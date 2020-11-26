«Мы все движемся от бесконечности к бесконечности»

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26 ноября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Виктория Хорт ]

Фото: cоцсети

Музыка Микаэла Таривердиева «Отражение тишины» к телефильму «Ольга Сергеевна» впервые прозвучала в полном объёме в конце ноября этого года на концерте в Малом зале Санкт-Петербургской Филармонии. О создании этого сочинения и работе композитора над другими произведениями, рассказывает Вера Таривердиева.

Телевизионный фильм «Ольга Сергеевна», поставленный режиссёром Александром Прошкиным по сценарию Эдварда Радзинского, был показан 45 лет назад – в октябре 1975 года. Кто предложил Микаэлу Леоновичу написать музыку к картине? Как шла работа над этим сочинением?

Режиссёр Александр Прошкин позвонил Микаэлу Леоновичу и предложил работать на картине. Для Микаэла Леоновича работа над фильмом - и так было всегда - начиналась с чтения сценария. Сценарий ему понравился. Он согласился. Что-то было написано до съёмок - например, баллада на стихи Андрея Вознесенского «Не исчезай». Что-то писалось во время съёмок - и даже под влиянием съёмок, как песня «Память» на стихи Давида Самойлова. Микаэл Леонович провёл тогда вместе со съемочной группой целый день 9 мая в Парке имени Горького, где собирались ветераны. А большая часть материала была записана в студии «Мосфильма» уже после съёмок, и записана как импровизации. Ведь импровизация – стихия Таривердиева. Вот как Александр Прошкин вспоминал этот творческий процесс: «Мне было безумно интересно, как Таривердиев создавал свои импровизации. Он не готовился к ним заранее, это было его принципом, запись производилась в студии с первого и единственного исполнения. Их главную ценность и составляла спонтанность. Ряд эпизодов фильма делался так: я наговаривал композитору целый поток впечатлений, своих представлений о снимаемом материале, он сидел за инструментом и тут же начинал играть. Находившиеся рядом контрабасист и ударник должны были естественно войти в его импровизацию. Это напоминало настоящий джемсейшен, хотя к джазу прямого отношения не имело».

У многих слушателей и зрителей имя Таривердиева ассоциируется, прежде всего, с музыкой и песнями к таким популярным фильмам, как «Ирония судьбы или С лёгким паром!», «Семнадцать мгновений весны», а «Ольга Сергеевна» известна меньше, хотя там тоже есть прекрасные песни на стихи Давида Самойлова и Андрея Вознесенского в исполнении Иосифа Кобзона и самого композитора. Не задевала ли Микаэла Леоновича такая разница в популярности его произведений?

Вы знаете, автора 132 картин это не задевало точно. И всё же его немного раздражала популярность музыки к фильму «Семнадцать мгновений весны». Ведь он создал много разной музыки. Но со временем всё встаёт на свои места.

Творческое наследие композитора невероятно многогранно: он написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Он одинаково относился ко всем жанрам или какой-то вдохновлял его больше иных?

Пожалуй, нельзя сказать, что что-то ему нравилось больше, что-то меньше. Если это был кинематограф, то он работал на заказ. Но и я была свидетелем, и режиссеры, с которыми он сотрудничал, вспоминали: пока он не «заражался» самим материалом, фактурой, пока не приходила в голову цельная идея и решение того или иного фильма, он не брался за работу. Конечно, для него приоритетными были музыкальные жанры, не связанные с кинематографом: его камерная вокальная музыка, органная музыка, оперы, балеты. Но ему всегда интереснее и дороже всего было то, над чем он в данный момент работал.

Как часто исполняется органная музыка Микаэла Таривердиева?

Отдельно хочу отметить симфонию для органа «Чернобыль». Это самое крупное органное произведение. Оно исполняется регулярно, так как является частью программы международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который проходит раз в два года. И периодически это произведение звучит в самых разных концертных залах планеты. И благодаря конкурсу это органное наследие композитора знают и исполняют.

За произведение к фильму «Ольга Сергеевна» композитор получил премию Американской академии музыки. Оно было записано на диск, не раз исполнялось в отрывках, но никогда прежде не звучало на сцене в полном объёме. Как возникла идея концерта «Отражение тишины»?

У нас большой архив записей музыки кино. Скажем, музыка к фильму «Семнадцать мгновений весны» занимает около четырех часов. Мы периодически работаем с этими материалами. Мне долго не попадалась полная запись музыки к фильму «Ольга Сергеевна», и вдруг совсем недавно она просто с полки, что называется, «выпала». Я ее увидела, прослушала, и она произвела на меня очень большое впечатление, поразила меня своей невероятной цельностью. В результате мы выпустили диск к фильму, который я назвала «Отражение тишины». Какую-то музыку мы слышали в фильме, какая-то регулярно включается в программу наших концертов – это «Ноктюрн», «Мелодия», песня «Не исчезай» и «Память» - они звучат регулярно. А когда я услышала всю музыку подряд, она возникла как цельная музыкальная история. Разумеется, я дарила эти записи своим друзьям. Так диски оказались у Алексея Гориболя и Сергея Поляничко, стали у них настольными. Именно у них возникла идея сделать отдельный концерт с живым исполнением этой музыки. Частично музыка не была записана нотами – она существовала только на записи к фильму, как импровизация. По этой записи ученик Микаэла Леоновича, композитор Дмитрий Гусев, сделал партитуры, расшифровал, снял по слуху. И я очень рада, что эта идея осуществилась, потому что реакция зала была совершенно необыкновенной.

Как оценивал эту музыку к фильму сам Микаэл Леонович? Выделял ли особо среди прочих своих произведений?

Не то, чтобы он её выделял… Но то, что он послал «Сюиту» из «Ольги Сергеевны» на конкурс, который проводила американская Академия Музыки, о многом говорит. Кстати, заявки композиторы со всего мира подавали анонимно. А жюри конкурса выбирало лучшие произведения, не зная авторов. Одним из победителей, наряду с Нино Рота, оказался Микаэл Таривердиев. Наверно, эта музыка ему была дорога и, конечно же, не была «проходной». Хотя у него таких работ в кино практически нет.

Как Вы отнеслись к предложению дирижёра Сергея Поляничко включить это произведение Таривердиева в свой авторский проект «Бессмертный оркестр»?

Я не знала, что исполнение будет проходить в рамках этого проекта, узнала обо всем только в Петербурге на репетиции, когда увидела афишу. Когда все обсуждалось, я думала, что это проект Петербургской филармонии.

Вы занимаетесь творческим наследием и архивами Микаэла Леоновича. Скажите, есть ли среди рукописей и записей произведения, которые еще не исполнялись?

До недавнего времени это была комическая опера «Женитьба Фигаренко». И, конечно, балет «Девушка и Смерть», который был снят за две недели до премьеры в Большом театре. Кроме того, нигде никогда не звучал и не исполнялся балет «Девочка на шаре».

Вера Гориславовна, напоследок - личный вопрос. У Вас была достаточно большая разница в возрасте с Микаэлом Леоновичем. Не мешала она вам общаться и понимать друг друга – вы ведь принадлежите к разным поколениям и менталитетам?

У нас было столько общего с Микаэлом Леоновичем, мы настолько близкие люди, что нам разница в возрасте не мешала, а помогала. Совсем другое – это то, что мне пришлось остаться одной. Понимание, близость, ощущение друг друга, никакого отношения к возрасту не имеют. Это такая условность – мы все движемся от бесконечности к бесконечности. И потом – что такое двадцать шесть лет? Это совсем немного! У меня ближе человека по жизни не было, как и у Микаэла Леоновича, не считая, конечно, его мамы.