроений в ноябре-декабре и марте-апреле. На Рождество и на Пасху. Объясню. Когда наступает Рождество, то происходит «сбор урожая»: человек делает выводы. Происходит и переоценка жизненных ценностей. Что он сделал за год? Чего добился? Что делать дальше? Поверьте, у многих людей, которые «не собрали хороший урожай», пребывают в одиночестве, увы, мысли далеко не радостные. А в марте-апреле человек уже думает иначе: какие «семена» я могу посадить? Чего добился на данный момент, например, в работе? Ко мне много людей приходят с такими вопросами, именно, в эти периоды. Нет большого секрета, что на это время приходится много самоубийств. Суициды.

- И как «уйти» из такой ситуации? «Уйти» от депрессии…

-Самоконтроль. Он необходим! Нужно постараться расставить приоритеты, задать себе вопрос: что делает меня счастливым? Углубиться в этот вопрос. Таким образом вы окунетесь и в позитивные моменты. Немаловажно и то, как мы готовимся к праздникам: насколько красиво мы украсили свое жилье, поставили на стол ароматные свечи, купили подарки для близких… Повторяю, праздники никто не отменял! Когда человек, например, занят украшением дома на Рождество, то нет места депрессии. Когда человек думает о том, что подарить близкому человеку, то нет места депрессии. Кстати, психологи непременно советуют на праздники ярко украшать свои дома, ставить на стол апельсины, мандарины, например. Яркие акценты улучшают настроение. Я часто говорю своим пациентам, что сегодня очень модно «надевать» на лицо счастье! Именно! Не стоит заглядывать в далекое будущее, чтобы оказаться в виртуальном пространстве. Мы живем тут и сейчас. Примите ситуацию такую, какая она есть. Примите и измените некоторые привычки. Например, мы с моим сыном очень неплохо освоили «zoom»… Объясню. На Рождество и Новый год через эту «систему» можно в онлайн подключиться к своим родственникам, друзьям в любой точке мира. Подумайте сами, как будет интересно встретить в таком режиме зимние праздники. Необычно! Воспользуйтесь такой возможностью! И верьте в ЧУДО! Непременно! Станьте немного детьми. И чудо обязательно произойдет!

-Благодарю.