Руководитель театра «Дайлес» в Риге Юрис Жагарс: Моя бабушка ругала меня, когда я дурно говорил о русских

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 декабря 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Руководитель театра «Дайлес» в Риге Юрис Жагарс, фото соцсети

Точно могу сказать, что популярного актера театра и кино, а теперь и руководителя театра «Дайлес» в Риге Юриса Жагарса знает и каждый, и всякий! Талантище, обаяние, врожденный такт, умение слышать человека – и это все о нем. Да и российский зритель прекрасно помнит кинофильмы, где снимался Юрис Жагарс: «Невский проспект», «Осенние розы», «Не торопи любовь», «Семья Зиторов», «Двойник», «Бомба»… Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с великолепным Юрисом Жагарс.

-Юрис, насколько я знаю, что ваши родственники были депортированы в Сибирь, а уже потом вернулись в Латвию. Болезненно воспоминаете эту часть жизни своей семьи?

-Многих латышей в те страшные года ссылали в Сибирь… Это история. Конечно, в моей семье об этом немного, но говорили. Помню, один раз я стал ругаться на русских, а моя бабушка сказала: «Закрой рот! Мы бы там, в Сибири, без русских и не выжили бы!» С тех пор и не ругаюсь. А история прошлого – просто память.

-Латвия знает и любит двух братьев Жагарс – Юриса и Андрейса. К сожалению, вашего брата уже нет с нами. Вы были дружны?

-Ну в детстве мы могли и подраться – мальчишки. А потом… Конечно, мы были близки: братья, да и одним делом занимаемся… занимались. Огромная потеря для нашей семьи, для театра, Латвии.

-Вы в этом году стали руководителем известного латвийского театра «Дайлес». Это огромная ответственность: психологическая, экономическая и, конечно, творческая. Как справляетесь?

-Я же знаю прекрасно этот театр! Знаю актеров, чувствую, понимаю их. Мне облегчает ситуацию, что в театре, действительно, служат хорошие актеры. Я делаю все, чтобы в театре существовало искусство на высоком уровне. Хочу создать баланс между искусством и качественным развлечением. Если честно, то сегодня, конечно, ситуация сложная – коронавирус. Спектакли в «подвешенном состоянии»: показывать зрителю, увы, нет, а репетиции немного идут. На ближайшее время денег хватит содержать театр, а потом, если нужно будет, то ждем помощи от государства.

-Вы сотрудничаете с российскими режиссерами, актерами?

-Я стал руководителем театра в сложное время – коронавирус. К большому сожалению, я не могу никуда уехать – ЧС. Не могу пригласить к себе в гости. Я знаю, что в России есть замечательные режиссеры, с которыми мне бы хотелось встретиться и поговорить. Думаю, что когда-нибудь это сложное время закончится.

-Юрис, вы снимались в сериале «Бомба», который только что прошел по ТВ. Бомба, Курчатов, страсти, любовь. Вы появились на экране в роли посла, да и несколько съемок проходили в Риге. Как вам быть в роли посла?

-Привычно. Меня буквально за день до начала съемок пригласили на эту роль. Все произошло моментально. Пришел, ознакомился с текстом и пошел в кадр. Иногда российским режиссерам легче в Латвии пригласить актера в картину, чем везти сюда из Москвы, например. Дешевле обходится.

-А вы не скучаете по той чудной Рижской киностудии?

-Конечно, печально, когда все хорошее, увы, уходит. Печально. Но новые времена, к счастью, требуют новые формы. А классика… ею и останется. И это прекрасно!

-Благодарю.